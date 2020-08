Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaften Dressur (CH-EU-J/Ch-D) vom 9. bis 30. August in Budapest/HUN (U14/U18 9. bis 14.8. / U21/U25 17. bis 22.8. / U16 vom 25. bis 30.8.) Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 232,771 (Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE/Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE/Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon/Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Nasdaq FN)

Silber: Dänemark; 222,171

Bronze: Niederlande; 221,800



Team

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Nasdaq FN; 80,057 Prozent

2. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 76,743

3. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 76,743

4. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 75,971

5. Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE; 75,886



Einzelwertung

Gold: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Nasdaq FN; 82,351 Prozent

Silber: Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 79,000

Bronze: Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 77,297

4. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 76,649

…

7. Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE; 75,919



Pony Kür

Gold: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Nasdaq FN; 85,735 Prozent

Silber: Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 82,555

Bronze: Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 81,400

4. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 79,710 Weitere Informationen unter www.unikornislovarda.hu/en/news-events/all Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 28. bis 30. August in Donaueschingen



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 80,826 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Famoso OLD; 76,891

3. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 74,696



Grand Prix Special

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,809 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Famoso OLD; 76,596

3. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 74,638



Grand Prix U25

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Flatley 2; 72,179 Prozent

2. Charlotta Rogerson (SUI) mit Famora; 66,966

3. Anna Magdalena Scheßl (München) mit Biedermeier; 66,325



Nürnberger Burg-Pokal

1. Jana Schrödter (Leipheim) mit Frau Holle 17; 74,512 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Quismaster 8; 72,683

3. Emma Kanerva (FIN) mit Feldrose 11; 72,244 Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de/index.php/events-2020/chi_donaueschingen Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 27. bis 30. August in Drammen/NOR



Nationenpreis

1. Irland; 4

2. Großbritannien; 12

2. Dänemark; 12

4. Deutschland; 16 (Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito/Guido Klatte jun. (Lastrup) mit Qinghai/Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concordes NRW/Holger Wulschner (Passin) mit Casirus)



Großer Preis

1. Shane Breen (IRL) mit Compelling Z; 0/0/34,72

2. Andreas Schou (DEN) mit Afghan; 0/0/35,28

3. Michael G Duffy (IRL) mit Chappo Chey; 0/0/36,14

…

6. Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito; 0/4/35,50 Weitere Informationen unter www.hestefrelst.no Internationales Offizielles Jugendspringturnier (CSIOCh/P/J/U25/CSIP) vom 27. bis 30. August in Fontainebleau/FRA



Nationenpreis Junioren

1. Frankreich Team A; 7

2. Frankreich Team B; 12

3. Schweiz; 17

…

5. Deutschland; 29 (Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite 29/Henning Athens (Hövelhof) mit Vulcain d’Ouilly/Teresa Häsler (Chemnitz) mit Zalandra 2/Julie Thielen (Losheim) mit Dede V)



Großer Preis Junioren

1. Ilona Mezzadri (FRA) mit Arcy Fou; 0/0/46,13

2. Thibaut Keller (SUI) mit Cosby; 0/0/46,33

3. Alice Oost (BEL) mit Fominka 1/84,22

…

24. Julie Thielen (Losheim) mit Dede V; 8/83,26



Nationenpreis Pony

1. Frankreich Team A; 4

2. Frankreich Team B; 16

3. Deutschland; 36 (Marcel Kandziora (Haren) mit Flame/Carlotta Terhörst (Legden) mit Velvetino/Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen) mit Litte Lady/Anika Ott (Wilhelmsdorf) mit Kira-Bell).



Großer Preis Pony (CSIOP)

1. Lola Brionne (FRA) mit Clementine; 0/0/40/10

2. Anna Szarzewski (FRA) mit Vaughann de Vuzit; 0/0/40,11

3. Seppe Wouters (BEL) mit Kandide van Seven Oaks; 0/0/41,30

…

7. Calotta Terhörst (Legden) mit Velvetino; 4/78,54



Nationenpreis Children

1. Belgien Team A; 0

2. Deutschland; 13 (Vivien Bögel (Merzen) mit Loberon/Jonna Esser (Wipperfürth) mit Ciance/Fabio Thielen (Losheim) mit Clarino de Luxe/Charlotte Stuppi (Homburg) mit Asterix)

3. Schweiz Team B; 14



Großer Preis Children

1. Juliette Mathieu (FRA) mit Velocita de Bedon; 0/0/40,00

2. Lisa Deruel (FRA) mit Udjira Rouge; 0/0/41,39

3. Capucine Prudhomme (FRA) mit Une Sauterelle; 0/0/41,62

…

5. Vivien Bögel (Merzen) mit G.R.O.W. Charisma; 0/0/43,82



Großer Preis CSIU25

1. Jeanne Sadran (FRA) mit Ad Reflet d’Azif; 0/0/43,68

2. Maxime Perez (Deutschland) mit Extra 41; 0/0/43,93

3. Alice Laine (FRA) mit Valse de Blagny; 4/72,22



Großer Preis Pony

1. Elouan Le Saux (FRA) mit Alima de Blonde; 0/4/36,23

2. Angele Gregoire (FRA) Beauty Curl du Marais; 0/4/39,39

3. Victoire Lefevere (FRA) mit Hazelrock Fizz; 0/8/39,99

…

13. Teresa Häsler (Chemnitz) mit Berkzicht Rob; 8/74,83 Weitere Informationen unter www.grandprix-classic.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 26. bis 28. August in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit VDL Edgar M; 0/0/35,33

2. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/36,25

3. Olivier Philippaerts (BEL) mit H&M Legend of Love; 0/0/36,29

…

8. Marcus Ehning (Borken) mit Misanto Pret a Tout; 0/4/36,78 Weitere Informationen unter hubside-jumping-fr.hubside.fr/ Internationales Jugend-Springturnier (CSICH/P/J/Y/U25) vom 28. bis 30. August in Valkenswaard/NED



Großer Preis Junioren

1. Roy van Beek (BEL) mit Mia v/h Hulstenhof; 0/0/32,42

2. Senna Everse (NED) mit Kerswin van’t Roosakker; 0/0/32,44

3. Iris Michels (NED) mit Flora; 0/0/34,05

…

22. Elena Eppler (Oberursel) mit Lohengrin; 4/71,68



Großer Preis Pony

1. Claudia Moore (GBR) mit Elando van de Roshoeve; 0/0/41,33

2. Charlotte Frederick (BEL) mit Easter BB; 0/0/44,64

3. Megan Li (GBR) mit Harry; 0/4/40,31

…

6. Katia Hansjosten (Lennestadt) mit Crazy Cinderella; 0/4/43,56



Großer Preis Junge Reiter

1. Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Chakira TF; 0/0/40,70

2. Vincent Dings (NED) mit Daylight; 0/0/41,08

3. William Fletcher (GBR) mit Persimmon; 0/0/43,02



Großer Preis U25

1. Alexander Housen (BEL) mit Jilbert van‘T Ruytershof; 0/0/41,37

2. Anthony Philippaerts (BEL) mit Jango S; 0/0/41,92

3. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Chaccara; 0/0/42,48



Großer Preis Children

1. Iga Biegalska (POL) mit Doravella; 0/51,50

2. Alicia Bocken (NED) mit Dagma; 0/54,02

3. Daria Pietrzak (POL) mit Sonata W; 0/54,71

4. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino v’t Kosterhof Z; 0/55,00 Weiter Informationen unter www.topsinternationalarena.com/en/ Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI3*/J/P) vom 28. bis 30. August in Brno/CZE



Pony Team

1. Carolina Schultes (Michelsneukirchen) mit Der Clou B; 70,143 Prozent

2. Syrah van de Rovaart (NED) mit Donna Daria 8; 68,429

3. Natalia Plata (POL) mit Hot Chocolate; 66,429



Pony Individual

1 Syrah van de Rovaart (NED) mit Donna Daria 8; 70,495 Prozent

2. Carolina Schultes (Michelsneukirchen) mit Der Clou B; 69,144

3. Natalia Plata (POL) mit Hot Chocolate; 67,297



Pony Kür

1. Carolina Schultes (Michelsneukirchen) mit Der Clou B; 73,733 Prozent

2. Syrah van de Rovaart (NED) mit Donna Daria 8; 71,800

3. Natalia Plata (POL) mit Hot Chocolate; 69,183



Junioren Team

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones; 70,909 Prozent

2. Zoya Ledecka (SVK) mit Si Belle 3; 68,889

3. Eliska Skrivanova (CZE) mit Farewell; 68,030



Junioren Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones; 73,578 Prozent

2. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 71,127

3. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 70,392



Junioren Kür

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones; 77,042 Prozent

2. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 75,375

3. Zoya Ledecka (SVK) mit Si Belle 3; 72,792



Grand Prix

1. Simone Pearce (AUS) mit Destano; 76,261 Prozent

2. Libuse Mencke (CZE) mit Syrio 2; 67,870

3. Christian Schumach (AUT) mit Sinclair Jason; 67,522

4. Alexandra Eiband (Simbach) mit Coco Chanel H.S.; 67,174



Grand Prix Special

1. Simone Pearce (AUS) mit Destano; 77,894 Prozent

2. Aniko Losonczy (HUN) mikt Diors S; 69,340

3. Libuse Mencke (CZE) mit Syrio 2; 69,064

…

6. Alexandra Eiband (Simbach) mit Coco Chanel H.S.; 67,468 Weitere Informationen unter www.panskalicha.cz Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-S/3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/J2*-S/1*-Intro) vom 27. bis 30. August in Strzegom/POL



Nationenpreis

1. Deutschland; 105,9 (Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P/Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida/Beeke Jankowski (Schmalensee) mit Tiberius 20/Heike Jahncke (Elsoff) mit Mighty Spring)

2. Niederlande; 108,3

3. Polen; 136,8



CCIO4*

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Hale Bob OLD; 28,1 (Dressur 21,7/Springen 4/Gelände 2,4)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P; 30,2 (30,2/0/0)

3. Merel Blom (NED) mit Ceda N.O.P.; 30,4 (27,6/0/2,8)



CCI3*-S

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Casino 80; 32,7 (Dressur 26,3/Springen 0/Gelände 6,4)

2. Arthur Duffort (FRA) mit Gredington Mailthyme; 33,8 (33,8/0/0)

3. Sonja Buck (Bösingen) mit Carla Bruni R; 34,2 (31,0/0/3,2)



CCI3*-L

1. Julia Mestern (Schneverdingen) mit Monarts Masterpiece; 30,6 (Dressur 30,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Quidditch K; 33,7 (33,3/0/0,4)

3. Merel Blom (NED) mit Crossborder Radar Love; 35,4 (35,4/0/0)



CCIY3*-S

1. Greta Busacker (Münster) mit Coco Maurice 2; 40,9 (Dressur 31,3/Springen 4/Gelände 5,6)

2. Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) mit Akeby’s zum Glück; 42,5 (34,1/8,4/0)

3. Julia Gillmaier (POL) mit Red Sunrise 2; 44,2 (35,0/0/9,2)



CCIJ2*-S

1. Greta Busacker (Münster) mit Scrabble 15; 29,1 (Dressur 29,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Pauline Wieczorek (POL) mikt Czacza; 30,5 (30,5/0/0)

3. Weronika Rozbiewska (POL) mit Szenila; 34,5 (30,5/4/0)



CCI2*-S

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Cold Red Rum; 26,6 (Dressur 26,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Cascamara; 28,5 (28,5/0/0)

3. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit La Duma; 29,5 (25,5/4/0)



CCI2*-L

1. Merel Blom (NED) mit Corminta vom Gwick; 29,0 (Dressur 25,0/Gelände 0/Springen 4)

2. Andreas Dibowski (Döhle) mit Calahari; 29,4 (29,4/0/0)

3. Katharina Tietz (Asendorf) mit Chapeau Claque 49; 29,9 (29,9/0/0)



CCI1*-Intro

1. Sophie Leube (Hamm) mit Skyjacker 3; 28,4 (Dressur 28,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Geoffroy de Jamblinne (BEL) mit Inedit de Virton; 30,3 (30,3/0/0)

3. Aleksandra Malicka-Nowacka (POL) mit Quintesence Red Wine; 31,2 (31,2/0/0) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 28. bis 30. August in Taipana/ITA



1. Rebecca Chiappero (ITA) mit Tintoretto del Quadrifoglio; 41,30 (Dressur 33,30/Gelände 8/Springen 0)

2. Lisa Held (AUT) mit Charis E; 42,00 (32,00/6/4)

3. Beatrice Mascioli (ITA) mit Komtessa; 43,40 (31,80/11,60/0)

…

6. Julia Lieske (Lorch) mit Acierant; 48,40 (33,00/15,40/0) Weitere Informationen unter equiresults.com