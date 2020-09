Jörne Sprehe auf Solero - Gewinnerin des Hauptspringens in Paderborn am Samstag (Foto: Kalle Frieler) Paderborn. Nationen-Preis-Reiterin Jörne Sprehe siegt bisher zweimal in Paderborn und lobt Veranstalter Volker Wulff. Jörne Sprehe (Fürth) hatte bisher einen guten Lauf beim Zwei-Sterne-CSI in Paderborn: Siegerin am Freitag in einem Springen der mittleren Tour, einen Tag später Erste im Hauptspringen nach Fehlerpunkten und Zeit auf dem Hannoveraner Wallach Solero. „Solero ist ein echter Moneymaker, er hat schon unglaublich viel gewonnen. Es war sein erster Start im Turnier, aber er ist einfach gleich da“, sagte die 37-jährige anschließend. Zweiter wurde der zweimalige Team-Weltmeister und Olympia-zweite von London, Gerco Schröder (42), auf Debalia. Dritter hinter dem Niederländer wurde Jens Wawrauschek (Warstein) mit Classic. Nochmals Jörne Sprehe: „Klar wäre die Atmosphäre mit Zuschauern viel schöner. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt so ein Turnier reiten können und die Bedingungen sind richtig gut.“