Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaften Dressur in Balve Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 81,600 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,340

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 78,360



Grand Prix Special

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 83,549

Silber: Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 82,569

Bronze: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 78,706



Grand Prix Kür

Gold: Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 90,825

Silber: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 89,350

Bronze: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 81,600 Piaff-Förderpreis

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 76,837

2. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609; 73,442

3. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126; 72,860



Weitere Informationen unter https://balve-optimum.de/ Deutsche Jugendmeisterschaften Springen in Riesenbeck

Children

Gold: Charlotte Stuppi (Homburg) mit Asterix 676; 4; (1. WP 0 / 2. WP 0 / 3. WP 4/Stechen 0/28,65)

Silber: Fabio Thielen (Losheim) mit Showbizz; 8; (0 / 0 / 4/Stechen 4/28,71)

Bronze: Freya Sophie Langhans (Behlendorf) mit Curt 12; 8 (0 / 0 / 4/Stechen 4/30,73) Pony

Gold: Carlotta Terhörst (Legden) mit Velvetino; 8 (8 / 0 / 0 /Stechen 0/32,27)

Silber: Emile Baurand (München) mit Ami 14; 12; (0 / 4 / 4/Stechen 4/41,06)

Bronze: Magnus Schmidt (Naumburg) mit An Angel 2; 9 (5 / 4 / 0) Junioren

Gold: Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Cheenook 8; 4 (0 / 0 / 4)

Silber: Alina Knack (Sauldorf) mit Claus Peter; 5,16 (1,16 / 0 / 4)

Bronze: Anna Jurisch (Nuthetal) mit Questo Vincitore; 5,86 (3,86 / 0 / 2) Junge Reiter

Gold: Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado; 1,20 (1,20 / 0 / 0)

Silber: Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Stalido; 1,66 (1,66 / 0 / 0)

Bronze: Emilia Löser (Niedermeisen) mit Lesodero; 6,68 (5,65 / 0 / 1) Weitere Informationen unter riesenbeck-international.com/de/events/2020/deutsche-jugendmeisterschaften-2020 Deutsche Pony-Meisterschaften Vielseitigkeit (CCI2*-L, CCIP2*-L) in Wahlsdorf-Liepe

Deutsche Meisterschaft Pony

Gold: Jule Krueger (Hamburg) mit Steendiek’s Max Edition; 27,2 (Dressur 27,2/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Linn Zepke (Telgte) mit Betty Boo 14; 36,2 (28,2/0/8)

Bronze: Carlotta Müller (Hitzhusen) mit SF Magic Mike; 39,3 (27,3/8/4) U16-Bundesfinale

1. Levi Cordes (Telgte) mit Calesco 3; 46,0 (46,0/0/0)

2. Luke Vogelsänger (Horn-Bad Meinberg) mit C*est Evie; 47,9 (47,9/0/0)

3. Matti Garlichs ( Eckernförde) mit Ludwig 282; 48,50 (44,50/0/4) CCI2*-L

1. Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau) mit Jamira 34; 31,9 (31,9/0/0)

2. Andreas Brandt (Neuendorf) mit Esra BS; 35,40 (31,80/3,6/0)

3. Jennifer Miriam Bergmann-Krüger (Am Mellensee) mit Kassandra 193; 35,6 (35,6/0/0) Weitere Informationen unter https://www.reiterhof-pension-pede.de Championat der Berufsreiter Dressur in Darmstadt-Kranichstein



Finale mit Pferdewechsel

Gold: Martin Pfeiffer (Düsseldorf); 214,194

Silber: Heiner Schiergen (Krefeld); 208,445

Bronze: Alina Röhricht (Hagen); 205,750 Weitere Informationen unter www.berufsreiter.com Internationales Springturnier (CSI2*, CSIYH1*, CSIAmA) in Herzlake

Großer Preis

1. Jonathan Gordon (IRL) mit Dorotheental‘s Classica; 0/0/34,31

2. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) mit IB Querido; 0/0/35,80

3. Sören Pederson (DEN) mit Tailormade Contou; 0/0/36,15 Weitere Informationen unter https://www.escon-marketing.de/ Internationales Springturnier (CSI5*) in St. Tropez/FRA

Großer Preis

1. Denis Lynch (IRL) mit Cristello; 0/0/39,14

2. Simon Delestre (FRA) mit Hermes Ryan; 0/0/39,32

3. Julian Epaillard (FRA) mit Queeletta; 0/0/39,70

…

14. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 4/72,63 Weitere Informationen unter https://hubside-jumping-en.hubside.fr/ Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Busto Arsizio/ITA

Großer Preis

1. Nicolas Deseuzes (FRA) mit Stella de Preuilly; 0/0/37,64

2. Annina Züger (SUI) mit Douglass Chavannais; 0/0/40,88

3. Emanuele Camilli (ITA) mit Jakko; 0/0/41,03

…

17. Tim Hoster (Kanzach) mit True Grit; 4/72,46

Weitere Informationen unter www.etrea.it Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Gorla Minore/ITA

Großer Preis

1. Antony Bourquard (SUI) mit Janus VB; 0/0/43,12

2. Christoph Nothegger (AUT) mit Twilight 2; 0/0/43,85

3. Francesco Turturiello (ITA) mit Quite Balou; 0/0/46,62

…

27. Marcel Marschall (Altheim) mit Utopia 48; 12/75,01



Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI3*) in Vejer de la Frontera/ESP

Großer Preis

1. Marcelo Chirico Ferreira (URU) mit QH Baloudarc LF; 0/0/39,21

2. Billy Twomey (IRL) mit Chat Botte E.D; 0/0/39,28

3. Anthony Condon (IRL) mit SFS Vincomte; 0/0/39,72

…

21. David Will (Marburg) mit Ted; 4/78,72 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/1*-Intro) in Palmanova/ITA

CCI3*-S

1. Emiliano Protale (ITA) mit Aracne Dell’Esercito Italiano; 28,30 (Dressur 26,30/Gelände 2/Springen 0)

2. Filippo Gregoroni (ITA) mit Unnamed, 31,40 (31,40/0/0)

3. Fabian Held (Massenhausen) mit Alisha 110; 33,00 (33,0/0/0)



CCI3*-L

1. Lorenzo Farina (ITA) mit Hot Mail de Champenotte; 39,60 (35,60/0/4)

2. Pietro Sandei (ITA) mit Chiker; 43,10 (39,10/0/4)

3. Julia Lieske (Lorch) mit Acierant; 43,10 (35,10/4/4) CCI2*-S

1. Matteo Orlandi (ITA) mit Plenty of Magic; 39,60 (29,60/2/8)

2. Rebecca Chiappero (ITA) mit Inspiring ISA; 39,70 (30,50/9,2/0)

3. Edoardo Fortini (ITA) mit Hero Motivator; 42,30 (31,10/10,40/0,8)

…

9. Victoria Eiler (München) mit AD Rem Lancastrian; 46,20 (32,20/2/12) CCI2-L

1. Brigitte Peterhans (SUI) mit Montano; 32,20 (32,20/0/0)

2. Pietro Roncuzzi (ITA) mit Saunderscourt Flying Lad; 35,20 (31,20/0/4)

3. Rebecca Chiappero (ITA) mit Tintoretto del Quadrifoglio; 36,00 (32,00/0/4)

…

7. Tamara Langhof (Seeg) mit Skywards; 42,50 (38,50/0/4) CCI1* Intro

1. Emiliano Portale (ITA) mit Creevagh Limited Edition; 28,30 (28,30/0/0)

2. Brigitte Peterhans (SUI) mit Mr. Douglas; 34,30 (25,9/4,4/4)

3. Batrice Magri (ITA) mit Cosmos Baby; 35,40 (31,40/0/4)

…

5. Amelie Reisacher (Memmingen) mit Trissot; 40,10 (27,30/8,8/4) Weitere Informationen unter www.eventing.it Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L) in Varsseveld/NED

CCI3*-S

1. Laura Hoogeveen (NED) mit Wicro Quibus N.O.P.; 27,1 (Dressur 27,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Tim Lips (NED) mit Eclips; 27,6 (27,6/0/0)

3. Bao Yingfeng (CHN) mit Corona 94; 28,9 (27,3/0/1,6)

4. Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi; 31,2 (30,8/0/0,4) CCI2*-S

1. Kai Steffen Meier (Deutschland) mit charming Ciaco; 29,0 (29,0/0/0)

2. Annesjien Wouters (BEL) mit Isabella Deux Z; 30,9 (30,5/0,4/0)

3. Tim Lips (NED) mit G-Ladymeyer; 31,6 (31,6/0/0) CCI3*-L

1. Jarno Verwimp (BEL) mit Hilton; 32,3 (Dressur 31,9/Gelände 0/Springen 0,4)

2. Jarno Verwimp (BEL) mit Mahalia; 33,6 (33,6/0/0)

3. Bjinse Venderbosch (NED) mit Vesuve d’Aveyron; 33,7 (33,7/0/0)

…

6. Jörn Warner (Unna) mit Baroness II; 41,8 (35,8/2/4) CCI2*-L

1. Eva Terpeluk (Allmendingen) mit Uni’s Black Pearl; 26,6 (26,6/0/0)

2. Tom Van den Broeck (BEL) mit Kaaiman vn de Kooldries; 29,2 (28,8/0,4/0)

3. Kristy Snepvangers (NED) mit Gaeli Lad; 30,9 (30,9/0/0) Weitere Informationen unter www.hippischfestijn.nl