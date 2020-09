Die drei Medaillengewinner des deutschen Springreiter-Championats in Bad Oeynhausen (von lks) Henrik Dowe, Meister Thomas Brandt und Tim Rieskamp-Goedeking - zweimal SAilber und einmal Gold. (Foto: Susanne Müller) Thomas Brandt (Winsen/Aller) auf Deliah de Semilly ist neuer deutscher Champion der Berufsreiter im Springen und Nachfolger von Martin Sterzenbach. Brandt blieb im Finale mit Pferdewechsel als Einziger in allen drei Runden über den S-Parcours ohne Abwurf. Sowohl Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) als auch Hendrik Dowe (Heiden) hatten jeweils vier Strafpunkte auf dem Konto und teilten sich am Ende den Silberrang. Und auch die Schärpe für das erfolgreichste Pferd des Finales musste geteilt werden: Coldplay, der elfjährige Hengst von Tim Rieskamp-Goedeking, und Global Clockwise, der erst achtjährige Fuchswallach von Hendrik Dowe, waren in allen Durchgängen ohne Fehler geblieben.