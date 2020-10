Lyon. Die Corona-Pandemie lässt keine Planung mehr zu. Nun musste auch das Turnier in Lyon geändert werden - doch endgültig ist noch nichts... Die Corona-Pandemie greift immer stärker in das tägliche Leben ein, auch immer tiefer in die schönste Nebensache der Welt, den Sport. So müssen nun die Veranstalter der internationalen Veranstaltung „Equita“ in Lyon trotz aller gegenteiliger Versuche das Turnier völlig umgestalten und einen Teil des Programms streichen. Durchgezogen werden sollen noch die Weltcupkonkurrenzen in Springen und Dressur. Entfallen werden Westernreining, Gespannfahrer der Viererzüge, Ponyspringen und regionale Meisterschaften, die üblicherweise dazu gehörende Messe u.a. der Reitsport-Artikelhersteller musste ebenfalls abgesagt werden. Als Datum neuer Termin steht bisher: 4. Oktober bis 1. November, statt 28. Oktober bis 11. November. Der Zietplan steht ebenfalls noch nicht fest, wie nicht, ob und in welchem Unfange und unter welchen Bedingungen Zuschauer zugelassen sind. Doch das Arbeits-Motto von Turnier-Direktorin Sylvie Robert steht: "Damit der Sport weiterleben kann."