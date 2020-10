Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI4*) vom 7. bis 11. Oktober in St. Tropez/FRA Großer Preis

1. Scott Brash (GBR) mit Hello Jefferson; 0/0/40,15

2. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/40,53

3. Simon Delestre (FRA) mit Chesall Zimequest; 0/0/40,82

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Casallvano; 0/4/42,55 Weitere Informationen unter hubside-jumping-en.hubside.fr Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 6. bis 10. Oktober in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Guy Williams (GBR) mit Rouge de Ravel; 0/0/36,24

2. Laura Renwick (GBR) mit Dublin V; 0/0/36,56

3. Jack Whitaker (GBR) mit Valmy de La Lande; 0/0/37,01

…

15. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Charco; 4/73,01 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/4*-L/3*-L/2*-L/1*-Intro/CCIOP2*-L/CCIOJ2*-L/CCIOY3*) vom 8. bis 11. Oktober in Strzegom/POL



CCI4*-L

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot; 37,8 (Dressur 24,8/Gelände 13/Springen 0)

2. Lea Siegl (AUT) mit Fighting Line; 39,6 (32,0/3,6/4)

3. Michael Jung (Horb) mit Go For S; 41,4 (31,0/10,4/0)



CCI4*-S

1. Phoebe Locke (GBR) mit Pica d’Or; 41,6 (Dressur 31,6/Springen 0/Gelände 10)

2. Katrin Norling (SWE) mit Femando-Ukato; 44,6 (29,4/0/15,2)

3. Elmo Jankari (FIN) mit Soraya 243; 48,1 (40,5/4/3,6)

…

6. Josefa Sommer (Immenhausen) mit Hamilton 24; 50,6 (31,8/4/14,8)



CCI3*-S

1. Jordy Wilken (NED) mit Wilbert Bo; 34,4 (Dressur 34,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Robert Pokorny (CZE) mit Quantos Mer; 36,6 (31,8/1,2/3,6)

3. Rebecca-Juana Gerken (Rümpel) mit Curley Boy; 39,2 (29,6/4/5,6)



CCI3*-L

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Hermione d’Arville; 43,4 (Dressur 35,8/Gelände 7,6/Springen 0)

2. Melody Johner (SUI) mit Toubleu de Rueire; 44,0 (29,6/14,0/0,4)

3. Kamil Rajnert (POL) mit Gouverneur; 45,8 (30,2/15,6/0)

4. Stephanie Böhe (Betzendorf) mit Day of Glory 4; 46,0 (38,8/7,2/0)



CCI2*-L

1. Melody Johner (SUI) mit Demoiselle Peccau; 28,0 (Dressur 27,2/Gelände 0/Springen 0,8)

2. Phoebe Locke (GBR) mit Clotaire de Ferivel; 28,3 (28,3/0/0)

3. Anna Siemer (Salzhausen) mit Lillybelle Ea; 29,2 (28,8/0/0,4)



Nationenpreis Pony

1. Niederlande; 101,4

2. Dänemark; 113,7

3. Deutschland; 126,6 (Jule Krueger (Hamburg) mit Golden Grove Simon/Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina/Emilia Vogel (Ratingen) mit Tina/Carlotta Müller (Hitzhusen) mit SF Magic Mike)



CCIOP2*-L

1. Jule Krueger (Hamburg) mit Golden Grove Simon; 29,0 (Dressur 29,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Signe Kvarnstrand (SWE) mit Golliath; 32,4 (27,6/0,8/4)

3. Siw Kaas (DEN) mit Hesteklewa be my Best Smokey; 32,5 (32,5/0/0)



CCI1*-Intro

1. Melody Johner (SUI) mit Gb Keep Cool du Perchet; 33,7 (Dressur 30,9/Springen 0/Gelände 2,8)

2. Lukasz Sikorski (POL) mit Malaysia Beat; 33,8 (33,8/0/0)

3. Nina Schultes (Neuhütten) mit DSP Danakil Desert; 34,4 (32,0/0,4/2) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) vom 8. bis 11. Oktober in Pratoni del Vivaro/ITA



CCI4*

1. Felix Vogg (SUI) mit Cayenne; 39,30 (Dressur 26,90/Springen 0,40/Gelände 12)

2. Felix Vogg (SUI) mit Colero; 40,70 (25,10/4,80/10,80)

3. Felix Vogg (SUI) mit Cartania; 56,30 (32,70/10,40/13,20)

…

6. Julia Lieske (Lorch) mit Acierant; 63,60 (34,40/8/21,20) Weitere Informationen unter www.pratonieventing.com