Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Goldene Schärpe Pferde vom 16. bis 18. Oktober in Langenfeld Goldene Schärpe Pferde Mannschaftswertung

1. Mecklenburg-Vorpommern 2; 339,30 (Emma-Lena Balke (Rederank) mit Ribery 36/Emely Range (Barth) mit Ohio 35/Jona Denkewitz (Papendorf) mit Clärchen Carrera/Ann-Katrin Staege (Kröpelin) mit Quidam’s Rebel).

2. Schleswig Holstein 2; 337,00 (Jule Jacobsen (Lübeck) mit Flying Fire 5/Jona Isabell Heine (Ammersbek) mit Scipio S/Ella Zander (Bad Schwartau) mit It’zibitzi/Samatha Josephine Schade (Klappholz) mit Little Lauri/Clara Gretha Konopka (Hoffeld mit Saviola 3)

3. Weser Ems 2; 336,20 (Anneke Svea Berndt (Vechta) mit La Ginetta/Miriam Gebbeken (Haren) mit Lu la Belle/Paula Wieland (Nordenham) mit Chi Champion/Helena Schmedt (Rödinghausen) mit Estella 101/Mira Grüß (Löningen) mit Scottsman Don xx).



Einzelwertung 1. Abteilung

1. Anneke Svea Berndt (Vechta) mit La Ginetta; 117,30 (Dressur 33,60/Springen 31,20/Gelände 43,00/Vormsutern 9,50)

2. Miriam Gebbeken (Haren) mit Lu la Belle; 115,60 (31,20/32,40/42,50/9,50)

3. Xenia Kaehl-Schmidt (Schellweiler) Remondo 6; 113,80 (27,20/33,60/43,50/9,50)



Einzelwertung 2. Abteilung

1. Ann-Katrin Staege (Kröpelin) mit Quidam’s Rebel; 120,10 (Dressur 34,00/Springen 33,60/Gelände 43,00/Vormustern 9,50)

2. Carl Sponagel (Burgwedel) mit Limoncello 10; 111,30 (32,00/28,80/41,00/9,50)

3. Jona Denkewitz (Papendorf) mit Clärchen Carrera; 110,40 826,40/34,00/40,50/9,50) Weitere Informationen unter www.lrfs-online.de Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferde(CH-M-YH-CCI3*-L/2*-L) vom 15. bis 18. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA



6-jährige Pferde

Gold: Cascamara v. Cascadello II – Templer GL xx, Reiter Ingrid Klimke (Münster); 27,4 (Dressur 27,4/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Cooley Rosalent v. Valent – Roselier; Oliver Townend (GBR); 30,3 (30,3/0/0)

Bronze: Corminta vom Gwick v. Cormint – Contendro I; Merel Blom (NED); 31,9 (30,7/0/1,2)

…

7. Promising Pete TSF v. Hirtentanz 2 – Hyalit; Felix Etzel (Warendorf); 34,8 (30,8/0/4)

8. Isselhook’s First Sight v. Lossow – Hibiskus; Sophie Leube (Hamm); 35,0 (30,6/0/4,4)



7-jährige Pferde

Gold: Sweetwaters Ziethen TSF v. Abendtanz – Campetot AA; Reiter Sophie Leube (Hamm); 27,6 (Dressur 27,6/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Dgin du Pestel Mili v. Nartago – Verdi; Donatien Schauly Adj (FRA ): 31,3 (31,3/0/0)

Bronze: Diabolo Menthe v. Scareface de Mars - Caesar van de Helle; Nicolas Touzaint (FRA); 33,1 (29,1/0/4)

…

12. Dorotheental’s Canela v. Cormint – San Patrignano Cassini; Sonja Kirn (Bösingen); 44,3 (38,7/5,6/0)



Weitere Informationen unter www.mondialdulion.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 14. bis 18. Oktober in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Daniel Deusser (Reijmenam/ Belgien) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/38,30

2. Kevin Staut (FRA) mit Viking d’La Rousserie; 0/0/39,06

3. Harrie Smolders (NED) mit Dolinn; 0/0/39,17 Weitere Informationen unter https://hubside-jumping-en.hubside.fr/ Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 12. bis 18. Oktober in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Kim Emmen (NED) mit Jack van het Dennehof; 0/0/38,26

2. John Whitakter (GBR) mit Sharid; 0/0/39,81

3. Yuri Mansur (BRA) mit Vitiki; 0/0/40,20

…

25. Gudio Klatte ju. (Lastrup) mit Asagan M; 4/74,82 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Offizielles Pony-Springturnier und Internationales Jugend-Springturnier (CSIOP/CSICh/CSIJ/Y/U25) vom 15. bis 18. Oktober in Chevenez/SUI



Nationenpreis Pony

1. Deutschland 0 Fehlerpunkte (Marlene Becker (Sendenhorst) mit Christoph Columbus 3/Fabio Thielen (Losheim) mit Bad Man/Carlotta Terhörst (Legden) mit Ronaldo vom Schwarzbach/Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H)

2. Deutschland II 4 (Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Cookie 60/Lilli Marie Carius (Iserlohn) mit Kweb/Amy Helfrich(Viernheim) mit Fiorello 107/Emile Baurand (München) mit Ami)

3. Schweiz 12.



Großer Preis Pony

1. Carlotta Terhörst (Legden) mit Velvetino; 0/0/36,43

2. Fabio Thielen (Losheim) mit Bad Man; 0/0/36,73

3. Emilie Baurand (München) mit Ami; 0/4/42,87



Großer Preis Children

1. Lou Puch (SUI) mit Vitalhorse un Amour La Goula; 0/0/34,64

2. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cornet’s Adel; 0/0/4,99

3. Annabelle Pieryre (SUI) mit Cheer me up; 0/0/42,47



Großer Preis Junioren

1. Gilles Müller (SUI) mit Lodal’s Cooper; 0/0/41,88

2. Jeanne Paradis (SUI) mit Viva; 4/0/38,05

3. Joana Schildknecht (SUI) mit Queen of Hearts; 4/0/40,67

…

8. Julie Thielen (Losheim) mit Stakaya; 4/66,53



Großer Preis Y/U25

1. Lea-Sophia Gut (Biberach an der Riß) mit Balam; 0/0/43,42

2. Alexandra Amar (SUI) mit Calou; 0/0/45,43

3. Jeremy Zuber (SUI) mit Delgado; 0/0/46,84 Weitere Informationen unter www.oeuvray-smits.ch Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/CDI3*) vom 16. bis 18. Oktober in Aarhus/DEN



Weltcup Grand Prix

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 83,435 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 77,978

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 77,348



Weltcup Kür

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 88,200 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 87,845

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 85,335



Grand Prix

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Abegglen FH NRW; 74,174 Prozent

2. Cathrine Dufour (DEN) mit Vamos Amigos; 73,457

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 71,391



Grand Prix Special

1. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 110; 75,659 Prozent

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Abegglen FH NRW; 75,298

3. Andreas Helgstrand (DEN) mit Fuhur 6; 74,787 Weitere Informationen unter www.worldcupherning.dk Internationales Dressurturnier (CDI3*/2*/J/P) vom 15. bis 18. Oktober in Le Mans/FRA



Grand Prix 3*

1. Christoph Koschel (Hagen) mit Eaton Unitechno; 70,956 Prozent

2. Camille Cheret Judet (FRA) mit Duke of Swing; 70,239

3. Aleksandra Maksakova (RUS) mit Bojengels; 69,891



Grand Prix Special 3*

1. Christoph Koschel (Hagen) mit Eaton Unitechno; 71,128 Prozent

2. Goncalo Carvalho (POR) mit Craque deas Figueiras; 69,660

3. Bertrand Liegard (FRA) mit Star Wars; 69,553



Grand Prix Kür

1. Aleksandra Maksakova (RUS) mit Bojengels; 75,905 Prozent

2. Maria Caetano (POR) mit Fernix de Tineo; 74,395

3. Camille Cheret Judet (FRA) mit Duke of Swing; 74,300



Children Individual

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Nasdaq FH; 77,608 Prozent

2. Rowena Weggelaar (NED) mit Navarone van de Beekerheide; 75,516

3. Mary Sophie Haid Bondergaard (SWE) mit White Love B; 74,600



Pony Team

1. Layla Schmid (SUI) mit Ashen dew Drop; 72,238 Prozent

2. Rowena Weggelaar (NED) mit Navarone van de Beekerheide; 71,095

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Cute Mrs. Polly FH, 70,810



Pony Individual

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Nasdaq FH, 75,901 Prozent

2. Layla Schmid (SUI) mit Ashen dew Drop; 71,982

3. Rowena Weggelaar (NED) mit Navaronie van de Beekerheide; 71,847



Junioren Team

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Farlana FH; 71,010 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Chameur; 70,859

3. Anniek van Dulst (NED) mit Henderson; 69,899



Junioren Individual

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Farlana FH; 71,275 Prozent

2. Mado Pinto (FRA) mit Hot bit de la Gesse; 71,078

3. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Chameur; 68,922



Junioren Kür

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Farlana FH; 76,025 Prozent

2. Mado Pinto (FRA) mit Hot bit de la Gesse; 72,417

3. Micky Schelstraete (NED) mit Grand-Chameur; 71,516 Weitere Informationen unter pole-europeen-du-cheval.com/cdi-10-20/ Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J/U25/P/YH) vom 15. bis 18. Oktober in Ornago/ITA



Grand Prix 3*

1. Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap; 70,978 Prozent

2. Anna Merveldt (IRL) mit Esporim; 70,761

3. Franesco Zaza (ITA) mit Wispering Romance; 70,370

…

10. Frank Freund (Bad Wörishofen) mit Royal Cabaret, 67,022



Grand Prix Special

1. Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap; 73,149 Prozent

2. Anna Merveldt (IRL) mit Esporim; 71,191

3. Franesco Zaza (ITA) mit Wispering Romance; 70,553

4. Frank Freund (Bad Wörishofen) mit Royal Cabaret, 70,468



Grand Prix Kür 3*

1. Meike Lang (Murrhardt) mit Sorrento; 71,015 Prozent

2. Delia Eggenberger (SUI) mit Delia Chrysler; 70,320

3. Barbara Bertschinger (SUI) mit Sir Schiwago; 68,010



Pony Team

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 73,262 Prozent

2. Fanny Jöbstl (AUT) mit Dynasty; 69,381

3. Florentina Jöbstl (AUT) mit Colorfull Cannonball; 68,905



Pony Individual

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 72,928 Prozent

2. Robynne Graf (SUI) mit Dalls 51; 69,730

2. Fanny Jöbstl (AUT) mit Dynasty; 69,685



Pony Kür

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 75,000 Prozent

2. Fanny Jöbstl (AUT) mit Dynasty; 74,800

3. Florentina Jöbstl (AUT) mit Colorfull Cannonball; 74,667



Junioren Team

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 71,768 Prozent

2. Emma Gömmer (Eching) mit Springsteen 11; 69,798

3. Tallulah Lynn Nater (SUI) mit San Ravallo; 69,293



Junioren Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 71,863 Prozent

2. Paul Jöbstl (AUT) mit Dunkelbunt; 70,539

3. Emma Gömmer (Eching) mit Springsteen 11; 70,539



Junioren Kür

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 77,008 Prozent

2. Renée Stadler (SUI) mit Danzador; 72,117

3. Emma Gömmer (Eching) mit Springsteen 11; 71,500



Junge Reiter Team

1. Emma Gömmer (Eching) mit Sir Robin off Loxley; 70,490 Prozent

2. Coco Soffers (NED) mit Formidable; 69,167

3. Noemi Zindel (SUI) mit Delphino; 68,775



Junge Reiter Individual

1. Silke Hanft (Würzburg) mit Rock for Diamonds; 70,686 Prozent

2. Noemi Zindel (SUI) mit Delphino; 70,588

3. Coco Soffers (NED) mit Formidable; 68,824



Junge Reiter Kür

1. Emma Gömmer (Eching) mit Sir Robin off Loxley; 74,708 Prozent

2. Beatrice Arturi (ITA) mit Grandeur; 72,375

1. Silke Hanft (Würzburg) mit Rock for Diamonds; 72,167



Grand Prix U25

1. Pauline Roth (FRA) mit World Champion du Loing; 66,667 Prozent

2. Lisa Grupen (Moosinning) mit Star of Rubica; 65,615

3. Jeannine Merit Pelzer (Bempfingen) mit Don Ravel; 64,692



Grand Prix Kür U25

1. Pauline Roth (FRA) mit World Champion du Loing; 70,985 Prozent

2. Lisa Grupen (Moosinning) mit Star of Rubica; 70,295

3. Jeannine Merit Pelzer (Bempfingen) mit Don Ravel; 69,505 Weitere Informationen unter www.scuderiemalaspina.it Internationales Distanzturnier (CEI3*/2*) am 16. Oktober in Fontainebleau/FRA



CEI3*

1. Marie Pierre Peroteau (FRA) mit Qanai du Tipi; Reitzeit: 8 Stunden/11 Minuten/29 Sekunden

2. Camille Garbet (FRA) mit Baltika D’Aurabelle; 8/25/10

3. Melody Theolissat (FRA) mit Wala de Jalima; 8/25/11

…

6. Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Shaailan’al Hfifa; 8/41/38



CEI2*

1. Meldoy Theolissat (FRA) mit Chanel du Jip Jap; Reitzeit 5 Stunden/59 Minuten/49 Sekunden

2. France Paul (FRA) mit Taj Mahal; 5/59/51

3. Paul Bard (FRA) mit Creekness du Valarbin; 5/59/52

…

8. Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Dalakani de Venelles; 6/22/23



Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.