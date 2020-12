Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: CSI in Vejer de la Frontera/ESP: Großer Preis

1. Holly Smith (GBR) mit Denver; 0/0/36,76

2. David Will (Marburg) mit C Vier 2; 0/0/37,00

3. Denis Lynch (IRL) mit Cristello, 0/0/37,63 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 26. bis 28. November in Barroca d’Alva/POR CCI3*-S

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit Brennus; 34,1 (Dressur 25,7/Springen 4/Gelände 4,4)

2. Marcio Carvalho Jorge (BRA) mit Joly Jumper; 40,8 (26,8/4,8/9,2)

3. Francisco Gavino Gonzalez (ESP) mit Source de La Faye; 43,3 (40,1/1,6/1,6)

CCI2*-S

1. Ben Hobday (GBR) mit Shadow Seahorse; 29,9 (Dressur 29,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Albert Hermoso Farras (ESP) mit Quilate 32 53; 30,6 (30,6/0/0)

3. Albert Hermoso Farras (ESP) mit Grytsen Z; 31,3, (31,3/0/0)

…

6. Moritz Sponagel (Salzhausen) mit C’Est La Vie 94; 36,8 (32,8/4/0) Weitere Informationen unter www.barrocahorsetrials.com