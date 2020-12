Bern. Der Schweizer Dressursport setzt für die Zukunft auf deutsche Ausbilder. Nach der seit Jahren erfolgreich im Nachwuchsbereich tätigen Heidi Bemelmans verpflichtete nun der Schweizer Verband für die Senioren ab 1. JKanuar 2021 als neuen Coach Oliver Oelrich (Lengerich). Als Trainer aus Deutschland war davor auch Jürgen Koschel zwischen 2003 und 2008 von den Eidgenossen engagiert worden. Nachdem der Brite Gareth Hughes im Herbst sein Amt als Technical Advisor der Elite Dressur niedergelegt hatte, analysierte das Leitungsteam Dressur im Rahmen verschiedener Klausursitzungen die Lage des Bereichs und entschied sich, für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Dressur-Spitzensports die Stelle eines Nationaltrainers Dressur für alle Altersklassen von Pony bis Elite zu schaffen. Im Nachwuchsbereich wird selbstverständlich Heidi Bemelmans nach wie vor für definierte Traineraufgaben zur Verfügung stehen. Nach der Evaluation der vorangegangenen Trainingseinheiten mit den Kader-Athletinnen und -Athleten, ist es dem Leistungsteam gelungen, mit dem sowohl als Reiter als auch als Trainer erfolgreichen Oliver Oelrich seinen Wunschkandidaten zu verpflichten. Oliver Oelrich führt seit 2002 einen eigenen Ausbildungsstall im westfälischen Lengerich. Sportliche Erfolge feierte der Deutsche anlässlich von Bundeschampionaten, Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde, des renommierten Nürnberger Burgpokals bis hin zu internationalen Grand Prix. Ebenso vielfältig und nicht minder erfolgreich sind seine Erfolge als Trainer. In seiner 10-jährigen Tätigkeit als Honorar-Bundestrainer des deutschen Nachwuchsbereichs konnten die von ihm betreuten Talente nicht weniger als 100 Medaillen auf internationalen Championaten bejubeln. Viele seiner Schülerinnen und Schüler begleitete und unterstützte er seit der Junioren-Zeit bis hin zu internationalen Grand-Prix-Erfolgen erfolgreich. Mit seiner breiten Erfahrung und seinen Erfolgen in den unterschiedlichen Bereichen des internationalen Dressursports ist Oliver Oelrich (48) optimal gerüstet für das neu geschaffene, zukunftsweisende Trainerkonzept des SVPS. Das Leitungsteam Dressur ist überzeugt, mit Oliver Oelrich eine Topbesetzung für die Aufgabe gefunden zu haben, an die große Erwartungen geknüpft werden dürfen. Dabei sind sich alle Beteiligten bewusst, dass solche sowohl personellen als auch strukturellen Neuerungen einen konstanten und stabilen Aufbau benötigen, daher ist die Zusammenarbeit von beiden Seiten auf langfristiger Basis angelegt. Natascha Renfer, Chefin Sport der Disziplin Dressur, zeigt sich glücklich und auch stolz: „Durch die Besetzung dieser Stelle mit dieser ausgewiesenen Pferdesportpersönlichkeit und dem neuen Konzept starten wir einen Neuanfang. Es gilt nun auch die Funktionen der Kaderverantwortlichen/Equipenchefs zu komplettieren. Für den Nachwuchsbereich steht uns weiter Heidi Bemelmans zur Verfügung. Für die Elite/U25 wird diese Funktion bekanntlich im Moment ad interim durch Evelyne Niklaus wahrgenommen. Das Leitungsteam wird diesen Posten nun in Kürze ausschreiben.“