Warendorf. Die Ausschüsse des Deutschen Olympiadekomitees für Reiterei (DOKR) haben für kommendes Jahr in den olympischen Disziplinen – auf dem Programm steht das wegen Corona verschobene Olympia in Tokio - Springen, Dressur und Vielseitigkeit die neuen Kader benannt: Springen: Olympiakader: Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z, Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice, Daniel Deußer (Rijmenam/BEL) mit Killer Queen VDM, Marcus Ehning (Borken) mit Comme il faut NRW und Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado Perspektivkader: Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, André Thieme (Plau am See) mit Chakaria, Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Asathir und David Will (Marburg) mit C-Vier. Nachwuchskader 1 U25 (perspektivisch): Finja Bormann (Harsum) mit A crazy son of Lavina, Sophie Hinners (Baarlo/NED) mit Vittorio, Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concordess NRW, Justine Tebbel (Emsbüren) mit Light Star, Richard Vogel (Marburg) mit Floyo VDL und Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito. Nachwuckskader 1 U21 (Junge Reiter): Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado, Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Chakira TF und Vescovino, Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Crüger, Chaccara und Risohorse Carex, Ellen Krezl (Hodorf) mit Brakaschi, Emilia Löser (Niedermeisen) mit Lesodero und Kater Carlo, Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Stalido. Nachwuchskader 1 U18 (Junioren): Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Cheenook und Cindy, Marie Flick (München) mit DSP Charlott, Alia Knack (Sauldorf) mit Claus Peter und Campari, Fiete Constantin Krebs (Leichlingen) mit S.I.E.C. Vigaro. Nachwuchskader U16 (Pony): Jonna Esser (Wipperfürth) mit Bente, Eva Kunkel (Langenselbold) mit Mas que Nada, Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW. Nachwuchskader 1 U14 (Children): Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cornet’s Adel, Fabio Thielen (Losheim) mit Clarimo De Luxe und Showbizz. Nachwuchskader 2 U14-U21: U14 (Children): Jonna Esser (Wipperfürth) mit Ciance, Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra Mo, Tony Stormanns (Eschweiler) mit Cupido V, Lennard Tillmann (Gut Neuhaus) mit Oreal Des Etains. U16 (Pony): Emile Baurand (München) mit Ami, Fabio Thielen (Losheim) mit Bad Man. U18 (Junioren): Lisa Maria Funke (Goldenstedt) mit Limbarto, Malin Reipert (Linnich) mit Nikita, Chiara Reyer (Westerkappeln) mit Chacana, Hanna Schreder (Regen) mit Little bit bigger, Hannah-Michelle Wilken (Warendorf) mit Cutest Tabou. Dressur: Olympiakader: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB und Zaire-E, Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus, Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle, Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Escolar, Dorothee Schneider (Framersheim) mit DSP Sammy Davis jr., Faustus und Showtime FRH, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain, Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily Mirror und Famoso OLD sowie Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz, Emilio und Weihegold OLD. Perspektivkader: Senta Kirchhoff (Menden) mit L’Arbuste OLD, Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Santiano R und Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino. Nachwuchskader NK1 U25: Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange und Damon’s Satelite NRW, Evelyn Eger (Hagen a.T.W.) mit Flynn PCH und Whitley, Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos, Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire und Flatley, Raphael Netz (Aubenhausen) mit Lacoste und Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Hicksteadt. Nachwuchskader NK1 U21: Luca Sophie Collin (Düsseldorf) mit Descolari, Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine, Jana Schrödter (Leipheim) mit der Erbe und Frau Holle und Selina Söder (Münster) mit Rendezvous. Nachwuchskader NK1 U18: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Farlana FH, Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron und Davy Jones, Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD und Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro. Nachwuchskader NK1 U16: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Massimiliano FH, Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Kastanienhof Cockney Cracker, Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon, Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE und Paulina von Wulffen (München) mit Top Queen H. Nachwuchskader NK1 U14: Clara Paschertz (Clopenburg) mit Danubio OLD. Nachwuchskader NK2 U21: Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkönig, Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly, Sophie Reef (Bad Bentheim) mit Genua TC, Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux und Elisabeth von Wulffen (München) mit Babylon. Nachwuchskader NK2 U18: Philippa Hodes (Visbek) mit Barolo M, Kelly-Ann Klenk (Falkensee) mit Inspire und Anna-Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire. Nachwuchskader NK2 U16: Marlene Maria Binder (Süßen) mit DSP De Long, Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit FS Mr. Magic, Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Dimacci D, Maleen Kohnle (Essen) mit Dabia Dior und Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3. Nachwuchskader NK2 U14: Lara Lattermann (Ansbach) mit Soleil de la Coeur. Vielseitigkeit: Olympiakader: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Let's Dance und Viamant du Matz, Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida, Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH, fischerRocana FST, Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P und SAP Hale Bob OLD sowie Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot. Perspektivkader: Nikolai Aldinger (Salzhausen) mit Newell, Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi, Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette, Kai Rüder (Blieschendorf) mit Colani Sunrise, Anna Siemer (Salzhausen) mit Butt's Avondale und Betel's Bella, Anna Katharina Vogel (Biessenhofen) mit Quintana P und Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S. Nachwuchskader 1 U25 – perspektivisch: Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire, Felix Etzel (Warendorf) mit Bandit und Stalliwa T, Beeke Jankowski (Schmalensee) mit Tiberius, Nadine Marzahl (Munster) mit Valentine, Kai-Steffen Meier (Gesves/BEL) mit Glücksruf, Jerome Robiné (Warendorf) mit Black Ice und BraveheartJosephine Schnaufer (Neitersen) mit Pasadena und Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Catelan. Nachwuchskader I U21/Junge Reiter: Ann-Catrin Bierlein (Warendorf/startet für den Landesverband Westfalen) mit Auf geht's Fräulein Hummel und Quinara, Greta Busacker (Münster/WEF) mit Scrabble, Alina Dibowski (Döhle/HAN) mit Barbados, Ben Philipp Knaak (/SHO) mit Let's go, Libussa Lübbeke (/HAN) mit Caramia, Anna Lena Schaaf (Warendorf/RHL) mit Debby, Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf/RHL) mit Fräulein Frieda und Joelle Celina Selenkowitsch (Achim/HAN) mit Akebys zum Glück. Nachwuchskader 2 U21/Junge Reiter: Calvin Böckmann (Warendorf / RHL) mit Altair de la Cense, Konstantin Harting (Königswinter/RHL) mit Caspara und Conil, Nina Carlotta Meiners (/WES) mit Emmi M, Paula Reinstorf (Neustadt/HAN) mit Ilara W und Linus Richter (Wardenburg/WES) mit Rayja. Nachwuchskader 1 U18/Junioren: Nane Nikolaus Dehn (Schwesing/SHO) mit Zilia D, Hanna Jensen (Tetenhusen/SHO) mit Eh Clara, Emily Roberg (Münster/WEF) mit Guccimo R OLD und Donna Lena MV, Mathies Rüder (Blieschendorf/SHO) mit The Magician, Kaya Thomsen (Lindewitt/SHO) mit Caspar, Da bin Ich und Horseware's Barny und Viktoria Weyers (Rhede/WEF) mit Lariostea H sowie Nicoletta Massmann (Bad Homburg/HES) mit Painter's Igor. Nachwuchskader 2 (U18/Junioren): Sophia Rössel (Mayen/RPF) mit Exclusive, Linus Weiß (Möglingen/BAW) mit Astrello und Luke Vogelsänger (Horn-Bad Meinberg/WEF) mit C'est Evie. Nachwuchskader 1 U16/ Ponys: Maya Marie Fernandez (Weiterstadt/HES) mit Maruto, Friedrich Quast (Bruchhausen-Vilsen/HAN) mit Mr. Berny und SF Magic Mike, Linn Marie Schlütter (Bocholt/WEF) mit Rathcline, Pita Schmid (Neumark/SAC) mit Sietlands Catrina und Emilia Vogel (Ratingen/RHL) mit Tina. Nachwuchskader 2 U16/ Ponys: Katharina Aterley (Düsseldorf/) mit Double You R, Antonia Fulst (Königslutter/HAN) mit Fernet, Matti Garlichs (Eckernförde/SHO) mit Andante D, Linn Marie Gunzenhäuser, (Bruchsal/BAW) mit Wiesenguts Tamikka, Merle Hoffmann (Trossingen/BAW) mit Valetta und Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land/BBG) mit Mary Poppins P.