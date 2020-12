Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Nationales Dressurturnier mit Finals der Serien Louisdor-Preis, Piaff-Förderpreis und Nürnberger Burg-Pokal vom 19. bis 20. Dezember in Kronberg



Finale Louisdor-Preis

1. Sandra Nuxoll (AUT) mit Bonheur de La Vie; 77,140 Prozent

2. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Denoix PCH; 74,360

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 73,220



Finale Piaff-Förderpreis

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 75,500 Prozent

2. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz 4; 72,420

3. Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay; 72,240



Finale Nürnberger Burgpokal

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg/Ts.) mit Destacado FRH; 76,268 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sisters Act MT OLD; 75,732

3. Isabel Freese (NOR/Mühlen) mit Fürsten-Look; 75,683 Weitere Informationen unter https://festhallenreitturnier-frankfurt.com/das-turnier/programm/ Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 16. bis 19. Dezember in Riad/ KSA



Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Coby; 0/0/35,38

2. Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/35,44

3. Kevin Staut (FRA) mit Tolede de Mescam Harcour; 0/0/36,47



Weltcup-Springen

1. Christian Kukuk (Hörstel) mit Mumbai; 0/0/40,45

2. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/41,42

3. Jos Verlooy (BEL) mit Varoune; 0/0/42,22 Weitere Informationen unter www.def-ksa.com