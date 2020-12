Neumünster. Erstmals findet der CHI Neumünster wegen der Corona-Krise 2021 nicht statt. Grund sind die steigenden Infektionszahlen der Pandemie. Das vorgesehene Turnier mit Weltcup-Dressur in Neumünster (18. bis 21. Februar 2021) habe wegen Covid-19 abgesagt werden müssen, so Turnierchef Paul Schockemöhle. Die Infektionszahlen seien zuletzt stark gestiegen, und bis Februar sei mit einem Inzidenzwert unter 50 kaum zu rechnen, hinzu kämen auch Einreisebeschränkungen. „Es ist schade, dass der FEI Dressage World Cup im Hexenkessel der VR CLASSICS Neumünster nicht stattfinden kann und ich danke den Veranstaltern, dass sie alles versucht haben. Die VR CLASSICS sind durch die einzigartige Atmosphäre eine ganz besondere Weltcup-Station. Trotz der Absage zahlreicher Weltcup-Stationen soll das Finale in Göteborg durch ein alternatives Zulassungsmodell ausgerichtet werden. Das ist wichtig für unseren Sport“, sagt Isabell Werth, die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt und die neue Vorsitzende des Internationalen Dressurreiter-Clubs. Die nächsten VR CLASSICS sind nun vom 17. bis 22. Februar 2022 geplant.