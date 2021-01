Lausanne. Für Kanada startet eine argentinische Springreiter-Equipe bei den Olympischen Sommerspielen Ende Juli/ Anfang August in Tokio – aufgrund des Urteils des obersten Sportgerichtshofes CAS. Das veröffentlichte der Weltreiter-Verband (FEI). Statt mit einer kompletten Dreier-Equipe kann Kanada bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Springreiter nur mit einem noch zu bestimmenden Einzelstarter antreten. Aufgrund des Urteils des obersten sportlichen Gerichts (CAS) in Lausanne. Bei der Olympia-Qualifikation der Panamerikanischen Spiele im August 2019 in Lima (Peru) war die kanadische Mannschaft disqualifiziert worden, nachdem beim Pferd Falco von Nicole Walker bei der Dopingkontrolle das verbotene Mittel Benzoylecgonin nachgewiesen wurde. Nicole Walker wurde disqualifiziert, dadurch verlor die kanadische Mannschaft auch den vierten Rang in der Teamwertung, auf den Argentinien vorrückte. Damit erhielt Argentinien gleichzeitig Startrecht bei Olympia in Tokio neben Brasilien, Mexiko und den USA für den amerikanischen Kontinent. Gegen die Disqualifikation durch die juristische Kommission der Panamerikanischen Spiele hatte Nicole Walker Einspruch eingelegt du war bis vor das höchste Sportgericht (CAS) in Lausanne gezogen, wo sie jedoch unterlag. Damit kann Argentinien mit einer kompletten Equipe in der japanischen Hauptstadt antreten, Kanada nur mit einem Einzelstarter im Springen. Eine kanadische Springmannschaft war bei Olympia 1968 in Mexiko City Goldmedaillengewinner und sicherte sich bei den Ersatzspielen von 1980 – für Moskau – in Rotterdam ebenfalls den ersten Rang. Erster Einzel-Olympiasieger Kanadas wurde 2008 bei den Reiterspielen in Hongkong Eric Lamaze auf dem Hengst Hickstead, wo er zusammen mit Ian Millar auf In Style, Jill Henselwood auf Special Ed und Mac Cone auf Ole hinter den USA im Preis der Nationen auch noch zu Silber ritt.