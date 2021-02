Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 25. bis 31. Januar in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Luiz Felipe CG De Azevedo Filho (BRA) mit Hermes van de Vrombautshoeve; 0/0/37,14

2. Lily Attwood (GBR) mit Calvaro’s Up To Date; 0/0/39,04

3. Jasmine Shao-Man Chen (TPE) mit Ninyon; 0/4/36,78

…

12. Luisa Himmelreich (Niederbrechen) mit Clenur; 4/78,65 Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 26. bis 31. Januar in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Queeletta; 0/0/34,13

2. Malin Baryard-Johnsson (SWE) mit H&M Indiana; 0/0/36,33

3. Philip Houston (Deutschland) mit Sandros S Bella; 0/0/37,89 Weitere Informationen unter www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 27. bis 31. Januar in Thermal/USA



Großer Preis

1. Nicky Galligan (IRL) mit Javas Miss Jordan; 0/0/34,73

2. Erin Davis-Heineking (USA) mit Leonie; 0/0/35,88

3. Alec Lawler (USA) mit For Gold; 0/0/37,82

…

7. Christian Heineking (Wesenberg) mit NKH Cento Blue; 4/78,08 Weitere Informationen unter www.deserthorsepark.com Internationales Dressurturnier (CDI4*/3*) vom 27. bis 31. Januar in Wellington FL/USA



Grand Prix 4*

1. Christoph Koschel (Hagen) mit Eaton Unitechno; 70,065 Prozent

2. Lindsay Kellock (CAN) mit Sebastien; 68,739

3. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Diabolo; 65,435



Grand Prix Kür 4*

1. Günter Seidel (USA) mit Equirelle; 75,830 Prozent

2. Lindsay Kellock (CAN) mit Sebastien; 74,575

3. Michael Klimke (Münster) mit Harmony’s Diabolo; 73,850



Grand Prix 3*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Rebroff 6; 69,761 Prozent

2. Jan Ebeling (USA) mit Indeed; 69,370

3. Nora Batcheider (USA) mit W Ganster Girl; 67,065 Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com