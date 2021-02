Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 21. Februar in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Lily Attwood (GBR) mit Cor-Leon Vd Vlierbeek Z; 0/0/36,44

2. José Thiry (BEL) mit Jalisco W van de Wolvenhoek; 0/0/37,49

3. Stephen Lohoar (GBR) mit Delius F; 0/0/40,44

…

5. Finja Bormann (Harsum) mit Clippo 3; 0/4/35,49 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 17. bis 21. Februar in Wellington FL/USA



Großer Preis

1. Bertram Allen (IRL) mit Castlefield Vegas; 0/0/37,101

2. Nayel Nassar (EGY) mit Igor van de Wittemoere; 0/0/37,399

3. Paul O‘Shea (IRL) mit Skara Glen’s Chancelloress; 0/0/38,35

…

16. Daniel Deusser (Deutschland) mit Casallvano; 0/4/41,702 Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com oder www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 21. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Gudrun Patteet (BEL) mit Sea Coast Kashmira Z; 0/0/36,06

2. Jerome Guery (BEL) mit Grupo Prom Diego; 0/0/36,55

3. Douglas Lindelöw (SWE) mit Casquo Blue; 0/0/37,39

…

9. Simone Blum (Zolling) mit DSP Cool Hill; 8/40,90 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 21. Februar in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Alberto Zorzi (ITA) mit Cinsey; 0/0/42,29

2. Nicolas Delmotte (FRA) mit Ilex VP; 0/0/42,60

3. Edwin Smits (SUI) mit Farezzo; 0/0/42,73

…

23. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cala Mandia; 4/77,41 Weitere Informationen unter www.metoliva.com