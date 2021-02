Doha. Das 5-Sterne-Turnier in Springen und Dressur begann im Dressurviereck in Doha/ Katar mit einem deutschen Doppelerfolg. Die deutschen Dressur-Damen feierten zu Beginn der 5-Sterne-Prüfungen in Doha/ Katar einen zweifachen Erfolg. Siegerin wurde im Grand Prix die dreimalige Weltcup-Dritte Jessica von Bredow-Werndl (35) auf der 17-jährigen holländischen Stute Zaire-E nit 76,957 Prozentpunkten (7.500 Euro). Hinter der erstmaligen deutschen Meisterin von Balve 2020 im Grand Prix Special reihte sich Team-Olympiasiegerin und Reitmeisterin Dorothee Schneider (52) auf Faustus (75,913) ein, den dritten Platz belegte der im Sauerland auf Gut Bertingloh inzwischen heimische Finne Henri Ruesto (39) auf dem belgischen Hengst Kontestro (74,5). Grand Prix in Zahlen