Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI5*/GCT) vom 4. bis 6. März in Doha/QAT



Großer Preis

1. Niels Bruynseels (BEL) mit Delux van T & L; 0/0/39,93

2. Lorenzo De Luca (ITA) mit Nuance Bleue VDM Z; 0/0/40,20

3. Eric Lamaze (CAN) mit Dieu Merci van T & L; 0/0/40,35

…

5. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai; 4/40,64 Weitere Informationen unter www.chialshaqab.com Internationales Springturnier (CSIO4*) vom 2. bis 7. März in Wellington FL/USA



Großer Preis

1 Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/36,459

2. Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria; 0/0/37,491

3. Teddy Vlock (ISR) mit Amsterdam 27; 0/0/37,917 Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com oder www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 1. bis 7. März in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Cochello; 0/0/35,04

2. Finja Bormann (Harsum) mit Clippo 3; 0/0/36,06

3. Juliette Faligot (FRA) mit Arqana de Riverland; 0/0/36,29 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 7. März in Gorla Minore/ITA

Großer Preis

1. Barbara Schnieper (SUI) mit Judy KM; 0/0/31,78

2. Zascha Nygaard Andreasen (DEN) mit Quinn 33; 0/0/32,45

3. Gudio Klatte jun. (Lastrup) mit Qinghai; 0/0/33,71 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it