Aachen. Das 105. Internationale Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland wurde aufgrund der Corona- und nun auch wegen der Herpespandemie von Ende Juni/ Anfang Juli auf Mitte September verschoben. Deutschland erlebt innerhalb von vier Wochen hochklassigen Reitsport in Springen und Dressur. Nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr finden zunächst die deutschen Derbytage in Hamburg in diesem Jahr vom 25. bis 29 Mai statt, mit dem 100. Springderby seit 1920 als Höhepunkt. Unmittelbar danach steht die Springreiter-Europameisterschaft (1. bis 5. September) in Riesenbeck auf dem Programm, wieder wenige Tage darauf folgen die Dressur-Europameistrerschaften der Senioren und der Reiter bis 25 Jahre (U25) in Hagen auf dem Kasselmann-Hof (7. bis 12. September), und am 9. September beginnt der 105. CHIO von Deutschland seit 1929 mit dem Voltigieren zu Beginn, Abschluss bildet am 19. September der Große Preis von Aachen im Springreiten für Springreiter im Rahmen des Rolex Grand Slam. Die 2020 ebenfalls wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele will Tokio vom 23. Juli bis 8. August durchführen, nach jüngsten Nachrichten wahrscheinlich ohne ausländische Besucher.