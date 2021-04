Hagen a.T.W. Im Hinblick auf die Dressur-Europameisterschaften der Senioren und der Reiter unter 25 Jahren (U25) geht das Kasselmann-Team als Veranster neue Wege und passt sich dem Zeitgeist an. Die eigene Website und Social-Media-Kanäle für die FEI Dressage European Championships 2021, die vom 7. bis 12. September in Hagen a.T.W. stattfinden werden, sind jetzt online. Die Website wird in Kürze auch Informationen über das sportliche Programm, Ticket- und Hospitality-Optionen, das Rahmenprogramm, sowie Antworten auf FAQs und vieles mehr bieten. Außerdem wird ein Medienbereich eingerichtet mit einer Übersicht von Pressemitteilungen und Informationen zur Akkreditierung. Besuchen Sie hagenatw2021.de und speichern Sie das Lesezeichen in Ihrem Browser. “Die neue, spezielle Event-Webseite soll zu einem zentralen Portal für Athleten, Zuschauer und Medien werden. So können wir alle Teilnehmer mit den wichtigsten Informationen versorgen und die Veranstaltung, die Gastgeberregion und unsere Partner bewerben. Unser Team arbeitet hinter den Kulissen daran, allem den letzten Schliff zu geben“, sagt Francois Kasselmann, Geschäftsführer der Horses and Dreams Entertainment GmbH. "Um keine wichtigen Updates und Ankündigungen im Vorfeld der Veranstaltung zu verpassen, sollten Sie sich unbedingt für unseren Event-E-Newsletter anmelden." Fans der FEI Dressage European Championship 2021 und der FEI Dressage European Championship U25 können der Veranstaltung auch auf der offiziellen Facebook-Seite und dem Instagram-Account folgen, um über Neuigkeiten, Entwicklungen und die Teilnahme an diesem spektakulären Reitsport-Event informiert zu werden. Folgen Sie den offiziellen Hashtags #FEIEuros2021 und #Hagenatw2021 auf Instagram und Facebook und werden Sie Teil der Community. Über die Veranstaltung Diesen September, vom 7. bis 12. September, kommen die besten Dressurpferde und Sportler zusammen, um bei den FEI Dressage European Championships 2021 um höchste Ehren und wertvolle Medaillen zu kämpfen. Mehr als 100 Reiter, rund 20 europäische Teams und 280 Pferde werden auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. erwartet. Weitere Informationen gibt es unter hagenatw2021.de oder wenden Sie sich per E-Mail an die Horses and Dreams Entertainment GmbH, Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .