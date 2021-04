Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 15. bis 18. April in Radolfzell CCI3*-S

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 18,8 (Dressur 18,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Michael Jung auf fischerWild Wave; 22,7 (22,7/0/0)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B‘Néville; 25,0 (25,0/0/0) CCI2*-S Section 1

1. Greta Busacker (Münster) mit Scrabble OLD; 24,3 (Dressur 24,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 24,4 (24,4/0/0)

3. Pietro Grandis (ITA) mit Fortune III; 25,2 (25,2/0/0)



CCI2*-S Section 2

1. Katharina Tietz (Asendorf) mit Chapeau Claque 49; 29,1 (Dressur 29,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Amelie Colsman (Essen) mit Madjarin den Tip; 33,3 (31,7/1,6/0)

3. Michelle Dürst (SUI) mit The Irish Factor; 33,4 (31,8/1,2/0,4) Weitere Informationen unter www.weiherhof-eventing.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. April in Wellington FL/USA



Großer Preis

1. Laura Kraut (USA) mit Baloutinue; 0/0/40,009

2. Beezie Madden (USA) mit Breitling LS; 0/0/40,272

3. Paris Sellon (USA) mit Anna Jo; 0/0/40,951

…

20. Rene Dittmer (Stade) mit Emmerton; 4/73,71 Weitere Informationen unter www.gdf.coth.com oder www.equestriansport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. April in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Naiade D’Elsendam Z; 0/0/39,58

2. Martin Fuchs (SUI) mit The Sinner; 0/0/39,74

3. Elian Baumann (SUI) mit Campari Z; 0/0/39,89

…

6. Anna Maria Kuhlmann (Neuenkirchen-Seelscheid) mit G’S Fabian; 0/0/44,42 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 18. April in Linz/AUT



Großer Preis

1. Ales Opatrny (CZE) mit Forewer, 0/1/42,61

2. Wolfgang Puschak (Aystetten) mit Number One 32; 0/1/44,71

3. Dieter Köfler (AUT) mit Farah Dibah; 0/1/45,44



Weitere Informationen unter www.linzerpferdefestival.at Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOJ/Ch/P/Y/CSIJY) vom 15. bis 18. April in Opglabbeek/BEL



Nationenpreis Pony

1. Niederlande; 12

2. Belgien; 16

3. Deutschland; 19 (Eva Kunkel (Langenselbold) mit Deesje/Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit Faro T/Emile Baurand (München) mit Ami/Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW)



Großer Preis Pony

1. Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW; 0/0/41,03

2. Mathilda Hansson (SWE) mit Unsphinx d’Hurl’Vent; 0/4/37,98

3. Vic de Plecker (BEL) mit Orchid’s Anucia; 0/4/39,38



Nationenpreis Children

1. Deutschland; 0/97,42 (Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra MO/Fabio Thielen (Losheim) mit Showbizz/Emma Bachl (Postmünster) mit Classic White 2/Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cornet’s Adel)

2. Belgien; 0/101,81

3. Niederlande; 0/105,68



Großer Preis Children

1. Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra MO; 0/0/41,09

2. Linn Arvidsson (SWE) mit Glenmorangie; 0/0/41,60

3. Fabio Thielen (Losheim) mit Dede V; 0/0/41,91



Nationenpreis Junioren

1. Belgien; 4

2. Frankreich, 8

3. Deutschland; 12 (Alia Knack (Sauldorf) mit Claus Peter/Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Taquadriga/Malin Reipert (Linnich) mit Nikita/Johanna Beckmann (Löningen) mit Alphajet DB)



Großer Preis Junioren

1. Luiz Felipe Neto de Azevedo (BEL) mit Chacito; 0/0/38,59

2. Tristan Guisson (BEL) mit Naturelle vh Legitahof Z; 0/0/40,31

3. Bart Jay Junior Vandecasteele (BEL) mit Kadee van het Heikanthof; 0/0/40,77

…

8. Johanna Beckmann (Löningen) mit Cindy 1020; 0/4/39,79



Nationenpreis Junge Reiter

1. Frankreich; 14

2. Belgien; 16

3. Deutschland; 36 (Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Vescovino/Antonia Locker (Hamminkeln) mit Cristobal 22/Maren Hoffmann (Warendorf) mit Cessy/Marvin Jüngel (Kamenz) mit Can Jump 2)



Großer Preis Junioren

1. Alexander Housen (BEL) mit Casillas van de Helle; 0/0/37,86

2. Niels Bulthuis (NED) mit Chicharito LS; 0/0/40,28

3. Mathilde Pinault (FRA) mit Sea Coast Kira; 0/0/41,8

…

7. Marvin Jüngel (Kamenz) mit Balou’s Erbin; 1/85,80



Großer Preis Junioren/Junge Reiter

1. Alexander Housen (BEL) mit Cassandra HSP; 0/0/34,62

2. Marvin Jüngel (Kamenz) mit Jolie Lafee; 0/0/34,99

3. Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite 29; 0/0/35,36 Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com Internationales Jugend-Dressurturnier (CDIP/J/Ch) vom 15. bis 18. April in Sint-Truiden/BEL



Pony Team

1. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Daily Challenge; 74,000 Prozent

2. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit NK Cyrill; 72,810

3. Elin Ullmann (SWE) mit Morgensterns Dakar; 70,810



Pony Individual

1. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Daily Challenge; 73,405 Prozent

2. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit NK Cyrill; 71,784

3. Morgen Walraven (NED) mit Devilss’s Kiss Naoni; 71,324 Pony Kür

1. Elin Ullmann (SWE) mit Morgensterns Dakar; 75,250 Prozent

2. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit NK Cyrill; 74,417

3. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Daily Challenge; 73,792 Junioren Team

1. Paul Jöbstl (AUT) mit Bodyguard 49; 73,990 Prozent

2. Emma Caecilia Lienert (Mülheim) mit Lady Carnaby; 70,101

3. Emma Caecilia Lienert (Mülheim) mit Westrades Barack Obama; 69,697



Junioren Individual

1. Paul Jöbstl (AUT) mit Bodyguard 49; 74,735 Prozent

2. Emma Caecilia Lienert (Mülheim) mit Lady Carnaby; 71,765

3. Emma Caecilia Lienert (Mülheim) mit Westrades Barack Obama; 71,265



Junioren Kür

1. Paul Jöbstl (AUT) mit Bodyguard 49; 76,458 Prozent

2. Emma Caecilia Lienert (Mülheim) mit Westrades Barack Obama; 75,217

3. Micky Scheistraete (NED) mit Decor Cachet L; 73,575



Children Team

1. Katharina Dülffer (Niestal) mit Darling 310; 77,875 Prozent

2. Jessica Nesselaar (NED) mit Cream on Top; 73,425

3. Flora Woerts (NED) mit Vlingh; 72,575



Children Individual

1. Katharina Dülffer (Niestal) mit Darling 310; 81,281 Prozent

2. Flora Woerts (NED) mit Vlingh; 72,937

3. Jessica Nesselaar (NED) mit Cream on Top; 72,614 Weitere Informationen unter www.stalgravenhof.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/CCIP2-L/1*-intro) vom 15. bis 18. April in Oudkarspel/NED



CCI3*-L

1. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 30,1 (Dressur 30,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Jarno Verwimp (BEL) mit Dabiola M; 36,6 (33,0/3,6/0)

3. Nele Revyn (BEL) mit Nelson van Desta; 41,2 (33,5/3,6/4)



CCI3*-S

1. Tim Lips (NED) mit TMX Herby; 28,9 (Dressur 24,9/Springen 0/Gelände 4)

2. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Catelan; 29,6 (26,8/0/2,8)

3. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Casino 80; 33,1 (29,5/0/3,6)



CCI2*-L

1. Thierry van Reine (NED) mit Classic Royetta; 27,9 (Dressur 23,9/Gelände 3,6/0,4)

2. Alexandra Vandamme (FRA) mit Calisca D; 32,3 (32,3/0/0)

3. Senne Vervaecke (BEL) mit Jeno; 32,4 (29,6/2,8/0)

…

8. Sophia Rössel (Mayen) mit Exclusive; 35,4 (32,2/3,2/0)



CCI2*-S

1. Felix Etzel (Warendorf) mit Promising Pete TSF; 25,8 (Dressur 25,8/Springen 0/Gelände 0)

2. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit La Duma; 26,6 (26,6/0/0)

3. Yingfeng Bao (CHN) mit Corona 94; 26,8 (24,4/0/2,4)



Pony Team

1. Niederlande I; 129,3

2. Niederlande II; 131,7

3. Deutschland I; 206,1 (Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina/Friederich Quast (Bruchhausen-Vilsen) mit Mr. Berny/Linn Marie Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Wiesenguts Tamikka/Antonia Fulst (Königslutter) mit Fernet)



CCIP2*-L

1. Lila van Rijthoven (NED) mit Nemo 179; 35,0 (Dressur 35,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Kato de Smidt (NED) mit Orchid’s Tigersun; 38,9 (30,9/0/8)

3. Lauren Blommaert (BEL) mit Hoppenhof’s Canda Z; 39,1 (31,1/0/8)

…

7. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 46,1 (/36,9/1,2/8)



CCI1*-Intro

1. Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Chanel 472; 30,2 (Dressur 25m4/Gelände 0,8/4)

2. Helena Bottermann (Voerden) mit Ashanti de la Ribiere; 31,0 (31,0/0/0)

3. Jule Krueger (Hamburg) mit D’Artagnan 216; 32,0 (32,0/0/0) Weitere Informationen unter www.nhht.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 15. bis 18. April in Strzegom/POL



CCI4*-S

1. Jordy Wilken (NED) mit Burry Spirit; 41,8 (Dressur 38,6/Springen 0/Gelände 3,2)

2. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida; 43,7 (31,7/0/12)

3. Katrin Khoddam-Hazrati (AUT) mit DSP Cosma; 48,2 (35,8/0,8/11,6)



CCI3*-S

1. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 38,8 (Dressur (30,0/Springen 8/Gelände 0,8)

2. Kamil Rajnert (POL) mit Emilia of Chin; 41,2 (30,8/0/10,4)

3. Andreas Dibowski (Döhle) mit Calahari; 44,6 (31,0/4/9,6)



CCI2*-S

1. Esteban Benitez Valle (ESP) mit Escara GP; 29,4 (Dressur 29,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Lisa Held (AUT) mit Charis E; 30,2 (29,8/0/0,4)

3. Vanessa Bölting (Münster) mit Ready to go W; 32,1 (32,1/0/0)



CCI1*-Intro

1. Miloslav Prihoda jr (CZE) mit Alantino; 28,4 (Dressur 28,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Roland Pulsinger (AUT) mit Colloredo; 30,5 (30,5/0/0)

3. Johanna Pohjonen (FIN) mit Amelie M; 33,0 (33,0/0/0)

…

9. Vanessa Bölting (Münster) mit Colour my Life W; 39,5 (33,9/0/5,6) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Distanzturnier (CEI 2*) vom 17. bis 18. April in Loubejac/FRA



1. Sabrina Arnoldt (Kirchheim) mit Shaailan’al Hfifa; Reitzeit: 6 Stunden/16 Minuten/23 Sekunden

2. May Manifacier (FRA) mit Dawan des Egas; 6:16:25

3-. Justin Mourou (FRA) mit Dragueuz D Pacouli AA; 6:30:3 Weitere Informationen unter www.atrm-systems.fr/index0eng.htm