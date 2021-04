Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI2*) mit Louisdor-Preis und U25 Springpokal vom 21. bis 25. April in Hagen a.T.W. Großer Preis

1. Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado; 0/0/42,96

2. Patrick Stühlmeyer (Mühlen) mit Varihoka Du Temple; 0/0/43,38

3. Christopher Kläsener (Emsbüren) mit Classic Man V; 4/0/43,41 Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Spitzenpferdesport

1. Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado; 0/0/36,83

2. Marvin Carl Haarmann (Ahaus) mit Labonita OLD; 0/0/39,15

3. Niklas Betz (Kirkel) mit Contan 2; 0/0/39,16



Grand Prix 4*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Gio; 78,761 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 75,957

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zack; 75,739



Grand Prix Kür 4*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Gio; 84,040 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 82,855

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zack; 82,025



Grand Prix 4*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,652 Prozent

2. Charlotte Dujardin (GBR) mit Mount St John Freestyle; 81,457

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 78,630



Grand Prix Special mit Musik

2. Charlotte Dujardin (GBR) mit Mount St John Freestyle; 82,872 Prozent

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 82,553

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 80,340



Louisdor-Preis

1. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Dedale de Hus OLD; 74,674 Prozent

2. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit High Five 8; 72,605

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 72,419 Weitere Informationen unter www.horses-and-dreams.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 21. bis 25. April in Gorla Minore/ITA



Nationenpreis

1. Frankreich; 4

2. Großbritannien; 6

3. Tschechien; 11

…

6. Deutschland; 17 (Richard Vogel (Marburg) mit Floyo VDL/Philipp Schulze Topphoff/Havixbeck/Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Cotis/David Will (Marburg) mit C Vier).



Großer Preis

1. Sergio Alvarez Moya (ESP) mit Alamo; 0/0/37,18

2. Sanne Thijssen (NED) mit Con Quidam RB; 0/0/37,45

3. Billy Twomey (IRL) mit Chat Botte E.D.; 0/0/38,01

…

10. Guido Klatte jun. (Lastrup) mit Qinghai; 0/4/37,53 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI5*) vom 23. bis 25. April in s’Hertogenbosch/NED



Großer Preis

1. Max Kühner (AUT) mit Elektric Blue P; 0/0/32,52

2. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit VDL Edgar M; 0/0/32,69

3. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker 47; 0/0/33,57 Weitere Informationen unter www.thedutchmasters.com/en Internationales Springturnier (CSIU25/J/Ch/P) vom 22. bis 25. April in Lier/BEL



Großer Preis U25

1. Aurelia Guisson (BEL) mit No Limit VH Legita Hof Z; 0/0/42,45

2. Evelyne Putters (BEL) mit Hector; 0/0/44,22

3. Bart Jay Junior Vandecasteele (BEL) mit Esprit de L’Espritz Z; 0/8/aufgegeben

…

7. Isabelle Betz (Wachtberg) mit Carmelita 30; 4/76,41



Großer Preis Junioren

1. Bart Jay Junior Vandecasteele (BEL) mit Mac Jack Courtier; 0/0/45,62

2. Yannick Janssen van Grunsven (NED) mit Darwin DDL; 0/0/50,21

3. Valentyna Kukova (CZE) mit Cool Scendy; 0/8/46,02

…

11. Carlotta Terhörst (Legden) mit Chacalaca T; 8/74,24



Großer Preis Pony

1. Laure Tijskens (BEL) mit Navayo; 0/0/34,90

2. Thea Gänehed (SWE) mit MSH First Choice; 0/0/35,10

3. Selma Staffare (SWE) mit Hot Lady Carthago; 0/0/37,99

...

26. Janis Terhörst (Legden) mit Velvetino; 8/74,62



Großer Preis Children

1. Estee Bomere (BEL) mit History van’t Ameldonk Z; 0/0/36,66

2. Oscar van den Berghe (BEL) mit Gucci; 0/0/42,45

3. Pieter Jan Anthonissen (BEL) mit Kira –K.A.; 0/0/44,52

…

23. Neil Hoffmann (Düsseldorf) mit Castro 52; 8/78,04 Weitere Informationen unter www.azelhof.be Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/P) vom 22. bis 25. April in Opglabbeek/BEL



Grand Prix 3*

1. Edward Gal (NED) mit Glock’s Total US; 78,674 Prozent

2. Edward Gal (NED) mit Glock’s Toto Jr. N.O.P.; 77,978

3. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Dream Boy N.O.P.; 75,065

…

13. Jessica Süss (Warendorf) mit Duisenberg; 71,174



Grand Prix Kür 3*

1. Edward Gal (NED) mit Glock’s Total US; 83,735 Prozent

2. Adelinde Cornelissen U(NED) mit Aqiedo; 76,810

3. Marlies van Baalen (NED) mit Ben Johnson; 76,740

…

8. Jessica Süss (Warendorf) mit Duisenberg; 73,600



Grand Prix Special 3*

1. Edward Gal (NED) mit Glock’s Toto Jr. N.O.P.; 77,958 Prozent

2. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Dream Boy N.O.P.; 74,149

3. Gareth Hughes (GBR) mit Sintano van Hof Olympia; 72,404



Junge Reiter Team

1. Kris de Vries (NED) mit Jillz La Grande; 72,402 Prozent

2. Karoline Sofie Vestergaard (BEL) mit Junior Hit; 70,686

3. Charlotte Richmond (BEL) mit Goliath vd Kempenhoeve; 70,441

…

9. Marie Bauer (Heusweiler) mit Eye Catcher; 66,716



Junge Reiter Individual

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 73,088 Prozent

2. Karoline Sofie Vestgergaard (BEL) mit Junior Hit; 71,226

3. Kris de Vries (NED) mit Jillz La Grande; 69,412

…

6. Marie Bauer (Heusweiler) mit Eye Catcher; 67,451



Junge Reiter Kür

1. Kris de Vries (NED) mit Jillz La Grande; 74,417 Prozent

2. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 73,625

3. Karoline Sofie Vestgergaard (BEL) mit Junior Hit; 73,375

…

7. Marie Bauer (Heusweiler) mit Eye Catcher; 69,708



Pony Team

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Dark Delight B; 74,048 Prozent

2. Maleen Kohnle (Essen) mit Dabia Dior; 74,000

3. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 73,333



Pony Individual

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Dark Delight B; 73,784 Prozent

2. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 73,153

3. Liezel Everars (BEL) mit Fs Capelli de Niro; 72,522



Pony Kür

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 78,442 Prozent

2. Emilie Herweyers (BEL) mit Don’t Dream WE; 73,958

3. Liezel Everars (BEL) mit Fs Capelli de Niro; 73,933



Grand Prix U25

1. Jasmien de Koeyer (NED) mit Esperanza; 73,889 Prozent

2. Lore Vandeborne (BEL) mit Ikke-Pia V/D Bergerhoeve; 70,427

3. Suraya Hendrikx (BEL) Black Beauty; 69,402

…

9. Lisa Prummenbaum (Simmerath) mit Serenissima RH; 68,077



Grand Prix Kür

1. Jasmien de Koeyer (NED) mit Esperanza; 77,125 Prozent

2. Lore Vandeborne (BEL) mit Ikke-Pia V/D Bergerhoeve; 72,650

3. Suraya Hendrikx (BEL) Black Beauty; 71,208

…

10. Lisa Prummenbaum (Simmerath) mit Serenissima RH; 67,442 Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com Internationales Jugend-Dressurturnier (CDIJ/P) vom 23. bis 25. April in Zakrzow/POL

Junioren Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 73,212 Prozent

2. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 69,515

3. Johana Vasaryova (CZE) mit Filipa; 69,424



Junioren Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 71,500 Prozent

2. Tereza Matouskova (CZE) mit Paolo il Bellop; 69,618

3. Zoya Ledecka (SVK) mit Si Belle 2; 69,059



Junioren Kür

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 76,950 Prozent

3. Johana Vasaryova (CZE) mit Filipa; 73,075

2. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 72,880



Pony Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 75,857 Prozent

2. Veronica Pawluk (POL) mit Golden Diamond W; 71,000

3. Veronica Pawluk (POL) mit D’Artagnan 187; 69,667



Pony Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 76,622 Prozent

2. Veronica Pawluk (POL) mit D’Artagnan 187; 72,207

3. Veronica Pawluk (POL) mit Golden Diamond W; 70,856



Pony Kür

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 80,125 Prozent

2. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial, 74,258

3. Laura Laustsen (SWE) mit Schierensees Mithrill; 71,650 Weitere Informationen unter www.cdizakrzow.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI5*-L) vom 21. bis 25. April in Lexington/USA



1. Oliver Townend (GBR) mit Ballaghmor Class; 27,3 (Dressur 26,5/Gelände 0,8/Springen 0)

2. Tim Price (NZL) mit Xavier Faer; 28,2, (28,2/0/0)

3. Jonelle Price (NZL) mit Grovine de Reve; 30,7 (29,9/0,4/0)

…

30. Anna Siemer (Salzhausen) mit FRH Butt’s Avondale; 52,1 (28,1/14,8/8) Weitere Informationen unter www.kentuckythreedayevent.com