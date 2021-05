Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Internationalen Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*/) mit Piaff-Förderpreis und U25 Springpokal vom 28. April bis 4. Mai in Mannheim CDI4* Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 79,957 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 77,370

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Foundation; 72,978



CDI4* Grand Prix Special

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 80,277 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 78,723

3. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Denoix PCH; 74,362



CDI4* Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 81,674 Prozent

2. Matthias Bouten (Rechtmehringen) mit Meggle’s Boston; 72,022

3. Anja Plönzke (Heidenrod) mit Tannenhof’s Fahrenheit; 71,130



CDI4* Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 86,650 Prozent

2. Anja Plönzke (Heidenrod) mit Tannenhof’s Fahrenheit; 77,025

3. Patrick van der Meer (NED) mit Chinook; 76,250



Nürnberger Burgpokal

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 73,341 Prozent

2. Ann-Christin Wienkamp (Ladbergen) mit Finley; 72,927

3. Matthias Bouten (Rechtmehringen) mit Meggle’s Long Island; 72,805



Grand Prix U25

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Elastico; 75,103 Prozent

2. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 74,256

3. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 74,000 Weitere Informationen unter www.maimarkt-turnier.de Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/J/Y/U25/P) vom 29. April bis 2. Mai in Lamprechtshausen/AUT



Nationenpreis Children

1. Niederlande; 4/440,91

2. Ungarn; 8/438,6

2. Italien; 8/439,75

…

5. Deutschland; 22/459,27 (Emma Bachl/ Postmünster) mit Classic White 2, Lennard Tillmann/ Grevenbroich mit By Balou, Antonia Häsler/Chemnitz mit Dynamite, Tony Stormanns/ Eschweiler mit Cupido V)



Großer Preis Children

1. Lou Puch (SUI) mit Vitalhorse un Amour la Goula; 0/0/40,08

2. Girogia Baldi (ITA) mit Valery Vanitosa; 0/0/40,89

3. Rodrigo Szuhai (HUN) mit Chacco Boy; 0/0/42,84

…

11. Ava Ferch (Stegen) mit Last Minute 60; 0/4/46,28



Nationenpreis Pony

1. Niederlande 1; 8/546,85

2. Niederlande 2; 17/448,72

3. Deutschland 1; 20/441,7 (Hanna Bräuer/ Wilnsdorf mit Cookie 60, Lykke-Hele Hoffmann/ Buchholz) mit Cillmhuire Cello, Leonie Assmann/ Sigmarszell mit Hankifax H, Teresa Häsler/Chemnitz mit Berkzicht Rob)



Großer Preis Pony

1. Logan Fiechter (NED) mit Pablo; 0/0/45,46

2. Yfke Priem (NED) mit Zafarano VH Gehucht Z; 0/0/49,00

3. David Gorton-Hülgerth (AUT) mit Florian 26; 0/4/41,43

4. Emile Baurand (München) mit Ami; 0/4/45,40



Nationenpreis Junioren

1. Deutschland; 13/416,21 (Marie Flick/ München mit DSP Charlott, Magnus Schmidt/ Naumburg mit DSP Chanel, Ann-Sophie Seidl/ Regensburg mit Chanel BS, Lara-Marie Juraske/ Vilshofen mit Just Cute B)

2. Schweiz; 20/406,12

3. Niederlande; 21/430,21



Großer Preis Junioren

1. Maria Vittoria Martari (ITA) mit Jazou van Het Nerenhof; 0/0/43,20

2. Beatrice Bacchetta (ITA) mit Jada van de Gaverranch; 0/0/44,32

3. Giorgia D’Angelo (ITA) mit Excuse me; 4/76,39

…

6. Magnus Schmidt (Naumburg) mit Quantum 20; 4/79,05



Nationenpreis Junge Reiter

1. Niederlande; 8/438,7

2. Italien; 12/441,73

3. Österreich; 16/424,95

4. Deutschland; 25/441,77 (Lea-Sophia Gut/ Biberach an der Riß mit Cekkato, Alicia von Daniels/ Köln mit El Zorro 9, Felix Müller/ Chieming mit Tamarindo LS, Alia Knack/ Sauldorf mit Claus Peter)



Großer Preis Junge Reiter

1. Marie Christine Sebesta (AUT) mit Obora’s Sherbet; 0/76,37

2. Shirel Schornoz (SUI) mit Obama Du Soufflet; 4/76,11

3. Antonio Sottile (ITA) mit Montana 674; 4/76,16

4. Alia Knack (Sauldorf) mit Claus Peter; 4/78,36



Großer Preis U25

1. Mel Thijssen (NED) mit Florida Balia NL; 0/0/39,24

2. Nina Pangersic (SLO) mit Delissimo de Fremis; 0/6/51,09

3. Theresa Kröninger (München) mit Campino 492; 2/84,12 Weitere Informationen unter www.amadeushorseindoors.at Internationales Springturnier (CSI4*) vom 28. April bis 2. Mai in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Eduardo Alvarez Aznar (ESP) mit Legend; 0/0/41,93

2. Penelope Leprevost (FRA) mit Gfe Excalibur de La Tour Vidal; 0/0/43,20

3. Luciana Diniz (POR) mit Conchento PS, 0/0/43,86

…

11. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 1/72,10 Weitere Informationen unter https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L/2*-L/1*-Intro) vom 29. April bis 2. Mai in Strzegom/POL



CCI4*-S

1. Merel Blom (NED) mit The Quizmaster; 40,6 (Dressur 31,00/Springen 4,4/Gelände 5,2)

2. Niklas Lindbäck (SWE) mit Focus Filiocus; 43,8 (33,0/5,2/5,6)

3. Andreas Dibowski (Döhle) mit Brennus; 44,0 (32,4/4/7,6)



CCI3*-S

1. Helle Jensen (Tetenhusen) mit Canjo; 32,5 (Dressur 32,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Julia Gillmaier (POL) mit Red Dream Princes; 36,8 (36,8/0/0)

3. Merel Blom (NED) mit Crossborder Radar Love N.O.P.; 38,4 (29,2/4/5,2)



CCI3*-L

1. Lara De Liedekerke-Meier (BEL) mit Cascaria V; 31,2 (Dressur 27,6/Gelände 3,6/Springen 0)

2. Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) mit Fame 227; 33,6 (30,4/3,2/0)

3. Seppe Vilain (BEL) mit Lamparo V; 37,1 (33,1/0/4)



CCI2*-L

1. Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano 7; 29,2 (Dressur 28,0/Gelände 1,2/Springen 0)

2. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Chilli Supreme; 30,3 (29,1/0/1,2)

3. Nadja Minder (SUI) mit Victoryhope Treille; 31,8 (31,8/0/0)



CCI1*-Intro

1. Merel Blom (NED) mit Calgary 92; 27,9 (Dressur 27,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Janneke Boonzaaijer (NED) mit Krek-Mora G; 30,0 (30,0/0/0)

3. Axel Lindberg (FIN) mit Bonapartis; 31,5 (31,5/0/0)

…

8. Kai Rüder (Fehmarn) mit Ivelle; 33,7 (32,5/0,4/0,8) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L) vom 28. April bis 2. Mai in Saumur/FRA



CCI4*-L

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B’Neville; 24,7 (Dressur 24,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Thomas Carlile (FRA) mit Birmane; 28,4 (25,2/3,2/0)

3. Astier Nicolas (FRA) mit Babylon de Gamma; 31,5 (31,5/0/0) Weitere Informationen unter www.saumur.org