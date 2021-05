Michael Jung auf der 13-jährigen Westfalenstute fischerChelsea von Argent - ein Paar, das im Springparcours wahrlich nicht fremdelt... (Foto: Stefan Lefrentz) Mannheim. Seinen ersten ganz großen Erfolg im Spring-Parcours feierte im Mannheimer MVV-Stadion Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung durch seinen Erfolg im Grand Prix um die „Badenia“. Als Vielseitigkeitsreiter war Michael Jung (38) zweimal Einzel-Olympiasieger, Weltmeister wurde er und viermal Europameister, nun gewann Michael Jung in Mannheim beim 57. Maimarktturnier seit 1964 erstmals auch einen Grand Prix im Springsattel gegen wahrlich keine schwache Konkurrenz. Der Reitmeister aus Horb setzte sich auf der 13-jährigen Westfalenstute Chelsea im Stechen der 100.000 Euro-Prüfung gegen 13 Konkurrenten durch und lag am Schluss lediglich eine nicht wahrnehmbare Hundertstelsekunde vor dem 27 Jahre alten Maurice Tebbel (Emsbüren) auf dem Hengst Don Diarado. Hinter dem deutschen Vizemeister des letzten Jahres in Riesenbeck im Dezember folgten der schwedische Team-Vizeeuropameister von 2017 Douglas Lindelöw (30) auf dem Wallach Casquo Blue, die seit Mitte 2019 für den belgischen Stall Stephex startende Kendra Claricia Brinkop (26) aus Neumünster auf Kastelle Memo und auf dem belgischen Wallach Mandato der Team-Olympiadritte Christian Ahlmann (Marl), der die „Badenia“ von Mannheim bereits zweimal gewinnen konnte. Sechster wurde Wilm Vermeir (Belgien) auf Jacqmotte, Siebter Ludger Beerbaum (Riesenbeck) auf der Schimmelstute Mila, die ebenfalls fehlerfrei im Stechen gegangen war. Als erfolgreichster Teilnehmer der Springtage in der badischen Metropole wurde Richard Vogel, Champion von Mannheim u.a., ausgezeichnet.

Preisgeld für Michael Jung: 25.000 Euro, 5.000 weniger gingen an Maurice Tebbel, 10.000 € kassierte Lindelöw. „Badenia“ in Zahlen