Riesenbeck. Die 36. Europameisterschaft im Springreiten seit 1957 wird in Riesenbeck (1. bis 5. September) stattfinden. So jedenfalls lässt sich Organisationschef Ludger Beerbaum aus. Von 1. bis 5. September wird das internationale Turnierzentrum Riesenbeck International die Longines Europameisterschaften im Springreiten an der Surenburg ausrichten. „Die Baumaßnahmen sind in vollem Gange. Wir freuen uns sehr und sind trotzdem voller Respekt, diese bisher größte Veranstaltung in unserer noch jungen Geschichte als Turnierorganisatoren angehen zu dürfen“, sagt der Springreiter und Chef von Riesenbeck International, Ludger Beerbaum. Er ist sich sicher: „Auch wenn noch nicht feststeht, welche Corona-bedingten Einschränkungen wir meistern müssen. Das Championat findet statt!“ Nachdem er selbst als aktiver Springreiter elf Medaillen bei Europameisterschaften sammeln konnte, findet nun seine Premiere als Veranstalter statt. Im Reitsportzentrum Riesenbeck International wird in besonderem Maße auf das Wohl der Pferde geachtet. Ludger Beerbaum sagt: „Wir sind stolz darauf, dass die teilnehmenden Pferde in Fünf-Sterne-Stallungen untergebracht sind!“ Derzeit wird an der Modernisierung der gesamten Anlage gebaut. Für 312 Pferde werden geräumige, feste Stallungen errichtet, die mit breiten Stallgassen versehen sind. Die Pferde sind in 3,5 x 3,5 Meter großen Boxen mit Außenfenstern untergebracht. Es gibt Platz für das Equipment und Freiraum für das Pflegepersonal. Turnierleiter Karsten Lütteken beschreibt, wie es derzeit auf der Großbaustelle aussieht: „Wir bauen nicht nur feste Stallungen, sondern modernisieren zeitgleich auch die eigentliche Turnieranlage und setzen die seit längerem geplante Renaturierung eines angrenzenden Flüsschens um. Die Koordination von mehreren Baustellen ist unter einem durch die EM bestimmten Zeitplan sportlich und anspruchsvoll – aber bis zum September werden wir das Pferdesportzentrum an der Surenburg in einen modernen und nachhaltigen Turnierstandort verwandelt haben.“ Riesenbeck wagt den Schritt, trotz der Ungewissheit, was Zuschauerpräsenz und Corona-Einschränkungen betrifft. „Wir hoffen natürlich, dass wir ein paar tausend Zuschauer auf der Anlage begrüßen dürfen und die Stimmung dann einer Meisterschaft würdig ist“, sagt Ludger Beerbaum. Übertragen werden die Europameisterschaften von den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten und von ClipMyHorse.TV. Alle weiteren Informationen gibt es demnächst unter www.riesenbeck2021.com