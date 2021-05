Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Preis der Besten vom 14. bis 16. Mai in Warendorf



Children Springen

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen/RPF) mit Vino v’t Kosterhof Z; 120,5 (1. Wertung 47/2. Wertung 73,5)

2. Paula Pahl (Jülich/RHL) mit Kaischa; 115,5 (45/70,5)

3. Tony Stormanns (Eschweiler/RHL) mit Dia Nova; 104 (35/69) Pony Springen

1. Lisa Marie Janßen (Uedem/RHL) mit Nashville B; 59,5 (1. Wertung 19,0/2. Wertung 40,5)

2. Franca Clementine Kröly (Isernhagen/HAN) mit Karim van Orchid’s; 59,5 (25,0/34,5)

3. Lara Tönnissen (Senden/WEF) mit Clarissa NRW; 55,0 (22,0/33,0)



Junioren Springen

1. Hanna Schreder (Regen/BAY) mit Lakisha 3; 129,0 (1. Wertung 51,0/2. Wertung 78,0)

2. Malin Reipert (Linnich/RHL) mit Nikita 524; 124,0 (43,0/81,0)

3. Sina Knoop (Hörstel/WEF) mit Condino 30; 114,0 (42,0/72,0



Junge Reiter Springen

1. Maren Hoffmann (Berlin/BBG) mit Goldquelle 2; 97,5 (1. Wertung 42/2. Wertung 5,5)

2. Henrike Ostermann (Löningen/WES) mit Air Force One 19; 97,0 (40/57)

3. Max Haunhorst (Hagen a.T.W./WES) mit Chaccara; 93,5 (35/58,5)



Children Dressur

1. Clara Paschertz (Cloppenburg/WES) mit Danubio OLD; 170,607 (1. Wertung 84,417/2. Wertung 86,190)

2. Martha Raupach (Damme/WES) mit Jack Sparrow 31; 168,024 (83,084/84,940)

3. Lara Lattermann (Ansbach/BAY) mit Soleil de la coeur HM; 158,508 (81,000/77,508)



Pony Dressur

1. Rose Oatley (Lütjensee/SHO) mit Daddy Moon; 159,092 Prozent (1. Wertung 79,385/2. Wertung 79,707)

2. Antonia Roth (Stuttgart/BAW) mit Daily Pleasure WE; 154,486 (76,462/78,024)

3. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen/RHL) mit Carleo Go 3; 149,511 (74,974/74,537)



Junioren Dressur

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln/WEF) mit ZINQ Hugo FH; 148,208 Prozent (1. Wertung 73,892/2. Wertung 74,316)

2. Jana Lang (Ambach/BAY) mit Baron 321; 146,491 (72,649/73,842)

3. Rose Oatley (Lütjensee/SHO) mit Rock Revolution; 143,584 (72,189/71,395)



Junge Reiter Dressur

1. Luca Sophia Collin (Düsseldorf/RHL) mit Descolari; 150,369 Prozent (1. Wertung 74,711/2. Wertung 75,658)

2. Elisabeth von Wulffen (München/BAY) mit Fiesta Bonita; 148,553 (73,053/75,500)

3. Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg/SHO) mit DSP Lifestyle; 144,026 (71,421/72,605)



Pony Vielseitigkeit

1. Maya Marie Fernandez (Weiterstadt/HES) mit Maruto; 36,90 (Dressur 28,5/Gelände 8/Springen 0,40)

2. Ella Krueger (Hamburg/HAM) mit Golden Grove Simo; 39,90 (33,10/2,8/4)

3. Antonia Fulst (Königslutter/HAN) mit Fernet 61; 40,60 (29,0/10,40/1,20)



Junioren Vielseitigkeit

1. Nane Nikolaus Dehn (Schwesing/SHO) mit Zilia D; 30,60 (Dressur 30,60/Gelände 0/Springen 0)

2. Sophia Rössel (Mayen/RPF) mit Exclusive 14; 30,60 (29,80/0,80/0)

3. Kaya Thomsen (Lindewitt/SHO) mit Horseware’s Barny; 32,20 (26,60/0/4)



Junge Reiter Vielseitigkeit

1. Anna Lena Schaaf (Voerde/RHL) mit Fairytale 39; 30,60 (Dressur 23,00/Gelände 3,60/Springen 4)

2. Paula Reinstorf (Neustadt/HAN) mit Ilara W; 40,80 (35,20/5,60/0)

3. Ben Philipp Knaak (Norderstedt/SHO) mit Let’s go 122; 44,90 (26,90/6/12)



Voltigieren Junioren Damen

1. Paula Waskowiak (Kirchlengern/WEF)/Longenführer Tabea Struck mit Paint Ball 2; 7,889

2. Laura Seemüller (Bad Wörishofen/BAY)/Alexander Zebrak mit For Ever 60; 7,818

3. Gianna Ronca (Monheim/RHL)/Ines Nawroth mit Eldorado van’t Gestelhof; 7,723



Voltigieren Junioren Herren

1. Philip Goroncy (Drensteinfurt/WEF)/Longenführer Antje Döhnert mit Hendrikx; 7,908

2. Bela Lehnen (Moers/RHL)/Alexandra Knauf mit Formel 1 d.C.; 7,584

3. Simon Stolz (Bodenheim/RPF)/Alexandra Dietrich mit Happy Dancer 5; 7,396



Voltigieren Einzel – Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Mirja Luise Krohne (Drochtersen/HAN)/Longenführer Gesa Bührig mit Ceto; 7,478

2. Leni Vogel (Garrel/WES)/Tanja Schultz mit Dragon 105; 6,867

3. Lilli Klein (Greifenstein-Rodenroth/HES)/Annerose Dobler mit Imbir 5; 6,787



Voltigieren U21 – Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Kathrin Meyer (Hamburg/SHO)/Longenführer Sonja Meyer mit San Classico S; 7,804

2. Sema Hornberg (Marktoberdorf/BAY)/Alexander Zebrak mit Aragon 102; 7,631

3. Alice Layher (Brackenheim/BAW)/Andrea Blatz mit Bigstar; 7,533



Voltigieren Gruppen

1. VV Ingelsberg Junioren I (BAY)/Longenführer Michelle Arcori mit Elias 75; 7,589

2. HWR Junioren I (HAM)/Hendrick Brühl mit Diavolo of Farms End; 7,491

3. Juniorenteam VV Köln-Dünnwald (RHL)/Alexandra Knauf mit Highlight HE; 7,054



Pas de Deux

1. Liesbeth Erna Fraatz (Wandlitz/BBG)/Finn Gallrein (Bernau/BBG)/Longenführer Hendrik Falk mit DSP Sir Laulau; 7,562

2. Lily Warren (Oldenburg/WES)/Arne Heers (Dörverden/WES)/ Sven Henze mit Capitano 59; 7,496

3. Sina Seiderer (Mommenheim/RPF)/Simon Stolz (Bodenheim/RPF)/Alexandra Dietrich mit Celebration 38; 7,241 Weitere Informationen unter www.preisderbesten.de Internationales Dressurturnier „Pferd International“ (CDI4*/CDI3*/CDI*/CDN) vom 13. bis 16. Mai in München-Riem



Grand Prix 4*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,609 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 79,109

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 76,674



Grand Prix Special 4*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,702 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 82,468

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 80,000



Grand Prix Kür 4*

1. Juan Matute Guimon (ESP) mit Quantico; 76,400 Prozentz

2. Lena Waldmann (Werder) mit Fiderdance; 76,140

3. Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap; 75,900



Grand Prix 3*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Ferdinand BB; 72,739 Prozent

2. Dinja van Liere (NED) mit Haute Couture; 72,587

3. Matthias Bouten (Rechtmehringen) mit Meggle’s Boston; 72,435



Grand Prix Special 3*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Ferdinand BB; 75,383 Prozent

2. Dinja van Liere (NED) mit Haute Couture; 74,043

3. Timna Zach (AUT) mit Farant; 73,021



Louisdor-Preis

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 75,535 Prozent

2. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia As, 74,349

3. Annabel Frenzen (Krefeld) mit SilberStern; 73,047 Weitere Informationen unter www.pferdinternational.de Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 12. bis 16. Mai in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) mit Uranie de Belcour; 0/0/33,32

2. Harry Allen (IRL) mit Guinness; 0/0/33,56

3. Abdelkebir Ouaddar (MAR) mit Istanbull v.H. Ooievaarshof; 0/0/33,94

…

13. Guido Klatte jun. (Lastrup) mit Qinghai; 0/8/46,77 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J) vom 14. bis 16. Mai in Grote-Brogel/BEL



Grand Prix 3*

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 76,761 Prozent

2. Jeanna Hogberg (SWE) mit Lorenzo; 72,891

3. Madeleine Witte-Vrees (NED) mit Finnlanderin; 72,152

…

20. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 67,652



Grand Prix Kür 3*

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 83,235 Prozent

2. Lynne Maas (NED) mit Electra; 76,800

3. Patrick van der Meer (NED) mit Chinook; 76,715

…

11. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Darwin; 71,020



Grand Prix U25

1. Kristin Biermann (Essen) mit Queensland 20; 69,539

2. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Ein Traum 2; 68,898

3. Carlijn Huberts (NED) mit Watoeshi; 68,769



Grand Prix Kür U25

1. Suraya Hendrikx (BEL) mit Black Beauty; 72,970 Prozent

2. Carlijn Huberts (NED) mit Watowshi; 72,490

3. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Ein Traum 2; 71,110



Junioren Team

1. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 71,869 Prozent

2. Karnia Zakhrabekova (RUS) mit Ein Stern; 69,444

3. Louise Brauwers (BEL) mit Esprit; 69,343

…

7. Melina Thelemann (Kelkheim) mit Francois; 66,818



Junioren Individual

1. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 71,961 Prozent

2. Karnia Zakhrabekova (RUS) mit Ein Stern; 70,000

3. Louise Brauwers (BEL) mit Esprit; 68,726

…

12. Melina Thelemann (Kelkheim) mit Francois; 61,373



Junioren Kür

1. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 77,724 Prozent

2. Louise Brauwers (BEL) mit Esprit; 74,208

3. Emilia Berglujnd Bergäkra (SWE) mit Primavera; 71,925

…

9. Melina Thelemann (Kelkheim) mit Francois; 66,642



Junge Reiter Team

1. Kimberly Pap (NED) mit Just a Drewam-Strh.; 73,480 Prozent

2. Kimberly Pap (NED) mit Floris; 72,304

3. Anna Guseynova (RUS) mit Lauda; 71,422

…

7. Cindy Shakira Stückrath (Guxhagen) mit Shakira 376; 67,990 Prozent



Junge Reiter Individual

1. Amber van den Stehen (BEL) mit Fame; 72,059 Prozent

2. Kimberly Pap (NED) mit Just a Dream-Strh.; 72,000

3. Kimberly Pap (NED) mit FLoris; 71,265

…

11. Cindy Shakira Stückrath (Guxhagen) mit Shakira 376; 67,000



Junge Reiter Kür

1. Kimberly Pap (NED) mit Just a Dream-Strh.; 73,450 Prozent

2. Amber van den Stehen (BEL) mit Fame; 73,017

3. Charlotte Richmond (BEL) mit Goliath VD Kempenhoeve; 71,050

4. Cindy Shakira Stückrath (Guxhagen) mit Shakira 376; 68,850 Weitere Informationen unter www.breugelhoevemm.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/3*-L/2*-S/2*-L/1*-Intro) vom 14. bis 16. Mai in Kalundborg/DEN



CCI3*-L

1. Malin Petersen (SWED) mit Vroni S; 33,5 (Dressur 33,5/Gelände 0/Springen 0)

2. Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) mit Solara; 39,1 (35,1/0/4)

3. Bianca Walton (DEN) mit Midt-West Faveur; 40,1 (40,1/0/0)



CCI3*-S

1. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 25,9 (Dressur 25,5/Springen 0,4/Gelände 0)

2. Tom Nikolas Körner (Pronstorf-Strenglin) mit Chip Chap ZH; 33,0 (28,2/0/4,8)

3. Yoshiaki Oiwa (JPN) mit Tullyorna Cruise Jra; 33,5 (33,5/0/0)



CCI2*-L

1. Frida Andersen (SWE) mit Stonehavens Baby Blue; 33,2 (Dressur 33,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Amelie Colsman (Essen) mit Madjarin Den Tip; 33,5(33,5/0/0)

3. Klara Liden Kiraly (SWE) mit Nugget; 37,2 (33,6/3,6/0)



CC2*-S

1. Hanna Knüppel (Hude) mit Geke Equigrip’s Levinio; 26,7 (Dressur 26,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Lotte Palmgren (FIN) mit Corodas-C; 30,1 (26,1/4/0)

3. Matti Garlichs (Eckernförde) mit Ludwig 282; 31,1 (31,1/0/0)



CCI1*-Intro

1. Simone Vinther (DEN) mit Abildgaards Synergi; 28,6 (Dressur 28,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Malin Petersen (SEWE) mit Hulda; 32,9 (32,9/0/0)

3. Mayda Skye Seibert (Rödermark) mit Nzb Port Royal; 34,2 (Dressur 33,8/Springen 0,4/Gelände0) Weitere Informationen unter www.facebook.com/kalundborghorseevent2021 Internationales Weltcup-Fahrturnier (CAI3*W-H4/CAI3*-H2/-H1/-P2/-P1/CAI2*-H1/-P2) vom 13. bis 16. Mai in Kronenberg/NED



Kombinierte Wertung Vierspänner 3*

1. Boyd Exell (AUS); 128,54 (Dressur 30,86/Marathon 93,37/Hindernisfahren 4,31)

2. Bram Chardon (NED); 135,35 (39,19/94,86/1,30)

3. Koos de Ronde (NED); 137,97 (47,58/87,39/3)

…

7. Anna Sandmann (Lähden); 157,01 (43,92/102,90/10,19)



Kombinierte Wertung Zweispänner 3*

1. Martin Hölle (HUN); 123,13 (Dressur 32,68/Marathon 84,08/Hindernisfahren 6,37)

2. Antonie Ter Harmsel (NED); 130,72 (42,01/82,97/5,74)

3. Lars Schwitte (Stadtlohn); 132,61 (38,01/92,86/1,74)



Kombinierte Wertung Einspänner 3*

1. Saskia Sievers (NED); 110,53 (Dressur 33,73/Marathon 76,80/Hindernisfahren 0)

2. Marion Vignaud (FRA); 115,70 (37,31/78,39/0)

3. Rudolf Pestman (NED); 127,86 (47,23/80,63/0)

…

5. Anne Unzeitig (Greifenstein); 135,34 (53,95/81,05/0,34)



Kombinierte Wertung Pony Zweispänner 3*

1. Melanie an de Bunt (NED); 128,04 (Dressur 48,00/Marathon 80,04/Hindernisfahren 0)

2. Pieter van den Broeck (BEL); 135,87 (48,00/82,37/5,5)

3. Antonia Brechtken (Wuppertal); 136,09 (51,00/80,85/4,24)



Kombinierte Wertung Pony Einspänner 3*

1. Milou Huisman (NED); 133,96 (Dressur 53,80/Marathon 77,16/Hindernisfahren 3)

2. Anna Christmann (FRA); 137,92 (55,10/76,82/6)

3. Claire Lefort (FRA); 145,53 (69,67/75,86/0)

…

5. Karolin Schettler (Haltern am See); 147,85 (58,87/79,10/9,88)



Kombinierte Wertung Einspänner 2*

1. Clement Deschamps (FRA); 132,55 (Dressur 57,15/Marathon 75,40/ Hindernisfahren 0)

2. Esther de Kimpe (BEL); 132,88 (53,22/78,96/0,70)

3. Andreas Lannig (Hettstadt); 133,72 47,39/77,33/9)



Kombinierte Wertung Pony Zweispänner 2*

1. Anneke Cremers (NED); 118,61 (Dressur 40,90/Marathon 74,71/Hindernisfahren 3)

2. Niels S. Petersen (DEN); 127,75 (57,44/65,53/4,78)

3. Nikola Louise Reinke (Schleswig) 130,26 (48,67/80ß,61/0,98) Weitere Informationen unter www.horsedrivingkronenberg.nl