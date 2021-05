Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Pferd International Para-Dressur vom 22. bis 24. Mai in München-Riem



Teamwertung

1. Deutschland; 432,234 (Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT/Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair 3/Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M/Isabell Nowak (Apelern) mit Fürstin H.B.)

2. Österreich; 431,261

3. Singapur; 380,279



Team Grade I

1. Michael Murphy (IRL) mit Cleverboy; 73,405 Prozent

2. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair 3; 73,393

3. Julia Sciancalepore (AUT) mit Heinrich IV; 72,679



Individual Grade I

1. Michael Murphy (IRL) mit Cleverboy; 76,488 Prozent

2. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair 3; 76,012

3. Julia Sciancalepore (AUT) mit Heinrich IV; 73,155



Kür Grade I

1. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair 3; 78,733 Prozent

2. Michael Murphy (IRL) mit Cleverboy; 78,400

3. Gemma Rose Jen Foo (SGP) mit Cleverboy; 76,056



Team Grade II

1. Pepo Puch (AUT) mit Fürst Chili; 73,990 Prozent

2. Beatrice de Lavalette (USA) mit Clarc; 73,081

3. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 72,828



Individual Grade II

1. Pepo Puch (AUT) mit Fürst Chili; 74,510 Prozent

2. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 74,265

3. Beatrice de Lavalette (USA) mit Clarc; 70,735



Kür Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 76,878 Prozent

2. Pepo Puch (AUT) mit Fürst Chili; 76,433

3. Beatrice de Lavalette (USA) mit Clarc; 75,222



Team Grade III

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 75,245 Prozent

2. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 69,902

3. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit D’Agustina; 67,549



Individual Grade III

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 72,745 Prozent

2. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 72,500

3. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit D’Agustina; 69,412



Kür Grade III

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 77,111 Prozent

2. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 75,111

3. Dr. Angelika Trabert (Dreieich) mit D’Agustina; 71,456



Team Grade IV

1. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 72,250 Prozent

2. Rodolpho Riskalla (BRA) mit Don Frederic 3; 69,708

3. Bernd Brugger (AUT) mit Bellagio 4; 69,000



Individual Grade IV

1. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 71,341 Prozent

2. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima; 71,220

3. Rodolpho Riskalla (BRA) mit Don Frederic 3; 71,179



Kür Grade IV

1. Rodolpho Riskalla (BRA) mit Don Frederic 3; 74,975 Prozent

2. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima; 74,625

3. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 74,517



Team Grade V

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Higlander Delight’s; 74,884 Prozent

2. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me now 2; 73,915

3. Isabell Nowak (Apelern) mit Fürstin HB, 72,054



Individual Grade V

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Higlander Delight’s; 75,913 Prozent

2. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me now 2; 75,040

3. Isabell Nowak (Apelern) mit Fürstin HB, 69,524



Kür Grade V

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Higlander Delight’s; 79,000 Prozent

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Fürstin HB, 73,483

3. Kevin van Hamm (BEL) mit Eros can Ons Heem; 72,633 Weitere Informationen unter: www.pferdinternational.de Sichtungsturnier des Championatskaders Voltigieren am 22. und 23. Mai in Warendorf



Voltigieren Damen

1. Janika Derks (Aachen) mit Dark Beluga/Longenführer Barbara Rosiny; 8,135

2. Alina Roß (Userin) mit DSP San Zero/Volker Roß; 7,919

3. Pauline Riedl (Aachen) mit William 348/Maik Husmann; 7,489



Voltigieren Herren

1. Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher 14/Longenführer Alexandra Knauf; 8,471

2. Jannis Drewell (Gütersloh) mit Qualimero OLD/Simone Drewell; 8,120

3. Viktor Brüsewitz (Wulfen) mit Sky Walker 16/Gesa Bührig; 7,669



Pas de Deux

1. Janika Derks (Aachen)/Johannes Kay (Neuss) mit Humphrey Bogart OLD/Longenführer Nina Vorberg; 8,757

2. Justin van Gerven (Köln)/Chiara Coniga (Köln) mit Highlight HE/Alexandra Knauf; 8,744

3. Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (B) mit DSP Sir Laulau/Hendrik Falk; 8,564 Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de Weltmeisterschaften Distanzreiten (CH-M-E) vom 21. bis 22. Mai in Pisa, San Rossore/ITA



Mannschaftswertung

Gold: Spanien; Reitzeit: 23 Stunden/10 Minuten/34 Sekunden

Silber: Brazilien; 23:13:35

Bronze: Frankreich; 23:43:01



Einzelwertung

Gold: Salem Hamad Saeed Malhoff Al Kitbi (UAE) mit Haleh; Reitzeit: 7 Stunden/24 Minuten/24 Sekunden

Silber: Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) mit Birmann Aya; 7:24:25

Bronze: Boni Viada de Vivero (CHI) mit As Embrujo; 7:31:26 Weitere Informationen unter https://www.ewc2021.com/en Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL/1*) vom 21. bis 23. Mai in Madrid/ESP



Großer Preis

1.Olivier Robert (FRA) mit Vivaldi des Meneaux; 0/0/36,74

2. Scott Brash (GBR) mit Hello Jefferson; 0/0/39,26

3. Darragh Kenny (IRL) mit VDL Cartello; 4/77,16

…

12. Daniel Deusser (Deutschland) mit Casallvano; 8/80,14



Weitere Informationen unter www.oxersport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 23. Mai in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Emma Stoker (GBR) mit Kontador VDM; 0/0/34,02

2. Abdel Said (EGY) mit Jumpy van de Hermitage; 0/0/34,13

3. Eduardo Pereira de Menezes (BRA) mit H5 Elvaro, 0/0/35,11

…

5. Nicola Pohl (Marburg) mit Exelero 2; 0/0/36,83 Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 19. bis 23. Mai in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. William Funnel (GBR) mit Equine America Billy Diamo; 0/0/41,79

2.Felipe Amaral (BRA) mit Germanico T; 0/0/42,42

3. Joseph Stockdale (GBR) mit Equine America Cacharell; 0/0/42,94

…

25. Marcel Marschall (Altheim) mit Extra Strong; 8/73,31 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 23. Mai in Lexington/USA



Großer Preis

1. Sharn Wordley (NZL) mit Verdini d’Houtveld Z; 0/0/39,62

2. Alex Matz (USA) mit Cashew CR; 0/0/39,66

3. Molly Ashe-Cawley (USA) mit Adamo; 0/0/39,86

…

28. Rene Dittmer (Stade) mit Emmerton; 8/72,92 Weitere Informationen unter www.kentuckyhorseshows.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 23. Mai in Bourg en Bresse/FRA



Großer Preis

1. Bernardo Cardoso de Resende Alves (BRA) mit El Torreo de Muze; 1/0/41,85

2. Laurent Goffinet (FRA) mit Atome des Etisses; 1/4/42,31

3. Julien Anquetin (FRA) mit Blood Diamond Du Pont; 4/68,97

…

15. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Votis; 4/71,23 Weiter Informationen unter www.csi-bourg.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 20. bis 23. Mai in Arville/BEL



CCI2*-L

1. Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Continus; 27,0 (Dressur 26,6/Gelände 0/Springen 0,4)

2. Gesa Staas (Bramsche) mit St Stacy; 28,2 (28,2/0/0)

3. Eva Terpeluk (Allmendingen) mit Uni’s Black Pearl; 29,3 (25,3/0/4)



CCI2*-S

1. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Qula M; 30,1 (Dressur 0/Springen 0/Gelände 0)

2. Tine Magnus (BEL) mit Champagne Pia Z; 30,8 (30,8/0/0)

3. Lara de Liedeklerke-Meier (BEL) mit Origi; 30,9 (29,7/0,4/0,8)



CCI1*-Intro

1. Jarno Verwimp (BEL) mit Hilton; 24,2 (Dressur 24,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Marie-Sophie Arnold (Geisenheim) mit Cocourage 3; 25,1 (25,1/0/0)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Icytonic, 25,2 (25,2/0/0) Weitere Informationen unter www.arville.be