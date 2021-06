Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI2*) vom 27. bis 30. Mai in München-Riem Großer Preis

1. Simone Blum (Zolling) mit DSP Cool Hill; 0/0/49,94

2. Maximilian Schmid (Utting) mit Guardiola – N; 0/0/50,51

3. Frederic Tillmann (Grevenbroich) mit By Balou; 0/0/51,10 Weitere Informationen unter www.pferdinternational.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 26. bis 30. Mai in Rom/ITA



Nationenpreis

1. Belgien; 0/36,01

2. Deutschland; 0/36,63 (Marcus Ehning (Borken) mit Calanda 42/Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit Kastelle Memo/Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Varihoka du Temple/David Will (Marburg) mit C Vier 2)

3. Brasilien; 8



Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit C Vier 2; 0/0/42,34

2. Laura Kraut (USA) mit Baloutinue; 0/0/44,76

3. Jessica Springsteen (USA) mit Don Juan van de Donkhoeve; 0/0/45,15 Weitere Informationen unter www.piazzadisiena.it Internationales Springturnier (CSI5*/GCT/GCL) vom 27. bis 29. Mai in St Tropez/FRA



Großer Preis

1. Peder Fredricson (SWE) mit Catch me Not S; 0/0/34,98

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/35,91

3. Simon Delestre (FRA) mit Hermes Ryan; 4/35,74

…

7. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 1/72,20 Weitere Informationen unter www.athinaonassis-horseshow.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOP/J/Y/Ch) vom 26. bis 30. Mai in Wierden/NED



Nationenpreis Pony

1. Großbritannien; 4

2. Belgien; 9

3. Schweden; 10

4. Deutschland; 33 (Eva Kunkel (Langenselbold) mit Deesje/Teresa Häsler (Chemnitz) mit Berkzicht Rob/Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S/Jonna Esser (Wipperfürth) mit Bente).



Großer Preis Pony

1. Laure Tijskens (BEL) mit Navayo; 0/0/38,91

2. Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Cookie 60; 0/0/41,16

3. Logan Fiechter (NED) mit Minerva For Play; 0/0/43,09



Nationenpreis Children

1. Großbritannien; 0

2. Spanien; 4

2. Deutschland; 4 (Paula Pahl (Jülich) mit Kaischa/Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cordetto 3/Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova/Fabio Thielen (Losheim) mit Showbizz)



Großer Preis Children

1. Seppe Wouters (BEL) mit Porthos Maestro Wh Z; 0/0/30,70

2. Noora von Bülow (GBR) mit Dabelle; 0/0/32,02

3. Lucas Lopez Benito (ESP) mit Ur de Peleben; 0/0/32,09

4. Fabio Thielen (Losheim) mit Dede V; 0/0/32,43



Nationenpreis Junioren

1. Irland; 5

2. Belgien; 9

3. Deutschland; 14 (Hanna Schreder (Regen) mit Lakisha 3/Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Ireland/(Marie Flick (München) mit DSP Charlott/Johanna Beckmann (Löningen) mit Cindy 1020)



Großer Preis Junioren

1. Max Wachman (IRL) mit Brooklyn De Hus; 0/0/35,75

2. Anthony Philippaerts (BEL) mit J’Adore van het Schaeck; 0/0/36,98

3. Johanna Beckmann (Löningen) mit Alphajet Db ; 0/0/37,14



Nationalpreis Junge Reiter

1. Deutschland; 6 (Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Chakira TF/Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado/Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Staldo/Max Haunhorst (Hagen a.T.W.).

2. Niederlande; 7

3. Dänemark; 29



Großer Preis Junge Reiter

1. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Cesanto; 0/0/40,15

2. Hessel Hoekstra (NED) mit Icoon VDL; 0/0/40,42

3. Jenny Krogsater (NOR) mit Curious Friday; 0/0/42,04 Weitere Informationen unter www.dutchyoungsterfestival.com Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 27. bis 30. Mai in Achleiten/AUT



Grand Prix

1. Christian Schumach (AUT) mit TE Quiero SF; 72,609 Prozent

2. Timna Zach (AUT) mit Farant; 71,870

3. Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap; 70,935

4. Franziska Stieglmaier (Roth) mit DSP Dauphin; 69,698



Grand Prix Special

1. Christian Schumach (AUT) mit TE Quiero SF; 72,021 Prozent

2. Timna Zach (AUT) mit Farant; 71,915

3. Belinda Weinbauer (AUT) mit Fustanella OLD; 70,660

…

5. Franziska Stieglmaier (Roth) mit DSP Dauphin; 70,085 Weitere Informationen unter www.achleiten.at Internationales Jugend-Dressurturnier (CDIY/P) vom 27. bis 30. Mai in Compiegne/FRA



Team Pony

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 74,714 Prozent

2. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 74,619

3. Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 73,238



Individual Pony

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 75,361 Prozent

2. Maleen Kohnle (Essen) mit Dabia Dior; 74,730

3. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 74,504



Kür Pony

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 79,417 Prozent

2. Maleen Kohnle (Essen) mit Dabia Dior; 78,283

3. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 74,858



Team Junge Reiter

1. Arthur Barthel (FRA) mit Bambino de Massa; 70,343 Prozent

2. Laura Marie Grunder (SUI) mit Papace; 70,000

3. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 69,853

…

15. Laura-Franziska Riegel (Bonn) mit Dior 168; 66,127



Individual Junge Reiter

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 73,529 Prozent

2. Karoline Sofie Vestgergaard (BEL) mit 72,010

3. Sergio Moron Basoco (ESP) mit Farnham L; 70,980

…

11. Marie Bauer (Heusweiler) mit Eye Catcher; 68,480



Kür Junge Reiter

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 76,240 Prozent

2. Sergio Moron Basoco (ESP) mit Farnham L; 75,645

3. Mado Pinto (FRA) mit Hot Bit de la Gesse; 75,540

…

5. Laura-Franziska Riegel (Bonn) mit Dior 168; 72,810 Weitere Informationen unter www.compiegne-equestre.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 27. bis 30. Mai in Baborowko/POL



CCI4*-L

1. Aminda Ingulfson (SWE) mit Hot Cup VH; 35,7 (Dressur 32,1/Gelände 3,6/Springen 0)

2. Fouaad Mirza (IND) mit Seigneur Medicott; 35,8 (29,0/2,8/4)

3. Fouaad Mirza (IND) mit Dajara 4; 36,0 (30,0/2/4)

…

5. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Singapure; 39,2 (35,2/0/4)



CCI4*-S

1. Michael Jung (Horb) mit FischerChipmunk FRH; 28,8 (Dressur 28,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Michael Jung (Horb) mit Fischerwild Wave; 29,2 (29,2/0/0)

3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Let’s Dance 73; 30,9 (30,9/0/0)



CCI3*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Klicandra Ocean Power; 24,9 (Dressur 24,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Hanna Knüppel (Hude) mit Geke Equigrip’s Levinio; 28,6 (26,2/0/2,4)

3. Peter Thomsen (Kleinwiehe) mit Cool Charly Blue; 30,1 828,1/0/2)



CCI2*-S

1. Lotte Palmgren (FIN) mit Geniale 11; 27,3 (Dressur 27,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Felix Etzel (Warendorf) mit Promising Pete TSF; 27,8 (27,8/0/0)

3. Esteban Benitez Valle (ESP) mit Escara GP; 27,8 (27,8/0/0) Weitere Informationen unter www.festiwal.baborowko.pl