St.Gallen. Der 93. CSIO der Schweiz begann in St.Gallen mit einem deutschen Dopperlerfolg. Die erste Qualifkation zum Großen Preis beim 93. Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) der Schweiz in St.Gallen hatte am Ende zwei deutsche Teilnehmer vorne. Sieger wurde der 46 Jahre alte Mecklenburger Andre Thieme (Plau am See). Der dreimalige deutsche Derbygewinner siegte auf dem Oldenburger Conoglio nach Stechen und sicherte sich eine Prämie von 7.500 Schweizer Franken. Zweite mit einem Rückstand von 47 Hunderstelsekunden wurde Pia Reich (28) auf der ebenfalls von Chacco-Blue abstammenden Stute Chaconie. Den dritten Rang belegte der Brite Harry Charles auf Valkiry de Zance. Pia Reich startet erstmals in der deutschen Equipe. Bis 2018 arbeitete sie im Stall von Hans-Dieter Dreher in Eimeldingen, dann verpflichtete sie der bekannte Schweizer Paul Bücheler als Chefbereiterin in seinen Stall in der Ostschweiz. Qualifikation zum Grand Prix