Sophie Hinners und Vittorio auf dem Flug zum 63. Deutschen Meistertitel der Springreiterinnen seit 1959 (Foto: Anke Gardemann) Balve. Die neue deutsche Meisterin Sophie Hinners (23) auf dem Weg nach ganz oben. So jedenfalls orakelt ihr großer Lehrmeister Emile Hendrix, in Sport und Handel mehr als erfahren: „Sie geht ihren Weg, wenn sie gesund bleibt und sie die entsprechenden Pferde besitzt. Vom Können her bringt sie alles mit sich, um eine Große zu werden.“ Sophie Hinners kommt aus Vierden zwischen Hamburg und Bremen, ihr erster Ausbilder war Hergen Forkert in Bremen, drei Jahre ritt sie danach bei Emile Hendrix in den Niederlanden. Ihm gehört auch nach wie vor, entgegen der offiziellen Liste des Weltverbandes (FEI), der Hannoveraner Wallach Vittorio von Valentino, „der bei mir gelegt wurde“ (Hendrix). Vittorio war als Hengst auch in Besitz des großen Kanadiers Ian Millar und später von Max Kühner, „weil wir keinen Mitbesitzer für Vittorio fanden, haben wir gesagt: Dann soll er bei Sophie bleiben.“ Vittorio ging somit mit nach Dagobertshausen, in den Stall von Nicola Pohl, wo Sophie Hinners inzwischen wie ihr Freund Richard Vogel und David Will arbeitet. Zu den Resultaten: