Tobias Meyer gewinnt auf dem zehnjährigen holländischen Wallach Greatest Boy von Carrera die seit 1959 offiziel ausgeschriebene deutsche Meisterschaft der Springreiter (Foto: Anke Gardemann) Balve. In Abwesenheit des Großteils der besten deutschen Springreiter und den besten Pferden gewann in Balve Tobias Meyer erstmals den nationalen Titel nach Stechen.

Der 59. Deutsche Meister der Springreiter siet 1959 heißt Tobias Meyer. Der 33 Jahre alte Bereiter im Gestüt Sprehe in Löningen siegte nach Stechen auf dem zehnjährigen Wallach Greatest Boy gegen Maximilian Weishaupt (Jettingen bei Günzburg) auf Omerta Incipit. Der Bruder des bekannteren Philipp aus dem SWtall Ludger Beerbaum war auf Omerta Incipit in der Entscheidung um Gold 84 Hundertstelsekunden langsamer, beide waren fehlerlos geblieben. Bronze holte sich vor Schloss Wocklum im Sauerland aus dem Stall von Paul Schockemöhle Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf der Stute Carmina. Ergebnis Springen