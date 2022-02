Wellington/ Florida. Den mit umgerechnet rund 360.000 Euro dotierten ersten herausrageden Grand Prix der Springreiter beim Winterfetsivak in Florida gewann der zwiemalige deutsche Meister Philipp Weishaupt (36) für den Stall Ludger Beerbaum (Riesenbeck). Weishaupt, der aus Jettinghen bei Günzburg stammt und seit 19 Jahren im Unternehjen Beerbaum angestellt ist, siegte auf Coby nach Stechen und sicherte den Pferdebesitzern eine Prämie von umgerehcnet 120.000 Euro. Hinter dem 33-maligen Nationen-Preis-Starter, Sieger im Großen Preis von Aachen 2016, belegten nach Stechen der Ire Conor Swail auf Count Me In (71.400) und der erst 21 Jhare alte US-Amerikaner Brian Moggre auf dem Oldenburger Hengst Balou du Reventon (53.000) die nächsten Plätze. Ebenfalls fehlerfrei in der Entscheodung blieb als Vierter der Kanadier Mario Deslauriers (56) auf der Stute Bardolina (35.000), er hatte 1984 in Göteborg den Weltcup gewonnen und startete ab 2010 sieben Jahre für die USA. Schnellster im Stechen war der Team-Olympiadritte von Tokio, Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien), doch der Abwurf am letzten Sprung auf Tobago Z kostete dem Hessen Erfolg und ordentlich Preisgeld, so gab es statt 120.000 „nur“ noch 21.500 €.