Herning. Für die anstehenden Weltmeisterschaften in Springen, Dressur, Voltigieren und Para-Dressur in Herning/ Dänemark (6. bis 14. August) liegen folgende Eckdaten vor: Zeitplan: Dressur: 04. bis 11. August Para-Dressur: 08. bis 15. 08. Springen: 07. bis 15. 08. Voltigieren: 04. bis 11, 08. Das Preisgeld in der Dressur beläuft sich auf insgesamt 288.000 Euro, der Team-Weltmeister erhält 24.500 €, auf Sieg im Grand Prix Special stehen 30.800 €, in der Kür 40.500. Im Springen werden insgesamt 826.000 Euro ausgeschüttet, die siegende Equipe kassiert 92.000, zur Goldmedaille in der Einzelwertung gibt es als Prämie 183.000 Euro. Die Ausschreibung und der Zeitplan Für Deutschland starten: Springen: Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z; Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; André Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; Reservepaar: Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof. Dressur: Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain FRH; Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; Reservepaar: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus. Voltigieren: Damen: Kathrin Meyer (Hamburg) mit Capitain Claus; Alina Roß (Userin) mit Baron R; Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit Giovanni.

Herren: Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher; Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH; Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn.

Pas de Deux: Chiara Congia (Köln)/Justin van Gerven(Köln) mit Highlight; Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau.

Gruppe: VV Köln-Dünwald mit Thomas Brüsewitz (Köln), Chiara Congia (Köln), Justin van Gerven (Köln), Bela Lehnen (Moers), Mona Mertens (Korschenbroich), Jennifer Reichert (Zörbig), Gianna Ronca (Monheim), Rebecca Verlage (Rheurdt), Patric Looser (Köln) mit Calidor und Ecuador. Para-Dressur: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya; Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair; Reservepaar: Isabel Nowak (Apelern) mit Fayola DB.