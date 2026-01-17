(Foto: CHIO Aachen) Aachen. Wie aus Rücksicht auf die Angehörigen jetzt erst veröffentlicht wurde, starb am 7. Januar der langjährige Vize-Präsident des Aachen-Laurensbreger Rennvereins (ALRV), Klaus Peters. Der Unternehmer war maßgeblich an der Entwicklung des Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturniers (CHIO) von Deutschland in der Aachener Soers. Über Jahrzehnte hinweg war der Name Klaus Peters untrennbar mit dem CHIO Aachen verbunden. Als engagierter Unternehmer, leidenschaftlicher Förderer des Pferdesports und verlässlicher Wegbegleiter hat er das größte Pferdesport-Event der Welt nachhaltig geprägt. Seit seinem Eintritt in den Verein im Jahr 1970 übernahm Klaus Peters zahlreiche ehrenamtliche Funktionen und Ämter. Von 1993 bis 2008 war er als Mitglied des Aufsichtsrats in der Rolle des Vizepräsidenten maßgeblich an der Entwicklung und dem Erfolg des Turniers beteiligt. Für seine Verdienste wurde er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt von der Generalversammlung einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Sein Wirken reichte weit über das Tagesgeschäft hinaus, unter anderem als Mitglied des Bauausschusses im Vorfeld der FEI World Equestrian Games Aachen 2006. Das von ihm bis 2011 geführte Familienunternehmen NEUMAN & ESSER GmbH & Co. KG unterstützt den ALRV bereits seit 1954 als großzügiger Förderer. Die „NEUMAN & ESSER Stiftung der Familie Peters“ trägt mit ihrer jährlichen Spende zudem wesentlich zur Förderung des CHIO-Museums bei. Besonders am Herzen lag Klaus Peters die Unterstützung des reiterlichen Nachwuchses, unter anderem durch das Salut-Festival. Für sein jahrzehntelanges, herausragendes Engagement wurde er im Rahmen des CHIO Aachen 2016 mit dem „Preis der Stadt Aachen“ ausgezeichnet. „In Klaus Peters verlieren wir einen großen Freund und Förderer des CHIO Aachen, der in unterschiedlichsten Funktionen entscheidende Jahre mitgestaltet hat“, würdigt Frank Kemperman, Vizepräsident des ALRV und langjähriger Turnierdirektor, das Wirken von Klaus Peters. „Sein Handeln war stets von großer Leidenschaft für den Pferdesport, einem besonderen Augenmerk auf das Wohl der Pferde und die Förderung der Jugend geprägt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ Herz und Leidenschaft hatte Klaus Peters seiner Tochter Stefanie vererbt, die seit 2020 als Präsidentin an der Spitze des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) steht.