Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaft Pony-Vielseitigkeit u. Bundesfinale VL U16 vom 29. September bis 1. Oktober in Ströhen DM Pony Einzel

Gold: Sina Brügger (Ascheberg) mit Golden Girl’s Nelly; 34,0 (Dressur 30,0/Gelände 0/Springen 4)

Silber: Emma Fischer (Norderstedt) mit Mas Que Dos; 36,9 (35,7/1,2/0)

Bronze: Teresa Leowald (Ratingen) mit Pearl 98; 37,2 (33,2/0/4)

CCIOP2*-L Mannschaft

1. Deutschland I (Teresa Leowald (Ratingen) mit Pearl 98, Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192, Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina, Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation); 127,4 Punkte

2. Deutschland II (Anni Müller (Liebenburg) mit Nightys Flashilight, Milla Staade (Düsseldorf) mit Piccasso, Charlotte Margaretha Rixen (Wattenbek) mit Canal Daisy, Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land) mit Mary Poppins P; 149,4

3. Frankreich; 1090,9

CCIOP2*-L

1. Sina Brügger (Ascheberg) mit Golden Girl’s Nelly; 34,0 (Dressur 30,0/Gelände 0/Springen 4)

2. Emma Fischer (Norderstedt) mit Mas Que Dos; 36,9 (35,7/1,2/0)

3. Teresa Leowald (Ratingen) mit Pearl 98; 37,2 (33,2/0/4)

Bundesfinale VL U16

1. Pita Schmid (Neumark) mit Favorita V; 54,9 (53,7/1,2/0)

2. Anna-Maria Triskatis (Löningen) mit Ida 107; 55,2 (41,6/9,6/4)

3. Marlene Hayessen (Stauffenberg) mit Huaso; 55,3 (40,9/2,4/12) Weitere Informationen unter: www.tierpark-stroehen.de Internationales Springturnier (CSI2*) vom 27. bis 30. September in Riesenbeck

Großer Preis

1. Mario Stevens (Molbergen) mit Carrie 22; 0/0/33,78

2. Hannes Ahlmann (Reher) mit Tokyo 4; 0/0/33,84

3. Tobias Meyer (Löningen) mit Caipidor; 070/34,38 Weitere Informationen unter:www.riesenbeck-international.com Weltmeisterschaft Zweispännerfahrer (CH-M-A-2) vom 27. September bis 1. Oktober in Le Pin au Haras/FRA

Einzel

Gold: Martin Hölle (HUN); 145,83 (Dressur 36,92/Marathon 101,03/Hindernisfahren 7,88)

Silber: Marcel Ludger (SUI); 158,77 (59,26/99,14/0,37)

Bronze: Erik Evers (NED); 163,42 (52,84/108,19/2,39)

…

5. Dennis Schneiders (Rieste); 166,17 (58,46/101,28/6,43) Mannschaft

Gold: Ungarn; 302,56

Silber: Schweiz; 317,04

Bronze: Deutschland (Marco Freund (Dreieich), Anna Sandmann (Lähden), Dennis Schneiders (Rieste); 322,72 Weitere Informationen unter: www.haras-national-du-pin.fr Internationales Offizielles Weltcup-Springturnier (Finale) vom 27. September bis 1. Oktober in Barcelona/ESP

Nationenpreis Finale

1. Deutschland (Jana Wargers/ Emsdetten mit Dorette, Christian Kukuk/ Riesenbeck mit Checker 47, Hans-Dieter Dreher/ Eimelingen mit Elysium, Richard Vogel/ Dagobertshausen mit United Touch S) 0/246,49,

2. Frankreich 8/249,74

3. Belgien 8/251,25 Weitere Informationen unter: www.csiobarcelona.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/1*/J/P/U25) vom 28. September bis 1. Oktober in Ornago/ITA

Grand Prix

1. Trischberger (Waakirchen) mit James Bond; 72,391 Prozent

2. Simone Pearce (AUS) mit Immerdale; 70,717

3. Anne Sophie Serre (FRA) mit Jibraltar de Massa; 70,326

Grand Prix Kür

1. Trischberger (Waakirchen) mit James Bond; 80,060

2. Valentina Truppa (ITA) mit Smile di Fonteabeti; 74,475

3. Nathalie Wahlund (ITA) mit Cerano Gold; 73,390

Grand Prix U25

1. Emily Fisch (München) mit Apanage 3; 68,932

2. Beatrice Arturi (ITA) mit Dark Diamond 64; 67,436

Grand Prix Kür U 25

1. Emily Fisch (München) mit Apanage 3; 73,750

2. Beatrice Arturi (ITA) mit Dark Diamond 64; 68,483

Pony Team

1. Helena Moosreiner (Waakirchen) mit Double Joy 6; 72,381

2. Franziska Roth (Stuttgart) mit Nobels Boy NRW; 70,762

3. Simone Mina Felicitas (ITA) mit Chica Del Sol; 67,833

Pony Individual

1. Helena Moosreiner (Waakirchen) mit Double Joy 6; 72,883

2. Franziska Roth (Stuttgart) mit Nobels Boy NRW; 71,757

3. Simone Mina Felicitas (ITA) mit Chica Del Sol; 66,712

Pony Kür

1. Franziska Roth (Stuttgart) mit Nobels Boy NRW; 73,067

2. Helena Moosreiner (Waakirchen) mit Double Joy 6; 72,658

3. Alesandro Bonaglio (ITA) mit HB Daily Sunshine; 69,292 Weitere Informationen unter: E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/3*-L/2*-S) vom 29. September bis 1. Oktober in Lignieres/FRA

CCI4*-L

1. Michael Jung (Horb) mit Fischerchipmunk FRH; 28,6 (Dressur 19,4/Gelände 6,4/Springen 2,8)

2. Camille Lejeurne (FRA) mit Dior du Leou; 36,8 (32/2,8/2)

3. Sebastien Cavaillon (FRA) mit Black Pearl Z; 37,5 (36,3/0/1,2)

CCI3*-L

1. Clarke Johnstone (NZL) mit De Pleasure; 26,7 (26,7/0/0)

2. Nadja Minder (SUI) mit Toblerone; 28,2 (28,2/0/0)

3. Michael Jung (Horb) mit Jim Knopf P; 28,3 (27,9/0,4/0)

CCI2*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Palm Beach; 25,4 (25,4/0/0)

2. Nicolas Touzaint (FRA) mit Fil de L’o; 26,1 (26,1/0/0)

3. Alexis Goury (FRA) mit Fara des Loges; 26,7 (26,7/0/0) Weitere Informationen unter: www.aceva-lignieres.fr WBFSH Studbook Jumping Global Champions Trophy (CSIYH1*/2*) vom 28. September bis 1. Oktober in Valkenswaard/NED

5-jährige Pferde Studbook Ranking

1. Hannover (William James Passy (AUS) mit Dicarado 7, Tim-Uwe Hoffmann (Rhade) mit Diarello 3, Jaroslaw Skrzyscyneski (POL) mit Constable); 4 Punkte

2. Zangersheide; 8

3. Anglo European Studbook; 8

6-jährige Pferde Studbook Ranking

1. Belgian Warmblood; 5/241,43

2. Danisch Warmblood; 9/234,13

3. Anglo European Studbook;16/230,70

7-jährige Pferde Studbook Ranking

1. KWPN Royal Dutch Sport Horse; 13/234,68

2. Anglo European Studbook; 16/237,03

3. Selle Francais; 16/240,31

8-jährige Pferde Studbook Ranking

1. Westfalen (Marie Ligges (Ascheberg-Herbern) mit Ballerina 328, Lara Weber (Kamen) mit Project One, Hendrik Dowe (Heiden) mit Lajacuma); 8/226,04

2. Zangersheide; 8/227,36

3. Danish Warmblood; 16/2211,84 Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com