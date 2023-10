Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Weltcup-Springturnier (CSIO-W4*) vom 11. bis 15. Oktober in Rabat/MAR

Großer Preis

1. Marine Scauflaire (BEL) mit Cuba Libre de Nevada Z; 0/0/41,53

2. Roberto Previtali (ITA) mit Conthargo-Blue; 0/0/41,69

3. Jeanne Sadran (FRA) mit Kosmo Van Hof Ter Boone; 0/0/42,09

22. Andre Thieme (Plau am See) mit Paule S; 8/76,23 Weitere Informationen unter: www.fei.org/events/2018_CI_0265/Rabat Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 11. bis 15. Oktober in Oslo/NOR

Großer Preis

1. Simon Delestre (FRA) mit Dexter Fontenis Z; 0/0/34,24

2. Pieter Devos (BEL) mit Jarina J; 0/0/35,05

3. Henrik von Eckermann (SWE) mit Calizi; 0/0/36,23

10. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Avantus 4; 4/72,86

Weltcup

1. Richard Howley (IRL) mit Consulent de Prelet Z; 0/0/34,55

2. Simon Delestre (FRA) mit Dexter Fonenis Z; 0/0/34,85

3. Jack Whitaker (GBR) mit Equine America Valmy de la Lande; 0/0/36,42

15. Daniel Deußer (Deutschland) mit Bingo Ste Hermelle; 4/38,39 Weitere Informationen unter: www.oslohorseshow.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 9. bis 15. Oktober in Oliva/ESP

Großer Preis

1. Yves Vanderhasselt (BEL) mit Nikita van de Koekelberg; 0/0/36,14

2. Oliver Lazarus (RSA) mit Conbalthago PS; 0/0/36,53

3. Nano Healy (IRL) mit Oak Grove’s Clown FRH; 0/0/37,59

8. Nicola Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 0/4/37,01 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 15. Oktober in Vejer de la Frontera/ESP

Großer Preis

1. Jana Wargers (Emsdetten) mit Rockwell RC; 0/0/39,67

2. Skye Higgin (GBR) mit Djordania du Tillard; 0/0/42,73

3. Pello Elorduy Ibarzabal (ESP) mit Champenoise de Rampan; 0/0/43,66 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 15. Oktober in Gorla Minore /ITA

Großer Preis

1. Francesca Ciriesi (ITA) mit Cape Coral; 0/0/40,93

2. Federico Ciriesi (ITA) mit Electra; 0/0/42,10

3. Ignacio Maurin (ARG) mit Chaquitos PS; 0/4/39,47

9. Tiara Bleicher (München) mit Zayado; 0/8/44,73 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIOY3*-L/J2*-L/P2-L/CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 11. bis 15. Oktober in Strzegom/POL

CCIOJ2*-L

1. Andrea Novotna (CZE) mit Eldorado; 30,4 (Dressur 28,8/Gelände 1,6/Springen 0)

2. Neel Friedrich Dehn (Schwesing) mit Better Luck; 31,9 (31,9/0/0)

3. Laura Gillmaier (POL) mit Ding Dong; 34,0 (34,0/0/0)

Nationenpreis

1. Belgien; 110,6 Punkte

2. Deutschland (Hannah Busch (Schwalmstadt) mit Crystal Annabell, Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land) mit Dornroeschen, Pita Schmid (Neumark) mit Favorita V, Neel Friedrich Dehn (Schwesing) mit Better Luck); 115, 9

3. Polen; 118,3

CCIOP2-L

1. Pia Sophie Schreiber (Bocholt) mit Motsi Mabuse 2; 33,4 (29,0/0,4/4)

2. Julie Geurts (BEL) mit Kinou des Marronniers; 35,9 (31,5/0,4/4)

3. Thilde Holm Nielsen (DEN) mit Karlshoejgaard’s Monique; 36,5 (36,5/0/0)

Nationenpreis

1. Deutschland (Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina, Anni Müller (Liebenburg) mit Nightys Flashlight, Hannah Pfitzmann (Löwenberger Land) mit Mary Poppins P, Nell Röming (Barsinghausen) mit Majestro); 126,6

2. Niederlande; 132,9

3. Belgien; 152,2

CCI4*-L

1. Christoffer Forsberg (SWE) mit Hippo’s Sapporo; 30,5 (30,5/0/0)

2. Julien Despontin (BEL) mit Clever Man Waf, 34,9 (32,5/1,6/0,8)

3. Andrew Hoy (AUS) mit Cadet de Beliard; 37,3 (33,3/0/4)

5. Mai-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen) mit Chiquitqa; 51,3 (36,5/14,4/0,4)

CCI4*-S

1. Sara Algotsson Ostholt (SWE) mit Dynamite Jack; 33,9 (29,9/0/4)

2. Maxime Livio (FRA) mit Enjoy de Keroue; 35,6 (31,2/4,4/0)

3. Katharina Meyer (Munster) mit Aspen T; 40,9 (39,3/1,6/0)

CCI3*-L

1. Sara Algotsson Ostholt (SWE) mit Dinathia; 30,3 (29,1/1,2/0)

2. Jan Matthias (Großenwiehe) mit Peppermimnt Patty FRH; 30,3 (27,5/2,8/0)

3. Jerome Robine (Warendorf) mit Avatar 42; 31,7 (27,7/0/4)

CCI3*-S

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 30,1 (30,1/0/0)

2. Michael Jung (Horb) mit Palm Beach; 30,1 (26,1/0/4)

3. Eliska Oretova (CZE) mit Kirea; 30,5 (30,1/0,4/0)

CCI2*-L

1. Eveline Bodenmüller (SUI) mit Dark Gambler; 26,7 (26,7/0/0)

2. Emma Hartmann (Mechernich) mit Baloucour; 27,0 (27,0/0/0)

3. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Come on Lotti; 30,2 (30,2/0/0)

CCI2*-S

1. Pia Leuwer (Wachtberg) mit Cascada; 32,0 (32,0/0/0)

2. Nicoletta Massmann (Bad Homburg) mit Carlson 114; 35,1 (35,1/0/0)

3. Anne-Dorthe Möller (DEN) mit First Class GS; 35,2 (33,2/2/0)

CCI1*-Intro

1. Dennis Huits (NED) mit Perseverance Luxery From Second Life Z; 30,6 (Dressur 30,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Mateusz Pabljanek (POL) mit Tango; 30,6 (26,6/4/0)

3. Amelie Reisacher (Memmingen) mit Tissot; 31,8 (31,8/0/0) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Distanzturnier (CEI2* 120) vom 13. bis 14. Oktober in Fontainebleau/FRA

CEI2* 120

1. Kenza Bettenfeld (FRA) mit Joystick; Reitzeit 05 Stunden:54 Minuten:50 Sekunden

2. Emma Gimenez (FRA) mit SW Jorka; 05:54:51

CEI2* 120

1. Kenza Bettenfeld (FRA) mit Joystick; Reitzeit 05 Stunden:54 Minuten:50 Sekunden

2. Emma Gimenez (FRA) mit SW Jorka; 05:54:51

3. Pauline Boitel (FRA) mit King de Bozouls; 05:54:54 9. Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Gazline des Venelles; 06:23:34