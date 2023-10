Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferde (CH-M-YH-CCI3*/CCI2*-L) vom 18. bis 22. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA

Siebenjährige Pferde

1. Thomas Carlile (FRA) mit Golden de Beliard; 28,3 (Dressur 28,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Lara de Liederkerke (BEL) mit Kiarado D’arville; 28,4 (26,0/2/0,4)

3. Astier Nicolas (FRA) mit Gravure de la Mouline; 28,7 (28,7/0/0)

…

13. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Bronco 487; 33,5 (29,1/4,4/0)

Sechsjährige Pferde

1. Isabelle Taylor (GBR) mit Barrington Alice; 26,9 (26,1/0/0,8)

2. Stephane Landois (FRA) mit Hermes du Gevaudan; 27,7 (27,7/0/0)

3. Amanda Goldsbury (NZL) mit Cooley on ice; 28,8 (27,6/0/1,2) Weitere Informationen unter: www.mondialdulion.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 19. bis 22. Oktober in Helsinki/FIN

Weltcup

1. Richard Howley (IRL) mit Consulent de Prelet Z; 0/0/34,18

2. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Carla NRW; 0/0/36,77

3. Henrik von Eckermann (SWE) mit Dzara Dorchival; 0/0/36,86 Weitere Informationen unter: www.helsinkihorseshow.fi Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 19. bis 22. Oktober in El Jadida/MAR Weltcup

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Nikolay de Music; 0/0/32,00

2. Cyril Cools (BEL) mit Milton Z; 0/0/33,89

3. Olivier Robert (FRA) mit Careca Ls Elite; 0/0/34,24

…

9. Andre Thieme (Plau am See) mit Conacco; 0/4/34,89 Weitere Informationen unter: www.salonducheval.ma Internationales Springturnier (CSI5*) vom 18. bis 22. Oktober in San Miguel de Allende/MEX

Großer Preis

1. Shane Sweetnam (IRL) mit Cjoxx Z; 0/0/43,03

2. Andres Azcarraga Riviera Torres (MEX) mit Contendros 2; 0/0/44,92

3. Santiago Lambre (BRA) mit Chacco Blue li; 0/4/44,17

…

5. Richard Vogel (Marburg) mit Cepano Baloubet; 0/8/41,73 Weitere Informationen unter

Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Ginger-Blue; 0/0/35,15

2. Nicola Philippaerts (BEL) mit H&M Luna Van’t Ruytershof Z; 0/0/36,05

3. Michael Hughes (USA) mit Melodie-K Van’t Kattenheye; 0/0/37,07

…

5. Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit Nector Vd Bisschop; 0/0/38,41 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 22. Oktober in Vejer de la Frontera/ESP

Großer Preis

1. Zayna Rizvi (USA) mit Exquise du Pachis; 0/0/41,37

2. Felipe Amaral (BRA) mit Robinson 163; 0/0/43,07

3. Hannah Akerblom (SWE) mit Chodec; 0/4/45,47

…

31. Jana Wargers (Emsdetten) mit Rockwell RC; 8/76,23 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/P/Ch) vom 18. bis 22. Oktober in Chevenez/SUI

Großer Preis U25

1. Gaetan Joliat (SUI) mit Nikos de Laubry; 0/0/43,21

2. Edouard Schmitz (SUI) mit Be Hippi TT; 1/0/42,43

3. Leon Pieyre (SUI) mit Verona VZ; 2/0/45,50

4. Fabio Thielen (Losheim) mit Clarino de Luxe; 0/4/36,31

Großer Preis Junioren

1. Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Queen Lathifa K; 0/0/37,37

2. Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya; 0/0/38,00

3. Margault Blachard (SUI) mit Clabautermann P; 0/0/38,15

Großer Preis Pony

1. Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H; 0/0/35,09

2. Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Del Riero II; 0/0/35,88

3.Victoria Bek (SUI) mit Bolero de Tirepeine; 0/0/36,25

Großer Preis Children

1. Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Vienna 103; 0/0/36,10

2. Lena Beck (AUT) mit Jendy S; 0/4/35,88

3. Lena-Marie Kraus (München) mit Mila 69; 0/4/39,29 Weitere Informationen unter: www.oeuvray-smits.ch Internationales Weltcup-Dressurturnier (CSIU25/CDI-W/CDIU25) vom 18. bis 22. Oktober in Herning/DEN

Großer Preis U25

1. Kamilla Ladefoged Rasmussen (DEN) mit Chico Z; 0/0/35,58

2. Thore Stieper (Hohenaspe) mit Catwalk 30; 0/0/36,26

3. Victoria Sophia Hjorth-Madsen (DEN) mit Catwalk V; 0/0/36,75

Grand Prix

1. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 75,152 Prozent

2. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queenparks Wendy; 73,348

3. Anna Kasprzak (DEN) mit Addict de Massa; 72,870

4. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Great Escape Camelot; 72,652

Weltcup Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 84,065

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zack; 82,820

3. Lone Bang Zindorff (DEN) mit Thranegaardens Rostov; 81,760

...

6. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch OLD; 78,415

Grand Prix U25

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 72,521

2. Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 71,667

3. Sophia Ludvigsen (DEN) mit Blue Hors Quintana; 71,068

…

8. Moritz Treffinger (Werder) mit Cadeau Noir; 66,368

Grand Prix Kür U 25

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 76,825

2. Sophia Ludvigsen (DEN) mit Blue Hors Quintana; 75,642

3. Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 75,334

…

5. Moritz Treffinger (Werder) mit Cadeau Noir; 71,833 Weitere Informationen unter: www.worldcupherning.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y) vom 19. bis 22. Oktober in Leeuwarden/NED

Grand Prix

1. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium Rs2; 72,826

2. Marlies von Baalen (NED) mit Go Legend; 72,304

3. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class 92; 70,956

Grand Prix Special

1. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium Rs2; 75,808

2. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class 92; 71,574

3. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Invictus; 70,319

Junge Reiter Team

1. Micky Schelstraete (NED) mit Donovan; 69,755

2. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 69,706

3. Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; 68,039

Junge Reiter Kür

1. Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; 74,825

2. Micky Schelstraete (NED) mit Donovan; 72,950

3. Isabelle Bergsma (NED) mit havita Omhg; 70,742 Weitere Informationen unter: www.indoorfriesland.frl Internationales Dressurturnier (CDIU25/J/P) vom 19. bis 22. Oktober in Le Mans/FRA Grand Prix U25

1. Angus Corrie-Deane (GBR) mit Jack Johnson 2; 68,248 Prozent

2. Ekaterina Dubrovina (ARM) mit De Vivo; 67,607

3. Anna Jesty (GBR) mit Commodore Plantinum; 66,068

…

7. Lana Raumanns (Frankfurt) mit Feodor Nymphenburg OLD; 64,060

Junioren Team

1. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Ferri Rousseau; 69,596

2. Eloise Thomas (FRA) mit Fliederfee; 66,061

3. Elkie Angliviel (FRA) mit Bellissima; 65,303

Junioren Individual

1. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Ferri Rousseau; 71,029

2. Kebie Raaijmakers (NED) mit Kevita; 70,539

3. Lemoni Dicker (NED) mit Helena; 65,343

Junioren Kür

1. Martha-Sophia Pickers (Nettetal) mit Ferri Rousseau; 74,509

2. Kebie Raaijmakers (NED) mit Kevita; 72,575

3. Lemoni Dicker (NED) mit Helena; 70,250

Pony Team

1. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 72,762

2. Megan Hiemstra (NED) mit Brouwershaven’s Peligrini; 71,143

3. Kate Jansen (NED) mit Mr. Magic; 70,714

4. Romy Weber (Straelen) mit Melli’s Diamond; 70,429

Pony Individual

1. Romy Weber (Straelen) mit Melli’s Diamond; 72,027

2. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 71,487

3. Megan Hiemstra (NED) mit Brouwershaven’s Peligrini; 71,081

Pony Kür

1. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 76,967

2. Romy Weber (Straelen) mit Melli’s Diamond; 76,034

3. Megan Hiemstra (NED) mit Brouwershaven’s Peligrini; 74,150 Weitere Informationen unter: www.pole-europeen-du-cheval.com