Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Nationales Spring- und Dressurturnier (CSN/CDN) vom 26. bis 29. Oktober in Oldenburg

Großer Preis

1. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) mit Coldplay 33; 0/0/35,40

2. Mynou Diederichsmeier (Ahausen) mit Quick and Fly; 0/0/35,91

3. Hans-Thorben Rüder (Greven) mit Courage 138; 0/0/38,41

Grand Prix de Dressage

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Equitanas Firlefanz; 73,814 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Schöne Scarlett FRH; 73,023

3. Helen Langehanenberg mit Straight Horse Ascenzione; 72,442 Weitere Informationen unter: https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/sponsoring/agravis-cup-oldenburg/ Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 24. bis 29. Oktober in Washington Upper Marlboro MD/USA

Weltcup

1. Katherine A. Dinan (USA) mit Brego R’n B; 0/0/33,50

2. Rene Dittmer (Stade) mit Corsica X; 0/0/34,40

3. Devin Ryan (USA) mit Eddie Blue; 0/0/34,74 Weitere Informationen unter: www.wihs.org Internationales Springturnier (CSI5*- GCT/GCL) vom 25. bis 28. Oktober in Riyadh/KSA

Großer Preis

1. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker 47; 0/0/37,56

2. Malin Baryard-Johnsson (SWE) mit H&M Indiana; 0/0/37,72

3. Simon Delestre (FRA) mit Dexter Fontenis Z; 0/0/38,31 Weitere Informationen unter E-Mail: www.saef.gov.sa Internationales Springturnier (CSI3*) vom 25. bis 29. Oktober in San Miguel de Allende/MEX

Großer Preis

1. Richard Vogel (Marburg) mit Cydello; 0/0/38,70

2. Emanuele Camilli (ITA) mit Chacco’s Girlstar; 0/0/39,11

3. Bliss Heers (USA) mit Goodbye; 0/0/40,77 Weitere Informationen unter E-Mail:

Großer Preis

1. Harry Charles (GBR) mit Sherlock; 0/0/34,58

2. Lorenzo de Luca (ITA) mit F One Usa; 0/0/35,13

3. Tereza Vesela (CZE) mit Quimero M; 0/4/37,26

…

6. Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam; 1/73,94 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 25. bis 28. Oktober in Leeuwarden/NED

Großer Preis 1. Jeroen Dubbeldam (NED) mit Gisborne VDL; 0/0/35,98

2. Gerben Morsink (NED) mit Navarone Z; 0/0/37,16

3. Annelies Vorsselmans (BEL) mit Kurly V/D Gorten; 0/0/37,64

…

7. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Camelot 143; 0/4/36,88 Weitere Informationen unter: www.indoorfriesland.frl Internationales Springturnier (CSI3*) vom 26. bis 29. Oktober in Linz-Ebelsberg/AUT Großer Preis

1. Jörne Sprehe (Fürth) mit Hickstead White; 0/0/43,40

2. Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Loewenherz; 0/0/44,22

2. Stefan Eder (AUT) mit Condaro; 0/0/44,22 Weitere Informationen unter: www.linzerpferdefestival.at Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/CDI3*/U25/Y/J/P) vom 27. bis 29. Oktober in Wroclaw, Partynice/POL Grand Prix (CDI-W)

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 75,130 Prozent

2. Borja Carrascosa (ESP) mit Sir Hubert NRW; 69,804

3. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 69,805

Weltcup Kür

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 79,755

2. Anna-Christina Abbelen (Bonn) mit Sam Donnerhall; 76,370

3. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 75,400

Grand Prix (CDI3*)

1. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s Plus; 71,196

2. Greta Heemsoth (Hemmoor) mit Donja KWG; 65,957

3. Aleksandra Szulc (POL) mit Breakdance; 65,956

Grand Prix Special

1. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s Plus; 67,830

2. Lina Wurm (Pulheim) mit Benedetto Marone; 66,638

3. Jennifer Buda (Groß-Gerau) mit Daily Fun 4; 65,723

Grand Prix U25

1. Fiona Spranz (AUT) mit Santiago; 66,820

2. Margot Arkema (NED) mit Happy4feet; 66,282

3. Lea Luise Nehls (Berlin) mit Friends Forever 2; 63,615

Grand Prix Kür U25

1. Margot Arkema (NED) mit Happy4feet; 67,567

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Damon’sDjamal; 66,867

Junge Reiter Team

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves; 71,324

2. Tallulah Lynn Nater (SUI) mit Quando Unico FRH; 68,971

3. Celestine Kindler (Nürnberg) mit Quotenkönig 2; 68,677

Junge Reiter Individual

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves; 72,696

2. Celestine Kindler (Nürnberg) mit Romeo; 69,167

3. Tallulah Lynn Nater (SUI) mit Quando Unico FRH; 69,069

Junge Reiter Kür

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves; 76,505

2. Tallulah Lynn Nater (SUI) mit Quando Unico FRH; 73,650

3. Celestine Kindler (Nürnberg) mit Romeo; 71,235

Junioren Team

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Bona Dea; 71,364

2. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit Quaterback’s Diamond; 68,283

3. Nelly Solecka (POL) mit High Bid V.D.T; 67,727

Junioren Individual

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Bona Dea; 69,902

2. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit Quaterback’s Diamond; 68,725

3. Aleksandra Blachno (POL) mit Travenort’s Diabolo; 67,794

Junioren Kür

1. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit Quaterback’s Diamond; 72,967

2. Johana Vasaryova (CZE) mit Bona Dea; 72,767

3. Maria Mägi (EST) mit Shampagna; 71,300

Pony Team

1. Laura Quist (DEN) mit Der Kleine Lord; 71,857

2. Nynne Ditz Viborg (DEN) mit Campari W WE; 69,667

3. Filippa Jaeger Jensen (DEN) mit Schierensees S’il Vous Plait; 69,476

4. Jannie-Lizara Brüning (Winkelsett) mit Kent Nagano WE; 68,762

Pony Individual

1. Victoria Bang Zindorff (DEN) mit Tovdal’s Sir Sullivan; 70,225

2. Laura Quist (DEN) mit Der Kleine Lord; 69,730

3. Pola Guerquin-Koryzma (POL) mit Milky Way PP; 69,415

…

5. Jannie-Lizara Brüning (Winkelsett) mit Kent Nagano WE; 68,649

Pony Kür

1. Laura Quist (DEN) mit Der Kleine Lord; 75,542

2. Cecilie Gautier Christensen (DEN) mit Tackmann’s Cookie; 74,058

3. Pola Guerquin-Koryzma (POL) mit Milky Way PP; 73,692

…

5. Jannie-Lizara Brüning (Winkelsett) mit Kent Nagano WE; 72,658 Weitere Informationen unter: www.cdiwroclaw.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 26. bis 29. Oktober in Kronenberg/NED

CCI4*-S

1. Korntawat Samran (THA) mit B. Grimm Uster de Chanyay; 35,2 (Dressur 30,8/Springen 4/Gelände 0,4)

2. Donatien Schauly ADC (FRA) mit Dgin du Pestel Mili; 37,7 (31,3/0,4/6)

3. Daniel Alderson (GBR) mit Blamey Monbeg Pepper; 38,0 (33,2/0,4/4,4)

CCI3*-S

1. Pauline Knorr (Warendorf) mit Aevolet M-A-F; 28,3 (26,7/0/1,6)

2. Renske Kroeze (NED) mit Lux Like Cruise, 31,8 (31,4/0/0,4)

3. Alexis Gomez (ESP) mit Madagascar C; 34,3 (28,3/0/6)

CCI2*-S

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lagona OLD; 27,6 (24,8/0/2,8)

2. Vanessa Bölting (Münster) mit Ready To Go W; 30,8 (26,8/0/4)

3. Elmo Jankari (FIN) mit Jagellonica; 31,8 (31,8/0/0)

CCI1*-Intro

1. Elmo Jankari (FIN) mit Lucky One; 30,0 (30,0/0)

2. Sophie Leube (Hamm) mit Heda; 32,7 (30,3/0/2,4)

3. Alexandra Spetschinsky (BEL) mit Glamour-D.B.; 33,4 (33,4/0/0) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl