Lyon. Mit einem Doppel-Erfolg für den Deutschen Frederic Wandres endeten Grand Prix und Weltcupkür der großen Dressur beim internationalen Turnier in Lyon.

Olympia-Aspirant Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) festigt immer mehr seine Zugehörigkeit zur Weltspitze. Der Team-Dritte der Weltmeisterschaften in Herning 2022 und Mannschafts-Vizeeuropameister in diesem Jahr bei den Titelkämpfen in Riesenbeck im September siegte beim zweiten Weltcupturnier der Saison in Lyon auf dem Oldenburger Wallach Bluetooth OLD zunächst im Grand Prix (77,043 Prozentpunkte) und einen Tag später auch in der Kür um Weltpokal-Punkte der Westeuropaliga (83,415) geradezu jeweils überlegen vor der dänischen Mannschafts-Weltmeisterin Nanna Skodborg Herrald (30) auf dem Rapphengst Blue Hors St.Schufro (74,044 und 82,995). Dritte im Grand Prix war die Niederländerin Emmelie Scholtens (38) auf dem Hengst Indian Rock (73,304), und in der Kür platzierte sich etwas überraschend die Französin Pauline Basquin auf Sertorius de Remo Z aus dem dritten Platz (80,815).

Der 33 Jahre alte Badener Wandres, der seit sechs Jahren auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald als Chefbereiter fest angestellt ist und von seinem Chef Ulli Kasselmann als „Beispiel für einen Profi in jeder Beziehung“ bezeichnet wird, wird auch von den Richtern immer stärker wahrgenommen. So hatten die fünf Juroren den Kehler im Grand Prix auf Platz 1 notiert, und in der Kür, in der sich männliche Reiter im Vergleich zum anderen Geschlecht deutlich schwerer tun, hatten ihn zwei Richter auf 1 und drei auf 2 gesetzt. Die höchste Punktezahl von allen Teilnehmern erhielt er mit 91,6 in der Kür vom französischen Chefrichter Raphael Saleh für die künstlerische Gestaltung seines Vortrags (B-Note).

In der Gesamtwertung des Weltcups der Westeuropaliga führt nach Herning und Lyon der Schwede Patrik Kittel – Sieger im 1. Wettbewerb, in Lyon Vierter - mit 53 Punkten vor der Französin Morgan Barbancon (41) und Nanna Skodborg Merrald (34). Das nächste Weltcupturnier der Dressur findet in zwei Wochen in Stuttgart statt.

Weltcup-Kür Lyon

Gesamtwertung