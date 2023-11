Lyon. Das dritte Weltcupspringen der Saison in der Westeuropaliga endete in Lyon mit dem Sieg des Belgiers Gregory Wathelet vor dem Franzosen Daniel Epaillard. Beste Deutsche war Jana Wargers. Das mit 300.000 Euro ausgeschriebene dritte Weltcupspringen der Westeuropaliga brachte in Lyon dem Belgier Gregory Wathelet (46) den ersten Rang und ein Preisgeld von 75.000 Euro. Wathelet, Sieger im Großen Preis von Aachen beim deutschen CHIO 2017, Team-Europameister 2019 und Mannschafts-Olympiadritter 2021 in Tokio, setzte sich im Stechen auf dem zwölfjährigen französischen Hengst Bond Jamesbond de Hay mit einem hauchdünnen Vorsprung von 17 Hundertstelsekunden gegen den Franzosen Julien Epaillard auf der zehnjährigen Stute Dubai du Cedre durch. Epaillard, gleichaltrig wie der Gewinner, Erster im Vorjahr in Lyon in allen drei großen Springen, auch im Weltcup, sicherte sich eine Prämie von 60.000 €. Den dritten Platz belegte der britische Olympiasieger Ben Maher auf der Stute Dallas Vegas Batilly. Ebenfalls ohne Fehler in der Entscheidung waren außerdem Harry Charles (Großbritannien) auf Romeo, Pieter Devos (Belgien) auf Jarina und die Französin Megane Moissonier auf Cordial. Auch das Stechen erreicht hatte Jana Wargers (Emsdetten) auf der Stute Dorette, doch wegen eines Abwurfs blieb ihr „nur“ der achte Platz. Für Gregory Wathelet, der zwischen 2005 und 2008 für die Ukraine startete, war es der zweite Erfolg in einem Weltcupspringen nach 2011 in Mechelen. In der Gesamtwertung der Westeuropaliga führt nach den Prüfungen in Oslo, Helsinki und Lyon der Ire Richard Howley mit 40 Punkten vor dem 30 Jahre alten Rene Dittmer (Stade), der 30 Zähler aufweist. Dritter ist Simon Delestre (Frankreich) mit 27 Punkten. Das nächste Weltcupspringen findet am kommenden Wochenende in Verona/ Italien statt, danach folgt Stuttgart. 3.WC-Springen Westeuropaliga Lyon in Zahlen