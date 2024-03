Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Finale HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter und Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter vom 8. bis 10. März in Riesenbeck



Finale HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter

1. Tony Stormanns (Eschweiler) mit Servus Z; Wertnote: (8,6/ 9,2) 17,8

2. Ava Ferch (Stegen) mit Catinka S; (8,8/ 8,91) 17,71

3. Max Merschformann (Laer) mit Eight Mile; (9,0/ 8,7) 17,7

4. Luise Knole (Küps) mit Luv; (8,7/ 6,5) 15,2



Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter

1. Ava Ferch (Stegen) mit Cookie dough; Wertnote: (9,2/ 9,8) 19,0

2. Malte Merschformann (Laer) mit My Sunshine SG; (9,0/ 9,5) 18,5

3. Luna Zoe Schröder (Meerbusch) mit Sweet Don; (8,8/ 9,0) 17,8

4. Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock) mit Sucato (8,5/ 8,8) 17,3 Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-springen oder www.riesenbeck-international.com Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W/3*) vom 7. bis 10. März in `s-Hertogenbosch/NED



Großer Preis

1. Willem Greve (NED) mit Highway TN N.O.P.; 0/0/33,70

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/33,74

3. Harrie Smolders (NED) mit Uricas van de Kattevennen; 0/0/34,66

…

7. Marcus Ehning (Borken) mit Priam Du Roset; 0/0/42,87



Weltcup Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 75,782 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 74,152

3. Emmelie Scholtens (NED) mit Indian Rock; 73,652



Weltcup Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 85,250 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 82,250

3. Emmelie Scholtens (NED) mit Indian Rock; 82,095



Grand Prix 3*

1. Dinja van Liere (NED) mit Vita Di Lusso; 73,587 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Nespresso; 70,870

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 69,826



Grand Prix Kür 3*

1. Dinja van Liere (NED) mit Vita Di Lusso; 79,155 Prozent

3. Emmelie Scholtens (NED) mit Desperado; 77,525

3. Marlies van Baalen (NED) mit Go legend; 77,315

…

5. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 75,535 Weitere Informationen unter: www.thedutchmasters.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 5. bis 10. März in Wellington/USA



Großer Preis

1. Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit Do it Easy; 0/0/38,59

2. Laura Kraut (USA) mit Calgary Tame; 0/0/38,96

3. Mimi Gochman (USA) mit Inclen BH; 0/0/39,33 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI5*) vom 6. bis 10. März in Herning/DEN



Großer Preis

1. Philip Rüping (Steinfeld) mit Baloutaire PS; 0/0/50,96

2. Rolf-Göran Bengtsson (SWE) mit Zuccero HV; 0/0/51,32

3. Amanda Slagter (NED) mit Cornet Blue PS; 0/0/54,86



Grand Prix 5*

1. Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Mount St John; 80,413 Prozent

2. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Vayron; 74,783

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 74,435

…

11. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 68,804



Grand Prix Special 5*

1. Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Mount St John; 81,979 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 76,255

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Vayron; 76,149

…

12. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 67,904 Weitere Informationen unter: www.dvherning.dk Internationales Springturnier (CSI4*) vom 4. bis 10. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Ismael Garcia Roque (ESP) mit Brazilia Dk Z; 0/0/39,22

2. Yves Vanderhasselt (BEL) mit Merald van’t Zorgvliet; 0/0/40,21

3. Jessica Burke (IRL) mit African Affair; 0/0/40,52

4. Laura Hetzel (Goch) mit Angel d’Or; 0/0/41,35 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI4*) vom 5. bis 10. März in Ocala/USA



Großer Preis

1. Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; 0/0/41,93

2. Rodrigo Pessoa (BRA) mit Dhalida; 0/0/42,32

3. Tiffany Forster (CAN) mit Electrique; 0/0/42,65 Weitere Informationen unter: www.worldequestriancenter.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 10. März in Valencia/ESP



Großer Preis

1. Gregory Cottard (FRA) mit Bibici; 0/0/37,11

2. Geoffroy de Coligny (FRA)mit Jabalou; 0/0/39,24

3. Robin Lesqueren (FRA) mit Fbi d’Ellipse; 0/4/38,44

…

11. Mike Patrick Leichle (Niederbrechen) mit Rocket Man; 4/75,03 Weitere Informationen unter: www.mouratours.com