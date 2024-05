Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Pfingstturnier (CSI4*/CDI4*/CCI4*/CVI) mit der ersten DM U25 Vielseitigkeit vom 17. bis 20. Mai in Wiesbaden



Großer Preis

1. Koen Vereecke (BEL) mit Kasanova de la Pomme; 0/0/54,56

2. Anna Maria Kuhlmann (Hennef) mit Pegasus Deau Re Mi; 0/0/57,53

3. Nicola Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 0/4/50,75



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 75,065 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class; 70,891

3. Andrina Suter (SUI) mit Fibonacci; 70,370



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 83,300 Prozent

2. Andrina Suter (SUI) mit Fibonacci; 77,390

3. Ingrid Klimke (Münster) mit First Class; 77,235



Grand Prix

1. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 76,261 Prozent

2. Rita Ralao Durate (POR) mit Irao; 71,543

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino; 71,370



Grand Prix Special

1. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 75,894 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Dayman; 74,000

3. Rita Ralao Durate (POR) mit Irao; 73,213



CCI4*-S

1. Felix Vogg (SUI) mit Dao de l’Ocean; 32,8 (Dressur 26,0/Springen 0/Gelände 6,8)

2. Tim Price (NZL) mit Coup de Coeur Dudevin; 39,0 (25,474/9,6)

3. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 39,2 (28,8/0/10,4)



Deutsche Meisterschaft U25 Vielseitigkeit

Gold: Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 43,5 (Dressur 23,1/Springen 0/Gelände 20,4)

Silber: Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; 50,9 (29,7/12/9,2)

Bronze: Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Fräulein Frieda 10; 53,0 (30,6/7/14,4)



Voltigieren Damen

1. Kimberly Palmer (USA) mit Rosenstolz 99/Longenführer Laura Carnabuci; 8,148

2. Kylynn Ghafouri (USA) mit San Felice Z/Christina Ender; 7,402

3. Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Helen Layher; 7,398



Voltigieren Herren

1. Thorben Hoppe (Wulfsen) mit Herby 50/Longenführer Nina Vorberg; 7,463

2. Ben Lechtenberg (Gladbeck) mit Iwan/Stefan Lotzmann; 7,018

3. Philipp Stippel (Senden) mit Vertigo von der Itzehoer DBB/Lars Hansen; 5,090



Voltigieren Pas de Deux

1. Adele Schröder (Gladbeck)/Sophie Wegener (Herne) mit Hendrikx/Longenführer Saskia Steinkuhle; 8,062

2. Gisa Sternberg (Osterholz-Scharmbeck)/Linda Otten (Lilienthal)mit Espresso 23/Cornelia Ammermann; 7,626



Voltigieren Gruppen

1. UVT Salzburg (AUT) mit Aragorn Emar XV/Longenführer Sabine Frauenschuh; 7,565

2. Weicht I (Alexandra Müller (Buchlo)/Sarah Berchtold (Bad Wörishofen)/Marina Moser (Donaueschingen)/Lisa Reichsigl (Germaringen)/Laura Seemüller (Bad Wörishofen)/Julian Wilfling (Untermeitingen) (Jengen) mit Levin 38/Alexander Zebrack; 7,510

3. Club 43 (AUT) mit Mary 28/Karen Asmera; 7,509 Weitere Informationen unter www.pfingstturnier.org Deutsche Meisterschaften der Ponyfahrer (1-2-4) vom 16. bis 20. Mai in Zeiskam



Die Veranstaltung wurde aufgrund der Wetterlage und den Folgen abgebrochen. Weitere Informationen unter www.rv-zeiskam.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 15. bis 19. Mai in Martofte/DEN



Nationenpreis

1. Norwegen; 4

2. Schweden; 8

3. Dänemark; 9

…

6. Deutschland; 12 (Max Haunhorst (Hagen) mit Carlo 399/Robin Naeve (Bovenau) mit Carlito H/Leonie Böckmann (Lastrup) mit Carter 10/Hannes Ahlmann (Reher) mit Tokyo 4)



Großer Preis

1. Aaron Tijskens (BEL) mit Hurricane; 0/0/39,84

2. Soren Moeller Rohde (DEN) mit Grace ASK; 0/0/43,12

3. Caroline Rehoff Pedersen (DEN) mit Chaccball; 0/4/42,55

…

5. Max Haunhorst (Hagen) mit Jack v’t Plutoniahof; 2/78,03 Weitere Informationen unter www.stutteriask.dk Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 16. bis 19. Mai in Madrid/ESP



Großer Preis

1. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Checker 47, 0/0/45,85

2. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z N.O.P.; 0/0/46,78

3. Gilles Thomas (BEL) mit Ermitage Kalone; 0/0/47,89 Weitere Informationen unter www.oxersport.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 16. bis 19. Mai in Bourg en Bresse/FRA



Großer Preis

1. Kendra Claricia Brinkop (Wolvertem/ Belgien) Do it Easy; 0/0/40,44

2. Steve Guerdat (SUI) mit Albführens’s Iashin Sitte; 0/0/41,22

3. Pierre Marie Friant (FRA) mit Urdy D’Astree; 0/0/41,60 Weitere Informationen unter www.csi-bourg.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. Mai in Lexington/USA



Großer Preis

1. Cathleen Driscoll (USA) mit Arome; 0/74,41

2. Ali Ramsay (CAN) mit Conrdo 12; 0775,82

3. Sloane Coles (USA) mit Ninja JW van de Moerhoeve; 0/76,28

…

11. Rupert Winkelmann (Drensteinfurt) mit Omar van de Hunters; 2/78,68 Weitere Informationen unter www.kentuckyhorseshows.com Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/2*-P2) vom 17. bis 19. Mai in Boguslawice/POL



Kombinierte Wertung CAI3*-H2

1. Thomas Blumschein (AUT); 131,57 (Dressur 48,02/Marathon 80,56/Hindernisfahren 3)

2. Sebastian Warneck (Rangsdorf); 138,65 (52,76/82,31/3,58)

3. Aleksander Fularczyk (POL); 144,63 (60,94/74,69/9)



Kombinierte Wertung CAI2*-P2

1. Jonathan Grüber (Löwenberger Land); 131,91 (Dressur 54,44/Marathon 74,47/Hindernisfahren 3)

2. Sebastian Cichocki (POL); 141,20 (70,24/68,81/2,159

3. Daniel Kaczmarek (POL); 143,28 (71,76/66,43/5,09) Weitere Informationen unter www.stadoboguslawice.com.pl