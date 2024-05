Wer sonst auch: Das Hauptspringen des ersten Turniers auf dem neuen Reitplatz gewann das international bekannteste Vereinsmitglied Marcus Ehning auf Flower Girl (Alle Fotos: Kalle Frieler) Borken. Bei Kaiserwetter und in Beisein von viel reiterlicher Prominenz wurde in Borken der neue moderne Reitplatz des Reitervereins eingeweiht. Vor dem sportlichen Auftakt in Borken begann die Segnung durch den Ortsgeistlichen Bundestrainer Otto Becker im Gleichschritt mit Tochter Marlene beim Parcoursabgehen Ohne Richter läuft kein Turnier - auf dem Foto die Unparteiischen in Borken (links) Heiner Messing und Olaf Peters Johannes Ehning, Bruder von Marcus Ehning, mit Töchterchen Zwei Experten, zwei Reitsport-Größen unter sich: Ludger Beerbaum (links) und Marcus Ehning Auch Voltigieren gehört zum Reiterverein Borken, kein Wunder, war doch Nadia Ehning, geborene Zülow, Ehefrau von Marcus, nicht weniger als sechsmal deutsche Meisterin, dreimal Europa- und dreimal Weltmeisterin in der Einzelwertung