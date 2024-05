Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI4*) mit U25-Springpokal vom 22. bis 26. Mai in Hohen Wieschendorf



Großer Preis

1. Philip Rüping (Steinfeld) mit Baloutaire PS; 0/0/37,55

2. Emma Emanuelsson (SWE) mit Canbella Blue PS; 0/0/39,22

3. Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z; 0/0/39,51



Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung deutscher Pferdesport und Holger Hetzel

1. Lasse Nölting (Neustadt) mit Javall Ryal K.; 0/0743,21

2. Emelie Pieper (Arnsberg) mit Calstakko 3; 0/0/50,80

3. Anna Maxi Althoff (Wermelskirchen) mit Enzo 121; 4/77,32 Weitere Informationen unter: www.glantz-reitsportevents.de/turnier/#csi Aachen Dressage Days (CDI3*) vom 21. bis 22. Mai in Aachen



Grand Prix

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 78,935 Prozent

2. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 75,543

3. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 74,500



Grand Prix Special

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 80,447 Prozent

2. Henri Ruoste (FIN) mit Tiffanys Diamond; 74,149

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 74,021



Junior Team

1. Eve Catherine Bartels (Bad Homburg) mit Freispiel; 70,808 Prozent

2. Virginia Spönle (ITA) mit Bob Marley 10; 70,202

3. Greta Stracke (Essen) mit Fine Flashlight; 70,050 Weitere Informationen unter: www.aachendressagedays.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 22. bis 26. Mai in Rom/ITA



Nationenpreis

1. Deutschland; 0 (Jana Wargers (Emsdetten) mit Dorette/Jörne Sprehe (Fürth) mit Sprehe Hot Easy/Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit Tabasco de Toxandria Z/Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen Vdm)

2. Irland; 4

3. Belgien; 8



Großer Preis

1. Karl Cook (USA) mit Caracole de La Roque; 0/0/38,27

2. Max Kühner (AUT) mit Elektic Blue P; 0/0/39,58

3. Petronella Andersson (SWE) mit Odina Van Klapscheut; 0/0/39,78

…

16. Jörne Sprehe (Fürth) mit Sprehe Hot Easy; 4/71,61 Weitere Informationen unter: www.piazzadisiena.it Internationales Springturnier (CSI4*) vom 22. bis 26. Mai in Macon Chaintré/FRA Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Donatello D’Auge; 0/0/41,84

2. Jerome Guery (BEL) mit Quel Homme de Hus; 0/0/44,71

3. Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Loewenherz; 0/0/51,34 Weitere Informationen unter: www.maconchaintre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 26. Mai in St Tropez Gassin/FRA



Großer Preis

1. Nicolas Sers (FRA) mit Eleven de Riverland; 0/0/41,57

2. Harold Boisset (FRA) mit T’Obetty du Domaine; 0/0/41,81

3. Alberto Marquez Galobardes (ESP) mit Ucello Massurer; 0/0/45,26

…

6. Tiara Bleicher (München) mit Otto de Kalvarie; 0/4/45,73 Weitere Informationen unter: www.polo-st-tropez.com Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W) vom 23. bis 26. Mai in Olomouc/CZE



Weltcup-Grand Prix

1. Justina Vanagaite-Samuile (LTU) mit Nabab; 68,565 Prozent

2. Zaneta Skowronska-Kozubik (POL) mit Love Me; 67,935

3. Maik Kohlschmidt (Deutschland) mit Pasadena; 67,457



Weltcup-Grand Prix Special

1. Justina Vanagaite-Samuile (LTU) mit Nabab; 75,685 Prozent

2. Diana Pirsche (AUT) mit Douglas; 74,095

3. Maik Kohlschmidt (Deutschland) mit Pasadena; 73,535 Weitere Informationen unter: www.escolomouc.cz Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 23. bis 26. Mai in Baborowko/POL



CCI4*-L

1. Lea Siegl (AUT) mit DSP Fighting Line; 37,8 (Dressur 28,6/Gelände 9,2/Springen 0)

2. Jan Matthias (Großenwiehe) mit Wilbur Larch; 39,1 (33,5/5,6/4)

3. Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) mit TSF Solara; 44,5 (39,7/4,8/4)



CCI4*-S

1. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S; 32,7 (Dressur 28,7/Gelände 3,6/Springen 0,4)

2. Lara De Liedekerke-Meier (BEL) mit Ducati D’Ariville; 33,2 (30,0/1,6/1,6)

3. Nicolai Aldinger (Gödenstorf) mit Timmo; 34,0 (32,8/0/1,2)



CCI3*-S

1. Louise Romeike (SWE) mit Perseverance Madame D’Engelbourg Z; 24,9 (Dressur 24,9/Gelände 0/Springen 0)

2. Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau) mit Jamira; 29,0 (29,0/0/0)

3. Merel Blom-Hulsman (NED) mit Lortero; 30,3 (30,3/0/0)



CCI2*-S

1. Libussa Lübbeke (Wingst) mit Dalegra; 25,7 (Dressur 25,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Karolina Mis (POL) mit Go Jack; 30,1 (30,1/0/0)

3. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Juna R; 30,2 (30,2/0/0)



CCI1*-Intro

1. Sabrina Mertens (Heidmühlen) mit Label D’Expression; 29,6 (Dressur 29.,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Crassy; 29,7 (29,7/0/0)

3. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Steppke 25; 29,7 (29,7/0/0) Weitere Informationen unter: www.equestrian.baborowko.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 23. bis 26. Mai in Kaposvár/HUN



CCI3*-S

1. Fabian Held (Massenhausen) mit Alisha 110; 34,3 (Dressur 34,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main) mit Entertain You; 42,9 (29,7/13,2/0)

3. Zsofia Hock (HUN) mit Valencia; 48,0 (33,0/11,0/4)



CCI2*-S

1. Lisa Held (AUT) mit Charis E; 35,8 (Dressur 27,8/Gelände 0/Springen 8)

2. Domen Vivod (SLO) mit Night Bleu-L; 38,6 (38,6/0/0)

3. Viktoria Wimmer (AUT) mit Sinfoni’s Mira; 39,2 (33,6/0/4)

…

6. Victoria Orterer (München) mit AD Rem Lancastrian; 43,3 (35,3/0/8)



CCI2*-L

1. Anna Rady (HUN) mit Cin-Cin Kiseg; 42,7 (Dressur 34,7/Gelände 0/Springen 8)

2. Timo Wimmer (AUT) mit Kleiner Herz; 50,8 (32,4/0/12)

3. Szandra Takacs (HUN) mit Carembar’s; 53,7 (35,3/18,4/0)

…

5. Petra Glinski (München) mit Quaentchen 2; 60,3 (35,10/25,2/0)



CCI1*-Intro

1. Nadine Hofmann (Burglengenfeld) mit Umanoff; 33,4 (Dressur 33,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Rebecca Gerold (AUT) mit Times Square; 34,1 (34,1/0/0)

3. Viktoria Puschnig (Lambach) mit Buena Vista 10; 37,10 (29,1/0/8) Weitere Informationen unter: www.lovasakademia.hu Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4/CAICh2*-P1) vom 23. bis 26. Mai in Saumur/FRA



Nationenpreis

1. Deutschland; 315,80 (Michael Brauchle (Aalen)/Mareike Harm (Negernbötel)/Georg von Stein (Modautal)

2. Belgien; 330,67

3. Frankreich; 353,83



Kombinierte Wertung CAI4*-H4

1. Koos De Ronde (NED); 151,29 (Dressur 51,84/Marathon 96,45/Hindernisfahren 3)

2. Jerome Voutaz (SUI); 160,99 (58,77/99,22/3)

3. Georg von Stein (Modautal); 163,14 (48,64/106,15/8,35)



Kombinierte Wertung CAICh2*-P1

1. Sophia Ihnen (Au in der Hallertau); 98,98 (Dressur 56,49/Marathon 42,49/Hindernisfahren 0)

2. Arthur Sheane (IRL); 112,45 (67,20/42,49/2,76)

3. Antoine Michel (FRA); 114,04 (69,48/44,56/0) Weitere Informationen unter: https://www.saumurattelage.fr Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3* Pas de Deux/3* Gruppen/2*/Y2*/J2*/Ch2*/J2* Pas de Deux/2* Gruppen/J2* Gruppen/1*/J1*/Ch1*/1* Pas de Deux/J1* Pas de Deux/1* Gruppen/J1* Gruppen) vom 23. bis 26. Mai in Lier/BEL



CVI3* Gruppen

1. Equipe de France mit Orolf de Conde/Longenführer Yannick Kersulec; 8,732

2. Team Norka Automation VV Köln Dünnwald (Köln) mit Ecuador 28/Alexandra Knauf; 8,502

3. Roy Rogers (NED) mit El Arenal/Lisette Peeters; 7,853



CVI3* Herren

1. Quentin Jabet (FRA) mit Ronaldo 200 NRW/Longenführer Andrea Boe; 8,739

2. Sam Dos Santos (NED) mit Doemaar/Jinte Pierik; 8,306

3. Thomas Brüsewitz (Köln) mit William II Z/Maik Husmann; 8,214



CVI3* Damen

1. Alina Ross (Userin) mit Baron R/Longenführer Volker Ross; 8,334

2. Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Helen Layher; 8,138

3. Ronja Kähler (Stahnsdorf) mit Busta Rhymes MK/Josephine Kähler; 7,940



CVI2* Damen

1. Jannika Kirchner (Frankfurt) mit Atomica/Longenführer Jaclyn Schäfer; 7,402

2. Emilie Deudon (FRA) mit Charlie W/Caroline Rabot; 6,465

3. Amy Verhagen (NED) mit Dwight/Marjo Sneekes; 6,457



CVIY2* Damen

1. Justine Lindhorst (Hamburg) mit Quantinio/Longenführer Andrea Lindhorst; 7,629

2. Julie Broeng Christensen (DEN) mit Hornbeck’s Crixus/Allan Laudrup; 7,365

3. Frances Nandy Moldenhauer (Osterburg) mit Morpheus/Charlotte Schumann; 7,300



CVHICh2* Damen

1. Jeanne Domenge (FRA) mit May de la Croix Mehaut/Longenführer Tiphaine de Grakovac; 7,216

2. Lise Arts (NED) mit Doemaar/Jinte Pierik; 6,971

3. Lena Szparaga (Wawern) mit De Jung/Stephanie Kohl; 6,898



CVI1* Damen

1. Tordis Nierychlo (Coesfeld) mit Chocolate Columbus/Longenführer Tonja Nierychlo; 7,354

2. Vivien Vankann (Emmelshausen) mit Celebration 38/Alexandra Dietrich; 7,070

3. Selda Pascha (Düsseldorf) mit Eliano 7/Friederike Schillings; 7,025



CVIJ1* Damen

1. Julia Bähr (Uetze) mit Sirius 225/Longenführer Michaela Busch; 7,647

2. Samira Benning (Altenbeken) mit Saimi/Anna Brinkmann; 7,268

3. Lara Veth (Forst) mit Icarus/Ute Veth; 7,150



CVICh1* Damen

1. Charlize Keusters (BEL) mit Haranco/Longenführer Meta Jans; 6,912

2. Faye Back (NED) mit Wallis/Nienke de Wolff; 6,884

3. Fleur Bardyn (BEL) mit Hollywood/Sophie van Hooydonck; 6,780

…

9. Paula Tönskemper (Münster) mit Symphony’s Divano VD Wilgenhoe/Birgit Stippel; 6,093 Weitere Informationen unter: www.azelhof.be Internationales Voltigierturnier (CVIY2*/J2*/Ch2*) vom 24. bis 26. Mai in Motesice/SVK



CVICh2* Damen

1. Jennifer Reichert (Zörbig) mit Sambas Argument van Ka/Longenführer Peter Wagner; 7,672

2. Mia Madgalena Spiszakova (SVK) mit KCM Vaultinghorses Lord/Andrea Barczi; 7,640

3. Diana Schume (AUT) mit Rocco D/Miriam Hilbert; 7,502



CVIJ2* Damen

1. Elisabeth Reslerova (CZE) mit White Magic/Longenführer Bohdan Resler; 7,848

2. Roksana Naumiuk (POL) mit Emiel S/Michelle Kung; 7,789

3. Tara Jurasova (SVK) mit Walter Winnie/Jan Tribula; 7,417

…

8. Lilly Auerswald (Leipzig) mit Sandox/Peter Wagner; 6,160 Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.