Paris. Der siebte Grand Prix der diesjährigen Global Champions Tour endete im Herzen von Paris mit dem Erfolg einer Französin, von den deutschen Teilnehmern war nur Philipp Schulze Topphoff platziert. Die 22 Jahre alter französische Springreiterin Jeanne Sadran etabliert sich im eigenen Land immer stärker in der bisher von Männern beherrschten Szene. Die studierte Betriebswirtin aus Toulouse, 15. beim letzten Weltcupfinale in Riad und im Februar diesen Jahres in Bordeaux im Weltcupspringen Zweite hinter dem Schweizer Europameister Steve Guerdat, stand nun erstmals in einer ganz großen Prüfung ganz vorne - als Siegerin des Grand Prix der Global Champions Tour auf dem Marsfeld im Schatten des Eiffelturms. Als einzige war sie im Stechen auf dem elfjährigen Hengst Dexter de Kerglenn von Diamant de Semilly fehlerfrei geblieben und kassierte 101.838 Euro. Anschließend sagte sie: „Ich kann es nicht glauben, es ist einfach unglaublich, nämlich hier meinen ersten Erfolg in einer Fünf-Sterne-Konkurrenz errungen zu haben. Das auch noch ausgerechnet in meiner Heimat.“ Als Zweiter – mit der neunjährigen Holsteiner Stute Myla - der mit 308.600 Euro ausgeschriebenen Prüfung durfte später der US-Amerikaner Kent Farrington (43) auf das Podest, er meinte: „Wir haben hier wohl die nächste große Generation im Springsport gesehen“, nachdem der 27-Jährige Norweger Johan-Sebastian Gulliksen im Sattel des Wallachs Equina America Harwich VDL Dritter geworden war. Vierter mit ebenfalls einem Abwurf in der Entscheidung wurde Spencer Smith (USA) auf Keeneland. Von den deutschen Teilnehmern konnte sich nur Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) platzieren, er hatte mit der Westfalenstute Carla von Comme il faut einen Abwurf im Normalumlauf und wurde Zwölfter. Bisher einziger deutscher Gewinner eines Grand Prix der Global Tour bleibt bei der diesjährigen Serie Christian Kukuk (Riesenbeck) als Bester des Großen Preises von Madrid. Er liegt in der Gesamtwertung mit 148 Punkten nach acht Springen an zweiter Position hinter dem Spanier Eduardo Alvarez Aznar (162). Den dritten Platz nimmt der für Österreich startende bayerische Unternehmer Max Kühner (144) ein. Der frühere deutsche Nationen-Preis-Starter hatte vor zwei Wochen beim polnischen Internationalen Offiziellen Turnier (CSIO) im Preis der Nationen einen Bruch in der Mittelhand erlitten, hofft jedoch bis zum Start bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) wieder fit zu sein. Großer Preis von Paris Stand Gesamtwertung nach 8 von 15 Springen