Riesenbeck. Sein außergewöhnliches Talent als Springreiter zeigte der frühere Profi-Fußballer Thibeau Spits im Grand Prix der Global Tour in Riesenbeck. Erstmals ganz vorne in einem 5-Sterne-Grand Prix stand der hochbegabte belgische Springreiter r Thibeau Spits. Der 23-jährige frühere Profikicker beim KV Mechelen (1.Division) sicherte sich auf dem Rapphengst Impresse-K van `t Kattenheye in Riesenbeck den mit 500.000 Euro dotierten Großen Preis der Global Chjampions Tour und eine Siegprämie von 165.000 Euro. Im Stechen ritt er fast zwei Sekunden shcneller als der dreimalige Weltcup-Sieger Marcus Ehning (Borken) auf dem Holsteiner Wallach Coolio. Nur diese beiden Starter blieben in der Entscheidung fehlerfrei. Tpits qualifizierte sich gleichzeitig für das Millionen-Finale der Global-Tour in Rabat/ Marokko (18. bis 20. Oktober). Nach dem Rgelement sind alle Gewinner der jeweiligen Großen Preise auf der Tour automatisch für den Super-Grand Prix qualifiziert. In der Gesamtwertung der Tour führt mit 208 Zählern nach elf von 14 Springen der für Österreich reitende Bayer Max Kühner vor dem Dänen Andreas Schou (192), dem Niederländer Maikel van der Vleuten (183) und dem Riesenbecker Christian Kukuk (172). Großer Preis von Riesenbeck Gesamtwertung