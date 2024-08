Christian Kukuk auf Checker wurde zum "Pfadfinder" für die beiden anderen in der Quali zum Finale um die Team-Medaillen in Paris (Foto: Stefan Lafrentz) Paris. Die deutsche Sprinng-Equipe von Bundestrainer Otto Becker in der Besetzung Chrisian Kukuk auf Checker, Philipp Weishaupt (beide Riesenbeck) auf Zineday und Richard Vogel (Dagobertshausen) auf Untied Touch S qualifizierte sich ohne einen Abwurf für das Finale um Team-Gold bei Olympia in Paris am Freitagnachmittag vor Schloss Versailles. Insgesamt gehen um die Medaillen zehn Mannschaften an den Start, nicht dabei sind die Equipen aus Spanien, der Schweiz, von Österreich, Kanada, Australien, Japan, Polen, den Vereinigten Emiraten, Saudi Arabien und Brasilien. Die brassilianische Auswahl musste disqualifiziert werden, da das Pferd Nimrod de Muze von Pedro Veniss an den Flanken blutete, so dass die sogernannte "Blutregel" in Kraft trat.

Qualifiziert haben sich in einem einzigen Durchgang neben Deutschland die USA ( 6 Strafpunkte), Großbritannien (8), Belgien (8), die Niederlande (8), Irland (9), Frankreich (12), Schweden (17), Israel (20) und Mexiko (20). Die Strafpunkte in der Qualifikation werden nicht in die eigentliche Medaillenkonkurrenz mitgenommen. Qualifikation Team-Springen