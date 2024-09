Rom. Der mit 500.000 Euro dotierte Goße Preis der Global Champions Tour endete in Rom mit einem Erfolg für den Luxemburger Victor Bettendorf, beste Deutsche war Janne Friederike Meyer-Zimmermann als Dritte. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr feierte der Luxemburger Victor Bettendorf (33) zum zweiten Mal einen ganz großen Erfolg im Springreiten. Nach dem Sieg im Großen Preis des Hermes-Turniers in Paris sicherte er sich nun in Rom auf der neunjährigen Franzosen-Stute Foxy de la Roque den Grand Prix der Global Champions Tour und sackte ein Preisgeld von 165.000 Euro ein. Hinter Bettendorf folgten nach Stechen mit ebenfalls fehlerfreien letzten Runden der französische Team-Olympiadritte Simon Delestre auf dem holländischen Hengst Amelusina R und die Holsteinerin Janne Frriederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) auf dem zwölf Jahre alten belgischen Wallach Messi van ´t Ruytershof. Olympoasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) hatte mit der Stute Just Be Gentle im Stechen einen Abwurf und wurde Vierter. Vor dem 15. und damit letzten Wettbewerb der Serie in Rabat (17. bis 20. Oktober) hat Christian Kukuk mit 242 Punkten die Spitze übernommen vor dem für Österreich reitenden Starnberger Max Kühner (234) und Meyer-Zimmermann (216). Jeder Gewinner eines großen Preises der Reihe ist für das Finale um den Super Grand Prix in Riad (21. bis 24 November) automatisch qualifiziert, dazu gehören u.a. Kukuk und Meyer-Zimmermann. Großer Preis der Global Tour Rom Gesamtstand nach 14 Prüfungen