(Foto: Kalle Frieler) Auf dem Foto der GP-Zweitplatzierte Markus Renzel mit dem Wallach Pikeur Lemar, der stammt aus der Zucht des Mannschafts-Olympiasiegers von Seoul 1988, Wolfgang Brinkmann. Renzel wiederum ist deshalb wahrlich etwas Besonderes, weil er seit 30 Jahren mit Coach Axel Wöckener zusammenarbeitet, das kann man Nibelungen-Treue nennen. Münster. Zwei Oldies waren die Besten im Großen Preis der Springreiter zum Abschluss des „Turnier der Sieger“, beide blieben im Stechen fehlerlos, Marc Houtzager war dann der Schnellste ohne Fehler. Alter hindert nicht am Erfolg. Wie nun beim „Turnier der Sieger“ in Münster. Dort waren zwei Oldies und ein Fast-Oldie nach zwei Umläufen im Stechen um den mit 105.500 Euro ausgeschriebenen Großen Preis der Springreuter. Sieger auf der 16-Jährigen Stute Sterrehof`s Dante wurde der Niederländer Marc Houtzager (53) vor Markus Renzel (52) aus Alt-Marl auf dem neunjährigen Westfalen-Wallach Pikeur Lemer, er hatte vor 25 Jahren deiese Prüfung in Münster für sich entscheiden können. Schnellster im Stechen war zwar der Japaner Eiken Sato (38), doch ein Abwurf ließ ihm nur den dritten Rang. Der Sieger hatte mit dem gleichen Pferd beim Internationalen Offiziellen Turnier (CHIO) der Niederlande in Rotterdam vor einigen Wochen ebenfalls den Grand Prix als Erster beendet. Großer Preis von Münster