Warendorf. Volles Programm am drittletzten Tag der Bundeschampionate 2024 auf den verschiedenen Plätzen des Bundesleistungszentrums Warendorf. In 15 Prüfungen auf fünf Plätzen waren die besten Nachwuchspferde und -ponys Deutschlands angetreten. Um 7.30 Uhr machten die fünfjährigen Dressurponys den Anfang. Die Geländepferde hatten heute auf dem Militaryplatz ihre "Kleinen Finals". Auch die sechsjährigen Dressurpferde und sechsjährigen Dressurponys starteten im "Kleinen Finale". Die besten fünf bzw. besten vier konnten sich darüber noch für das Finale qualifizieren. Höhepunkt auf dem Reitpferdeplatz war die Finalqualifikation der dreijährigen Hengste. In der Finalqualifikation der fünfjährigen Dressurponys gewann der in Westfalen gezogene deutsche Reitponyhengst Gold Garant v. Golden Grey - Champion de Luxe unter seiner Reiterin Sophie Luisa Duen mit der Note 9,38. Der Besitzer ist Oemer Boyar van Baaren seine Züchterin Alicia Mengelkamp. Die Pony-Reitpferdeprüfung für vierjährige Stuten und Wallache entschied D'uplo B v. Dating AT - Voyager mit seiner Reiterin Lisa Erlemeyer für sich. Der Rheinländer Wallach aus der Zucht von Viktoria Charlotte Braun gehört seiner Reiterin und erzielte die Note 9,1. Im Kleinen Finale der sechsjährigen Dressurpferde erritt Sophie Jamar mit dem Oldenburger Wallach Flimmerglimmer v. Fürstenball - Sandro Hit aus der Zucht von Silke Gethmann und dem Besitz von Marcus Beckmanns mit der Note 8,28 den Sieg. Roadrunner 21 v. Ronaldo vom Schwarzbach - Don Carlos heißt der Sieger der Finalqualifikation der fünfjährigen Springponys. Unter Britta Wittenbrink erhielt der in Westfalen gezogenen Wallach aus der Zucht von Heinz Hüser und dem Besitz von Christian Wittenbrink die Note 8,4. Das Kleine Finale der fünfjährigen Geländepferde wurde von Lichtblick 48 v. Captain Olympic – Levkoi unter Ronny Voigt mit der Note 8,3 gewonnen. Die beim Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt registrierte Deutsche Reitpferdestute wurde von Peter Growe gezogen und gehört Isabell Huth. Julie-Maria Engehausen erritt mit Lehnsmanns Robin v. Rob Roy van het Klavertje - Steendieks Cat Balou die Note 8,8 und damit den Sieg in der Finalqualifikation der sechsjährigen Springponys. Der in Holstein gezogene Deutsche Reitponywallach stammt aus der Zucht von Hans-Heinrich Stien und dem Besitz von Jan Engehausen. In der Zweiten Qualifikation für fünfjährige Springpferde gewann Unlimited 40 v. United Touch S - Conthargos unter Patrick Stühlmeyer mit der Note 9,0. Gezogen wurde der westfälische Wallach im Besitz von Paul Schockemöhle von Gregor und Jannik Theele. Die Reitpferdeprüfung für dreijährige Stuten und Wallache sah Boccaccio 55 v. Bonds - Dancier mit der Note 8,7 in Führung. Der Hannoveraner Wallach gehört seiner Reiter in Danica Duen und stammt aus der Zucht von Hans-Jürgen Hollmann. Die Finalqualifikation der fünf- und sechsjährigen Geländeponys gewann der beim Zuchtverband für deutsche Pferde registrierte fünfjährige deutsche Reitponywallach Giowannis Eyecatcher v. Giowanni - Salito. Mit seiner Reiterin Teresa Leowald erhielt er die Wertnote 8,6. Züchterin ist Denise Oetjen, Besitzerin ist Noelle Schulte-Mimberg. Quentin 182 v. Quotenkönig - Lord Loxley I heißt der Sieger der Finalqualifikation für siebenjährige Dressurpferde. Mit seiner Reiterin Bianca Nowag-Aulenbrock erzielte der Hannoveraner Wallach 78,646 Prozent. Gezogen wurde er von Stefan Carl Gebauer, er gehört dem Gestüt Pramwaldhof. Das Kleine Finale für sechsjährige Dressurponys entschied Nabucco HW v. FS Numero Uno - Don Davidoff unter Lilli von Helldorff für sich. Der Hannoveraner Hengst aus der Zucht und dem Besitz von Claus Wohlers erhielt die Endnote 8,18. Der in Holstein gezogene Crosby 49 v. Cravitz - Campari gewann die Pony-Reitpferdeprüfung für vierjährige Hengste. Unter Wenke Kraus bekam er die Note 8,8. Er stammt aus der Zucht und dem Besitz von Severin von Rumohr. Im Kleinen Finale der sechsjährigen Geländepferde siegte Uni's Brown Cookie v. Asagao xx – Summertime unter seiner Reiterin und Besitzerin Eva Terpeluk. Der Trakehner Wallach wurde von Wolfgang Martin gezogen und erhielt die Note 7,8. Die Reitpferdeprüfung für dreijährige Hengste entschied Mon Chateau OLD v. Morricone I- Don Romantic unter Shereena Satzer mit der Note 8,6 für sich. Er stammt aus der Zucht von Heinrich Reinke und gehört Petra Kern. Starterlisten, Live-Ergebnisse und einen individuell erstellbaren Zeitplan bietet die „Meine FN-App“. Dort können Besucher im Bereich „HKM Bundeschampionate“ alle wichtigen Infos zur Veranstaltung einsehen und sich in der Zeiteinteilung einzelne Prüfungen für ihren individuellen Zeitplan markieren. Tickets, Zeiteinteilung, Starterlisten und Ergebnisse unter www.hkm-bundeschampionate.de