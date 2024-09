Tony Stormanns (Mitte) sicherte sich bei den Junioren die Goldmedaille bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Springreiten in Riesenbeck vor Victoria Schumacher (links) und Luise Konle.

(Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris)

Riesenbeck. Für die Junioren ging es bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck sowohl im Springen als auch in der Dressur um die Meistertitel. Souverän sicherte sich Alix von Borries nach drei Wertungsprüfungen den Sieg im Viereck, Tony Stormanns wurde Meister der Junioren im Springsattel.

„We can be the champions” mit dieser Textzeile startete die Kür von Alix von Borries, der Juniorin, die in den letzten Tagen auf den deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck bereits beide Wertungsprüfungen für sich entscheiden konnte. Auch in der M**-Kür ritt die Rheinländerin die erst neunjährige Hannoveraner-Stute Feingefühl zu Klängen von James Blunt sicher und wie an der Schnur gezogen durch das Viereck, sodass sie die Richter am Ende mit 77,405 Prozent zur Championesse kürten. „Feingefühl war heute etwas elektrisch und ließ sich durch Kulisse hier besonders beeindrucken, aber sie ist bei mir geblieben und ich konnte sie gut reiten“, resümierte die neue Junioren-Meisterin über ihre Vorstellung.. Auf Rang zwei der Meisterschaftswertung landete Maria Teresa Pohl aus Hessen, gefolgt von ihrer Landeskollegin Eve Catherine Bartels auf Villeneuve. „Die Reiterinnen in der Altersklasse der Junioren zeigten konstant eine gute Leistung. Alix von Borries ist mit ihren drei Siegen in jeder Wertungsprüfung etwas ganz Besonderes gelungen. Sie hat gezeigt, wie gutes Reiten aussieht“, lobte Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen.

Am Springplatz wurde es bei der S**-Prüfung still, als Tony Stormanns (Eschweiler) als letzter Reiter des zweiten Umlaufs der Junioren in die Bahn ritt. Der junge Mann aus dem Rheinland brachte 1,52 Fehlerpunkte aus den ersten beiden Wertungsprüfungen mit in die Bahn, hätte sich einen Abwurf leisten können. Doch mit dem elfjährigen Wallach Donjon d'Asschaut blieb er wie im ersten Umlauf fehlerfrei und sicherte sich damit den Meistertitel bei den Junioren. „Meine Tage hier in Riesenbeck waren sehr aufregend. Donjon ist kein einfaches Pferd, umso stolzer bin ich, dass wir unsere Leistungen über die Tage so steigern konnten und es jetzt für den Meistertitel gereicht hat", sagt Tony Stormanns, dessen Mutter Helena für ihr Geburtsland Großbritannien und später auch für Deutschland Nationen-Preise bestritt und mehrmalige deutsche Meisterin war.

Auch der Nachwuchstrainer für die Junioren und Children, Eberhard Seemann, zeigte sich von den Runden seiner Schützlinge beeindruckt: „Bei der EM in Kronenberg hatte Tony Stormanns noch sein absolutes Top-Pferd Surprise dabei, hier ging er mit Donjon d'Asschaut an den Start. Das Pferd ist sehr vermögend, aber nicht immer ganz einfach. Tony hat das super gemeistert, wurde über die Tage immer besser und hat sich den Titel als Deutscher Meister der Junioren mehr als verdient.“

Victoria Schumacher aus Bayern, die in der zweiten Wertungsprüfung als Siegerin vom Platz geritten war, hatte im letzten Umlauf der dritten Wertungsprüfung einen Abwurf, sodass es am Ende der zweite Platz wurde. Ebenfalls aus Bayern kommt Luise Konle, die mit Dressed for Success die Bronzemedaille in Empfang nahm.